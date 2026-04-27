MatchWornShirt/RED
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Revelado: Por que o Manchester United jogará com um patrocinador diferente na frente da camisa contra o Brentford
O United vai usar uma camisa de edição especial contra o Brentford
A equipe de Michael Carrick entrará em campo contra o Brentford vestindo uma camisa de edição especial com a (RED) como patrocinadora na frente da camisa. E, graças a uma parceria entre o United, a MatchWornShirt (MWS) e a (RED), os torcedores e colecionadores poderão adquirir as camisas usadas na partida, autenticadas e autografadas pelos jogadores do time titular e pelos reservas.
- Getty Images Sport
"Transformando a paixão em algo maior"
Tijmen Zonderwijk, cofundador da MatchWornShirt, afirmou: “Essas camisas representam o que há de melhor no futebol — momentos em campo transformados em um impacto significativo fora dele. Ao aproximar os torcedores do esporte que amam, estamos transformando essa paixão em algo maior, ajudando a arrecadar fundos essenciais e a aumentar a conscientização sobre programas de saúde globais que salvam vidas em todo o mundo.”
"Cada camisa conta uma história"
Kate Charles, diretora executiva da (RED), afirmou: “Esta coleção mostra como parcerias orientadas por um propósito podem transformar o poder do esporte em impacto no mundo real. Cada camisa conta uma história do campo, ao mesmo tempo em que ajuda a financiar programas globais de saúde que salvam vidas nas comunidades onde são mais necessários.”
- Getty Images Sport
Camisas disponíveis por uma semana
As camisetas estarão disponíveis para fãs e colecionadores pelo site e pelo aplicativo da MWS, no período de 27 de abril a 2 de maio. Os fãs podem obter mais informações sobre o leilão e participar pelo site www.mws.com.