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Revelado: Por que o Inter está pronto para desistir da contratação da estrela do Tottenham, apesar de já ter chegado a um acordo, enquanto o gigante da Série A dá uma reviravolta inesperada
O retorno de Vicario à Itália está em risco
Notícias recentes na Itália sugerem que o Inter pode decidir não contratar Vicario, do Tottenham, neste verão. Isso é uma grande surpresa, já que o recém-campeão da Série A já havia estabelecido uma base sólida para a transferência.
Várias fontes nas últimas semanas indicaram que o Nerazzurri havia chegado a um acordo de princípio com o astro da Azzurri, que deveria liderar uma nova era entre as traves do San Siro.
No entanto, o negócio ainda precisava da aprovação final do Tottenham, que avalia seu goleiro em aproximadamente € 20 milhões. Embora se acreditasse que Vicario estivesse cada vez mais perto de deixar o norte de Londres neste verão, o gigante italiano agora está hesitando.
Essa mudança de opinião teria sido motivada pelo desejo de realocar recursos para outras áreas do elenco, enquanto planejam a temporada 2026-27.
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Josep Martinez está prestes a ser promovido
De acordo com o *Corriere dello Sport*, o Nerazzurri pode acabar decidindo não contratar Vicario e, em vez disso, usar seu orçamento para reforçar outras posições.
O principal motivo da hesitação do Inter é o surgimento de Josep Martinez como um sucessor viável a longo prazo para Yann Sommer. Com a saída prevista de Sommer quando seu contrato expirar em junho, o caminho está livre para um novo goleiro titular. Em vez de gastar uma parte significativa de seu orçamento de verão com Vicario, o Inter está considerando seriamente promover Martinez, sua atual segunda opção.
O Inter prefere Martinez a Vicario
Martinez, de 27 anos, chegou ao clube vindo do Genoa por € 14 milhões na janela de transferências do verão de 2024 e é agora visto como um jogador capaz de assumir a posição de titular.
O especialista em transferências Matteo Moretto informou que o clube está indeciso quanto à continuidade das negociações com o Spurs, pois acredita que Martinez tem potencial para liderar o ataque na próxima temporada.
O espanhol deve ser titular nas próximas partidas cruciais contra a Lazio, tanto na Série A quanto na final da Coppa Italia, para provar ainda mais seu valor.
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Planos de transferências do Tottenham afetados
A estratégia financeira do Inter para a próxima janela de transferências também está desempenhando um papel fundamental nessa possível reviravolta. Segundo informações, o clube terá um orçamento para transferências de cerca de €40 milhões a €50 milhões, valor que poderia ser reforçado com a venda de jogadores. Ao evitar o gasto de €20 milhões necessário para garantir a contratação de Vicario, a equipe comandada por Cristian Chivu teria muito mais liberdade para reforçar outras posições em campo.
Esse desdobramento poderia ter um efeito cascata nos planos de contratações do Tottenham para o verão. O Spurs já foi associado a vários alvos para substituir o italiano, incluindo James Trafford, do Manchester City. Se a transferência para o Inter fracassar, o clube do norte de Londres pode se ver com um goleiro insatisfeito que já havia se preparado mentalmente para um retorno à Série A.