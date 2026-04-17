Revelado: Por que o Manchester United reforçou a segurança de Sir Jim Ratcliffe em Old Trafford

Os dias em que Ratcliffe passeava tranquilamente pelos corredores do Old Trafford parecem ter chegado ao fim. Embora o bilionário ainda seja levado até sua entrada preferida, perto da Stretford End, por seu serviço de transporte habitual, a atmosfera em torno de sua chegada mudou de descontraída para cautelosamente controlada. Onde antes ele parava para conversar com os primeiros torcedores a chegar, agora está cercado por uma presença de segurança rigorosa.

De acordo com o The Sun, avistamentos recentes do presidente da INEOS no Theatre of Dreams destacaram uma operação muito mais rigorosa. Ratcliffe agora é escoltado pelo túnel e ao longo da arquibancada Sir Bobby Charlton somente após um segurança chefe dar sinal verde. Essa mudança marca um afastamento significativo em relação a apenas dois anos atrás, quando o torcedor de longa data do United era frequentemente visto posando para selfies com os torcedores.