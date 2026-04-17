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Revelado: Por que o Manchester United reforçou a segurança de Sir Jim Ratcliffe em Old Trafford
Uma mudança no protocolo dos dias de jogo
Os dias em que Ratcliffe passeava tranquilamente pelos corredores do Old Trafford parecem ter chegado ao fim. Embora o bilionário ainda seja levado até sua entrada preferida, perto da Stretford End, por seu serviço de transporte habitual, a atmosfera em torno de sua chegada mudou de descontraída para cautelosamente controlada. Onde antes ele parava para conversar com os primeiros torcedores a chegar, agora está cercado por uma presença de segurança rigorosa.
De acordo com o The Sun, avistamentos recentes do presidente da INEOS no Theatre of Dreams destacaram uma operação muito mais rigorosa. Ratcliffe agora é escoltado pelo túnel e ao longo da arquibancada Sir Bobby Charlton somente após um segurança chefe dar sinal verde. Essa mudança marca um afastamento significativo em relação a apenas dois anos atrás, quando o torcedor de longa data do United era frequentemente visto posando para selfies com os torcedores.
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Perto dos titulares de ingressos para a temporada
Uma das principais razões para o reforço da segurança é a localização física da entrada de Ratcliffe. A área por onde ele acessa seu assento fica imediatamente ao lado das fileiras ocupadas por titulares de ingressos de temporada de longa data, muitos dos quais estão atualmente insatisfeitos com a direção das políticas de ingressos do clube sob o novo regime.
Esses torcedores específicos deverão ser realocados na próxima temporada para dar lugar a uma ampliação dos assentos VIP. A decisão de priorizar a receita corporativa em detrimento dos titulares tradicionais de ingressos para a temporada criou um ponto de tensão, e a equipe de segurança do clube está claramente empenhada em evitar qualquer confronto direto entre o coproprietário e os torcedores diretamente afetados por essas mudanças.
Reação negativa ao aumento do preço dos ingressos
A diretoria do Manchester United está bem ciente do risco de confrontos verbais. Ratcliffe já enfrentou críticas severas dos torcedores durante uma viagem ao Fulham na temporada passada, quando os fãs expressaram seu descontentamento com o aumento dos preços dos ingressos. O receio é que uma reação semelhante seja inevitável em Old Trafford caso ele continue tão acessível quanto foi durante as etapas iniciais de sua aquisição do clube.
O grupo INEOS foi encarregado de racionalizar as finanças do clube, mas sua abordagem agressiva para gerar receita não caiu bem entre aqueles que assistem aos jogos todas as semanas. Com as tensões crescendo, foi tomada a decisão de proteger Ratcliffe das torcidas mais militantes, que sentem que a alma do clube está sendo trocada por lucro.
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Comentários polêmicos e faixas dos torcedores
Além das questões financeiras, os comentários pessoais feitos por Ratcliffe também contribuíram para o clima tenso. Suas declarações inflamadas sobre a imigração provocaram uma reação negativa entre a torcida do United, levando a protestos visíveis dentro do estádio. Durante partidas recentes, alguns torcedores chegaram a desfraldar faixas em apoio aos jogadores “imigrantes” do clube, como resposta direta à sua retórica.
Os gritos dirigidos ao coproprietário também se tornaram mais frequentes e de natureza mais incisiva.