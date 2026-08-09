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Revelado: por que o meio-campista do Liverpool Curtis Jones ficou fora do amistoso contra o Monaco em meio a ligações com uma transferência para a Inter de Milão
Precaução por lesão explica ausência de Jones
A decisão de deixar Jones fora do elenco para o penúltimo amistoso do verão não foi, como alguns temiam, um sinal direto de uma saída iminente do clube. Em vez disso, a decisão tática teve como base a preservação física após um calendário exaustivo durante a recente turnê do clube pelos Estados Unidos. De acordo com o Liverpool Echo, Jones foi deixado de fora como uma medida puramente preventiva depois que o jogador de 25 anos apontou uma pequena preocupação física durante as sessões de treino antes do confronto com o Monaco.
Embora não se acredite que a lesão seja séria, o momento naturalmente gerou escrutínio diante da situação atual do jogador no elenco. Sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, Jones vem trabalhando duro para se adaptar a um novo sistema tático, somando minutos importantes durante a turnê de destaque pelos Estados Unidos. No entanto, o tema recorrente dos problemas físicos continua a assombrar o clube de Merseyside, lembrando os torcedores da crise de lesões que atrapalhou boa parte da temporada passada.
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Rumores de transferência e incerteza contratual
Além das preocupações imediatas com lesão, a narrativa em torno de Jones é fortemente influenciada por seu futuro a longo prazo no Liverpool. O meio-campista está atualmente no último ano de contrato, uma situação que muitas vezes força a mão de um clube no mercado de transferências. Sem uma vaga garantida como titular no esquema de meio-campo preferido por Iraola, cresce a sugestão de que o jogador formado nas categorias de base pode estar aberto a um novo desafio em outro lugar.
A Inter surgiu como a principal candidata à sua contratação, com a gigante da Serie A supostamente identificando Jones como um alvo-chave para reforçar suas opções no meio-campo para a próxima temporada italiana. Os relatos sugerem que a Inter já apresentou duas ofertas formais pelo jogador do Liverpool, embora ambas as propostas tenham sido rapidamente rejeitadas pela diretoria do Liverpool por não atenderem à avaliação interna do clube sobre o atleta.
Iraola enfrenta crescentes dores de cabeça com a condição física do elenco
A situação de Jones é indicativa de um problema mais amplo enfrentado por Iraola enquanto ele conduz sua primeira pré-temporada no comando do gigante da Premier League. O técnico espanhol herdou um elenco que segue assolado por várias lesões e ausências de longo prazo, o que complica sua capacidade de implementar um novo estilo de jogo. Além de Jones, o Liverpool está atualmente sem contar com Hugo Ekitike e Conor Bradley, ambos com expectativa de ficarem fora de ação por um futuro previsível.
Além disso, o setor defensivo tem sido levado ao limite pela ausência contínua de Jeremy Jacquet, que ainda não atuou nos amistosos de preparação de verão, e por uma lesão recente do versátil Joe Gomez. A espera pelo retorno de Giovanni Leoni à plena forma física só aumentou a ansiedade nos bastidores do AXA Training Centre.
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Olhando para a nova temporada
Apesar do barulho em torno de sua possível saída e da frustração causada por um pequeno problema físico, Jones continua sendo uma figura importante no vestiário do Liverpool. Sua versatilidade e capacidade técnica foram elogiadas por sucessivos treinadores, e sua condição de jogador formado no clube agrega valor adicional à composição do elenco. A esperança dentro do clube é de que esta precaução mais recente seja suficiente para que ele volte aos treinos nos próximos dias, permitindo que participe das etapas finais da pré-temporada antes do início das competições. As próximas semanas serão decisivas para determinar se ele continua no Liverpool ou inicia um novo capítulo na Itália.
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