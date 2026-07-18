Revelado: Por que o Real Madrid desistiu de Mateus Fernandes, apesar de Jorge Mendes ter chegado a um acordo total

O jornalista Sergio Valentin, da Rádio Marca, informou que Fernandes era um dos alvos preferidos de Mourinho desde o início da janela de transferências. O técnico teria pressionado pela contratação, acreditando que o meio-campista traria dinamismo e uma presença de ponta a ponta ao elenco.

A reportagem também afirmou que Mendes já havia avançado nas negociações tanto com o jogador quanto com seu clube, deixando o Real Madrid em uma posição favorável para concretizar a transferência. No entanto, o clube acabou optando por não seguir adiante.

O Real Madrid teria se mostrado relutante em igualar a oferta financeira que acabou levando Fernandes ao Tottenham. O Spurs fechou a negociação por cerca de 85 milhões de libras (98 milhões de euros), valor que o gigante espanhol considerou excessivo para a posição durante a atual janela de transferências.