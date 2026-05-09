Notícias recentes na Itália sugerem que o Inter pode decidir não contratar Vicario, do Tottenham, neste verão. Isso é uma grande surpresa, já que o recém-campeão da Série A já havia estabelecido uma base sólida para a transferência.

Várias fontes nas últimas semanas indicaram que o Nerazzurri havia chegado a um acordo de princípio com o astro da Azzurri, que deveria liderar uma nova era entre as traves do San Siro.

No entanto, o negócio ainda precisava da aprovação final do Tottenham, que avalia seu goleiro em aproximadamente € 20 milhões. Embora se acreditasse que Vicario estivesse cada vez mais perto de deixar o norte de Londres neste verão, o gigante italiano agora está hesitando.

Essa mudança de opinião teria sido motivada pelo desejo de realocar recursos para outras áreas do elenco, enquanto planejam a temporada 2026-27.



