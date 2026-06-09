Revelado: Por que o promissor adolescente Kennet Eichhorn recusou a transferência para o Liverpool

De acordo com uma reportagem do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany, o Liverpool fracassou oficialmente na tentativa de contratar o promissor Kennet Eichhorn. O clube de Merseyside dedicou bastante tempo à negociação, mas Plettenberg confirmou o fracasso, afirmando: "EXCL | Recusa de última hora: apesar dos intensos esforços do Liverpool, a joia do Hertha BSC, Kennet Eichhorn, não se juntará aos Reds."

O gigante inglês estava ansioso para trazer o jovem para Anfield a fim de reforçar suas categorias de base, apresentando um projeto atraente. No entanto, o jogador acabou optando por um caminho diferente para seu desenvolvimento imediato, encerrando oficialmente as esperanças do clube da Premier League de concluir uma transferência neste verão.