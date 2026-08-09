Revelado: por que o meio-campista do Liverpool Curtis Jones ficou fora do amistoso contra o Monaco em meio a ligações com uma transferência para a Inter de Milão

A decisão de deixar Jones fora do elenco para o penúltimo amistoso do verão não foi, como alguns temiam, um sinal direto de uma saída iminente do clube. Em vez disso, a decisão tática teve como base a preservação física após um calendário exaustivo durante a recente turnê do clube pelos Estados Unidos. De acordo com o Liverpool Echo, Jones foi deixado de fora como uma medida puramente preventiva depois que o jogador de 25 anos apontou uma pequena preocupação física durante as sessões de treino antes do confronto com o Monaco.

Embora não se acredite que a lesão seja séria, o momento naturalmente gerou escrutínio diante da situação atual do jogador no elenco. Sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, Jones vem trabalhando duro para se adaptar a um novo sistema tático, somando minutos importantes durante a turnê de destaque pelos Estados Unidos. No entanto, o tema recorrente dos problemas físicos continua a assombrar o clube de Merseyside, lembrando os torcedores da crise de lesões que atrapalhou boa parte da temporada passada.