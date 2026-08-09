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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

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Revelado: por que o meio-campista do Liverpool Curtis Jones ficou fora do amistoso contra o Monaco em meio a ligações com uma transferência para a Inter de Milão

C. Jones
Liverpool
Premier League
Amistosos de clubes
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Os torcedores do Liverpool ficaram em busca de respostas no domingo, quando Curtis Jones foi uma ausência surpreendente da lista relacionada para enfrentar o Monaco. O jogador formado nas categorias de base, que tem sido fortemente ligado a uma transferência para a gigante da Serie A Inter de Milão, nem sequer ficou no banco de reservas para o confronto em Anfield.

  • Precaução por lesão explica ausência de Jones

    A decisão de deixar Jones fora do elenco para o penúltimo amistoso do verão não foi, como alguns temiam, um sinal direto de uma saída iminente do clube. Em vez disso, a decisão tática teve como base a preservação física após um calendário exaustivo durante a recente turnê do clube pelos Estados Unidos. De acordo com o Liverpool Echo, Jones foi deixado de fora como uma medida puramente preventiva depois que o jogador de 25 anos apontou uma pequena preocupação física durante as sessões de treino antes do confronto com o Monaco.

    Embora não se acredite que a lesão seja séria, o momento naturalmente gerou escrutínio diante da situação atual do jogador no elenco. Sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, Jones vem trabalhando duro para se adaptar a um novo sistema tático, somando minutos importantes durante a turnê de destaque pelos Estados Unidos. No entanto, o tema recorrente dos problemas físicos continua a assombrar o clube de Merseyside, lembrando os torcedores da crise de lesões que atrapalhou boa parte da temporada passada.

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  • curtis-jones(C)Getty Images

    Rumores de transferência e incerteza contratual

    Além das preocupações imediatas com lesão, a narrativa em torno de Jones é fortemente influenciada por seu futuro a longo prazo no Liverpool. O meio-campista está atualmente no último ano de contrato, uma situação que muitas vezes força a mão de um clube no mercado de transferências. Sem uma vaga garantida como titular no esquema de meio-campo preferido por Iraola, cresce a sugestão de que o jogador formado nas categorias de base pode estar aberto a um novo desafio em outro lugar.

    A Inter surgiu como a principal candidata à sua contratação, com a gigante da Serie A supostamente identificando Jones como um alvo-chave para reforçar suas opções no meio-campo para a próxima temporada italiana. Os relatos sugerem que a Inter já apresentou duas ofertas formais pelo jogador do Liverpool, embora ambas as propostas tenham sido rapidamente rejeitadas pela diretoria do Liverpool por não atenderem à avaliação interna do clube sobre o atleta.

  • Iraola enfrenta crescentes dores de cabeça com a condição física do elenco

    A situação de Jones é indicativa de um problema mais amplo enfrentado por Iraola enquanto ele conduz sua primeira pré-temporada no comando do gigante da Premier League. O técnico espanhol herdou um elenco que segue assolado por várias lesões e ausências de longo prazo, o que complica sua capacidade de implementar um novo estilo de jogo. Além de Jones, o Liverpool está atualmente sem contar com Hugo Ekitike e Conor Bradley, ambos com expectativa de ficarem fora de ação por um futuro previsível.

    Além disso, o setor defensivo tem sido levado ao limite pela ausência contínua de Jeremy Jacquet, que ainda não atuou nos amistosos de preparação de verão, e por uma lesão recente do versátil Joe Gomez. A espera pelo retorno de Giovanni Leoni à plena forma física só aumentou a ansiedade nos bastidores do AXA Training Centre.

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    Olhando para a nova temporada

    Apesar do barulho em torno de sua possível saída e da frustração causada por um pequeno problema físico, Jones continua sendo uma figura importante no vestiário do Liverpool. Sua versatilidade e capacidade técnica foram elogiadas por sucessivos treinadores, e sua condição de jogador formado no clube agrega valor adicional à composição do elenco. A esperança dentro do clube é de que esta precaução mais recente seja suficiente para que ele volte aos treinos nos próximos dias, permitindo que participe das etapas finais da pré-temporada antes do início das competições. As próximas semanas serão decisivas para determinar se ele continua no Liverpool ou inicia um novo capítulo na Itália.

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