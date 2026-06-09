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Revelado: Por que o promissor adolescente Kennet Eichhorn recusou a transferência para o Liverpool
Kennet Eichhorn recusa projeto do Liverpool em Anfield
De acordo com uma reportagem do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany, o Liverpool fracassou oficialmente na tentativa de contratar o promissor Kennet Eichhorn. O clube de Merseyside dedicou bastante tempo à negociação, mas Plettenberg confirmou o fracasso, afirmando: "EXCL | Recusa de última hora: apesar dos intensos esforços do Liverpool, a joia do Hertha BSC, Kennet Eichhorn, não se juntará aos Reds."
O gigante inglês estava ansioso para trazer o jovem para Anfield a fim de reforçar suas categorias de base, apresentando um projeto atraente. No entanto, o jogador acabou optando por um caminho diferente para seu desenvolvimento imediato, encerrando oficialmente as esperanças do clube da Premier League de concluir uma transferência neste verão.
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O incentivo financeiro não é suficiente
O clube da Premier League apresentou uma proposta extremamente atraente para convencer o jovem a deixar seu país natal. Plettenberg observou que a oferta era muito tentadora, explicando: “O jogador de 16 anos decidiu não se transferir para a Inglaterra, embora a oferta do Liverpool fosse, à primeira vista, a mais atraente — tanto financeiramente quanto em termos do prestígio do clube.”
Além disso, ele esclareceu a superioridade da oferta em relação aos rivais nacionais, afirmando: “A oferta do Liverpool era maior do que a de todos os clubes alemães que disputavam Eichhorn.” Apesar desse enorme atrativo financeiro e do prestígio global associado ao time de Anfield, o jovem priorizou sua estabilidade esportiva, optando por um ambiente familiar.
Leverkusen e Leipzig de olho em uma joia avaliada em 20 milhões de euros
Com a opção inglesa completamente descartada, uma acirrada disputa interna surgiu pelo meio-campista ofensivo, que ostenta um valor de mercado colossal de € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões). Ao abordar o interesse de outros times, Plettenberg revelou: “Eichhorn quer ficar na Alemanha. O Leverkusen está pressionando fortemente por uma contratação definitiva, conforme revelado ontem à noite. O Leipzig continua esperançoso.”
O grande interesse dos gigantes da Bundesliga é totalmente justificado por seus números impressionantes. Em todas as competições, o jovem disputou 20 partidas e marcou dois gols em 1.358 minutos em campo. Esse total inclui 17 partidas na 2. Bundesliga, além de duas partidas na DFB-Pokal e uma na U19 Nachwuchsliga.
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Próximos passos para os Reds
Olhando para o futuro, espera-se que Eichhorn finalize sua transferência no mercado interno a qualquer momento, com o Bayer Leverkusen aparecendo atualmente como o principal candidato a fechar o acordo de € 20 milhões. Enquanto isso, o Liverpool precisa se reorganizar rapidamente e redirecionar seu departamento de olheiros para identificar novos talentos jovens, garantindo que sua estratégia de recrutamento para a base continue firmemente nos trilhos.