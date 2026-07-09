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Revelado: Por que o Manchester United está em uma corrida contra o tempo para vender Marcus Rashford antes do prazo final de 8 de agosto
Um prazo rigoroso para a partida
O Manchester United estabeleceu uma meta clara de concretizar a transferência definitiva de Rashford antes de embarcar para a Irlanda no dia 8 de agosto, segundo o jornal The Sun. O time deve viajar para Dublin diretamente de Gotemburgo, após o amistoso contra o Paris Saint-Germain, para iniciar uma fase crucial de sua preparação de verão.
O clube definiu o dia 9 de agosto como a data em que todos os jogadores que participaram da Copa do Mundo devem, tecnicamente, estar disponíveis para as atividades do clube. Como Rashford está atualmente em ação com a seleção, o United tem, na prática, um prazo curto para facilitar uma saída definitiva do jogador de 28 anos.
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Rashford exige clareza sobre seu futuro
O atacante tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de seguir em frente, chegando até mesmo a reforçar suas intenções pouco antes do confronto da Inglaterra com o México na Copa do Mundo. Rashford está determinado a garantir que sua situação no clube não atrapalhe seu desempenho na seleção, mas parece ter deixado claro que vê seu futuro a longo prazo longe de Old Trafford.
Ao falar sobre a situação, Rashford afirmou: “Fui muito claro com todos os envolvidos antes da Copa do Mundo: eu queria que [a transferência] fosse concluída antes. Se isso não fosse possível, eu queria esperar até depois. Quero estar totalmente presente neste momento. Estamos lutando por algo especial.”
Opções que não deram certo e obstáculos à transferência
Apesar de uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Barcelona, onde Rashford marcou 14 gols e ajudou o gigante catalão a conquistar o título da La Liga, uma transferência definitiva para o Camp Nou não se concretizou. O Barcelona detinha a opção de contratá-lo por 26 milhões de libras, mas essa cláusula expirou em 15 de junho, e o clube optou por gastar 70 milhões de libras na contratação de Anthony Gordon.
Embora o Tottenham tenha demonstrado interesse no jogador formado na base, acredita-se que Rashford esteja esperando por uma transferência para um clube que dispute a Liga dos Campeões. Seu desempenho recente durante o período de empréstimo ao Barça o ajudou a reconquistar seu lugar na seleção inglesa, provando que ele ainda tem qualidade para competir no mais alto nível do futebol europeu.
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O United está mudando sua estratégia de transferências
Em uma mudança de postura, o Manchester United agora está firme em não autorizar mais nenhum empréstimo de Rashford. Depois de permitir que André Onana se transferisse para o Trabzonspor por empréstimo para a temporada 2026-27, a diretoria de Old Trafford está focada em gerar recursos por meio de vendas definitivas, semelhante ao negócio que levou Rasmus Hojlund ao Napoli por 38 milhões de libras. Para se preparar para a vida pós-Rashford, o United já está identificando possíveis substitutos, com o ponta do West Ham, Crysencio Summerville, entre os nomes em consideração.
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