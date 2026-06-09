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Kennet EichhornGetty Images
Moataz Elgammal

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Revelado: Por que o promissor adolescente Kennet Eichhorn recusou a transferência para o Liverpool

Liverpool
K. Eichhorn
Premier League
Mercado da bola
Hertha Berlin
2. Bundesliga

O Liverpool não conseguiu concretizar seus intensos esforços para contratar o jovem jogador do Hertha BSC, Kennet Eichhorn. O promissor talento recusou oficialmente uma transferência lucrativa para Anfield, priorizando seu desenvolvimento futebolístico. O jovem deseja permanecer na Alemanha, o que desencadeou uma disputa acirrada entre o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig para garantir sua contratação antes do fechamento da janela de transferências.

  • Kennet Eichhorn recusa projeto do Liverpool em Anfield

    De acordo com uma reportagem do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany, o Liverpool fracassou oficialmente na tentativa de contratar o promissor Kennet Eichhorn. O clube de Merseyside dedicou bastante tempo à negociação, mas Plettenberg confirmou o fracasso, afirmando: "EXCL | Recusa de última hora: apesar dos intensos esforços do Liverpool, a joia do Hertha BSC, Kennet Eichhorn, não se juntará aos Reds."

    O gigante inglês estava ansioso para trazer o jovem para Anfield a fim de reforçar suas categorias de base, apresentando um projeto atraente. No entanto, o jogador acabou optando por um caminho diferente para seu desenvolvimento imediato, encerrando oficialmente as esperanças do clube da Premier League de concluir uma transferência neste verão.

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  • Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport

    O incentivo financeiro não é suficiente

    O clube da Premier League apresentou uma proposta extremamente atraente para convencer o jovem a deixar seu país natal. Plettenberg observou que a oferta era muito tentadora, explicando: “O jogador de 16 anos decidiu não se transferir para a Inglaterra, embora a oferta do Liverpool fosse, à primeira vista, a mais atraente — tanto financeiramente quanto em termos do prestígio do clube.”

    Além disso, ele esclareceu a superioridade da oferta em relação aos rivais nacionais, afirmando: “A oferta do Liverpool era maior do que a de todos os clubes alemães que disputavam Eichhorn.” Apesar desse enorme atrativo financeiro e do prestígio global associado ao time de Anfield, o jovem priorizou sua estabilidade esportiva, optando por um ambiente familiar.

  • Leverkusen e Leipzig de olho em uma joia avaliada em 20 milhões de euros

    Com a opção inglesa completamente descartada, uma acirrada disputa interna surgiu pelo meio-campista ofensivo, que ostenta um valor de mercado colossal de € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões). Ao abordar o interesse de outros times, Plettenberg revelou: “Eichhorn quer ficar na Alemanha. O Leverkusen está pressionando fortemente por uma contratação definitiva, conforme revelado ontem à noite. O Leipzig continua esperançoso.”

    O grande interesse dos gigantes da Bundesliga é totalmente justificado por seus números impressionantes. Em todas as competições, o jovem disputou 20 partidas e marcou dois gols em 1.358 minutos em campo. Esse total inclui 17 partidas na 2. Bundesliga, além de duas partidas na DFB-Pokal e uma na U19 Nachwuchsliga.


  • Hertha BSC v Preußen Münster - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Próximos passos para os Reds

    Olhando para o futuro, espera-se que Eichhorn finalize sua transferência no mercado interno a qualquer momento, com o Bayer Leverkusen aparecendo atualmente como o principal candidato a fechar o acordo de € 20 milhões. Enquanto isso, o Liverpool precisa se reorganizar rapidamente e redirecionar seu departamento de olheiros para identificar novos talentos jovens, garantindo que sua estratégia de recrutamento para a base continue firmemente nos trilhos.