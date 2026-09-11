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Revelado: por que o PSG está usando duas estrelas em seu escudo na Ligue 1 nesta temporada
PSG confirma dupla de estrelas
O Paris Saint-Germain exibirá com orgulho duas estrelas acima do escudo do clube em todas as competições durante a temporada 2026-27. O gigante francês tomou a decisão deliberada de homenagear seus títulos consecutivos da Liga dos Campeões.
Torcedores mais atentos perceberam rapidamente o detalhe acrescentado durante os amistosos de pré-temporada contra o Majorca e o Manchester United. As camisas atualizadas também apareceram com destaque na vitória sobre o Lens no Trophée des Champions.
O time de Enrique seguiu usando as estrelas em seus primeiros jogos da Ligue 1 contra Rennes, Lille e Monaco. A medida representa uma mudança significativa em relação à abordagem anterior do clube para comemorações europeias.
- AFP
Celebrando um marco histórico europeu
O clube confirmou recentemente seus planos para o uniforme ao veículo local ICI Paris Ile-de-France. O clube esclareceu que o elenco usará as duas estrelas em todos os torneios nacionais e continentais, incluindo a Copa da França.
Dirigentes do clube explicaram que a decisão foi tomada especificamente para destacar seu recente domínio europeu. Um representante do PSG disse à rádio local que as estrelas têm orgulhosamente a intenção de "celebrar o Back 2 Back".
No entanto, a cúpula parisiense ressaltou que isso não representa uma mudança permanente no logotipo oficial. As estrelas servem apenas como uma celebração sazonal de seus monumentais títulos consecutivos.
Mudança da abordagem de uma única estrela
A postura atual difere muito da política original do uniforme. Depois de atropelar a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Champions League de 2025, em Munique, o PSG adotou uma estratégia bem mais conservadora.
A adição de uma única estrela inicialmente dividiu a apaixonada torcida do clube. Alguns torcedores abraçaram a ideia, enquanto outros sentiram que isso simplesmente imitava um certo clube do sul da França que ainda vive do passado.
Como compromisso, o PSG restringiu a estrela solitária às noites europeias, ao Mundial de Clubes e à Supercopa da Uefa. O clube evitou conscientemente usar o distintivo em competições domésticas ao longo da campanha 2025-26.
- AFP
De olho em um histórico tricampeonato europeu seguido
Como a alteração não é permanente, o PSG removerá as estrelas na próxima temporada se não conseguir manter sua coroa europeia. No entanto, garantir um histórico "tricampeonato consecutivo" logicamente levaria uma terceira estrela à camisa.
Após sua emocionante vitória nos pênaltis sobre o Arsenal em Budapeste, em maio passado, o elenco segue focado em ampliar seu domínio continental. Um terceiro título consecutivo da Liga dos Campeões consolidaria de vez seu legado moderno.
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