Revelado: Por que o Manchester United está em uma corrida contra o tempo para vender Marcus Rashford antes do prazo final de 8 de agosto

O Manchester United estabeleceu uma meta clara de concretizar a transferência definitiva de Rashford antes de embarcar para a Irlanda no dia 8 de agosto, segundo o jornal The Sun. O time deve viajar para Dublin diretamente de Gotemburgo, após o amistoso contra o Paris Saint-Germain, para iniciar uma fase crucial de sua preparação de verão.

O clube definiu o dia 9 de agosto como a data em que todos os jogadores que participaram da Copa do Mundo devem, tecnicamente, estar disponíveis para as atividades do clube. Como Rashford está atualmente em ação com a seleção, o United tem, na prática, um prazo curto para facilitar uma saída definitiva do jogador de 28 anos.







