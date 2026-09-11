Revelado: por que o PSG está usando duas estrelas em seu escudo na Ligue 1 nesta temporada

O Paris Saint-Germain exibirá com orgulho duas estrelas acima do escudo do clube em todas as competições durante a temporada 2026-27. O gigante francês tomou a decisão deliberada de homenagear seus títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

Torcedores mais atentos perceberam rapidamente o detalhe acrescentado durante os amistosos de pré-temporada contra o Majorca e o Manchester United. As camisas atualizadas também apareceram com destaque na vitória sobre o Lens no Trophée des Champions.

O time de Enrique seguiu usando as estrelas em seus primeiros jogos da Ligue 1 contra Rennes, Lille e Monaco. A medida representa uma mudança significativa em relação à abordagem anterior do clube para comemorações europeias.