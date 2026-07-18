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Revelado: Por que o Real Madrid desistiu de Mateus Fernandes, apesar de Jorge Mendes ter chegado a um acordo total
O Real Madrid decidiu não avançar com a contratação de Fernandes
Segundo o site Fichajes, Fernandes estaria prestes a se tornar jogador do Real Madrid antes que o clube decidisse não concretizar a transferência. Mourinho já havia identificado o meio-campista português como uma prioridade durante o planejamento de verão do clube. Mourinho acreditava que a força física e a versatilidade do jogador de 22 anos fortaleceriam seu meio-campo como parte de uma reconstrução de longo prazo.
Fernandes havia impressionado após disputar 36 partidas da Premier League pelo West Ham United na última temporada, mas a diretoria do Real Madrid recusou-se a aprovar a transferência devido ao alto valor do investimento necessário.
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Relatório revela por que os grandes clubes de Madri desistiram
O jornalista Sergio Valentin, da Rádio Marca, informou que Fernandes era um dos alvos preferidos de Mourinho desde o início da janela de transferências. O técnico teria pressionado pela contratação, acreditando que o meio-campista traria dinamismo e uma presença de ponta a ponta ao elenco.
A reportagem também afirmou que Mendes já havia avançado nas negociações tanto com o jogador quanto com seu clube, deixando o Real Madrid em uma posição favorável para concretizar a transferência. No entanto, o clube acabou optando por não seguir adiante.
O Real Madrid teria se mostrado relutante em igualar a oferta financeira que acabou levando Fernandes ao Tottenham. O Spurs fechou a negociação por cerca de 85 milhões de libras (98 milhões de euros), valor que o gigante espanhol considerou excessivo para a posição durante a atual janela de transferências.
Prioridades diferentes moldaram os planos do meio-campo do Real Madrid
A decisão teria alimentado o debate sobre a estratégia do meio-campo do Real Madrid. Diz-se que Mourinho queria uma opção mais atlética, apesar de já ter Federico Valverde, Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga à sua disposição. Em vez disso, o clube concentrou-se na contratação de Bernardo Silva. Embora Mourinho acreditasse que os dois jogadores poderiam se complementar, a diretoria esportiva preferiu alocar seus recursos em outras áreas, encerrando assim a proposta de transferência de Fernandes.
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O que vem por aí para o Real Madrid?
De acordo com o mesmo relatório, é improvável que o Real Madrid faça novas contratações caso nenhum de seus principais jogadores saia do clube. No entanto, o clube madrilenho ainda é associado ao astro do Manchester City, Rodri, e ao meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández.
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