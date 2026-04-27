Revelado: Por que o Manchester United jogará com um patrocinador diferente na frente da camisa contra o Brentford

Tijmen Zonderwijk, cofundador da MatchWornShirt, afirmou: “Essas camisas representam o que há de melhor no futebol — momentos em campo transformados em um impacto significativo fora dele. Ao aproximar os torcedores do esporte que amam, estamos transformando essa paixão em algo maior, ajudando a arrecadar fundos essenciais e a aumentar a conscientização sobre programas de saúde globais que salvam vidas em todo o mundo.”



