Revelado: Por que o grande confronto da Premier League entre Arsenal e Everton e o jogo entre Chelsea e Newcastle começam AMBOS às 17h30 de hoje

Os torcedores acostumados com os horários tradicionais escalonados de início dos jogos terão uma surpresa esta tarde. Em uma decisão incomum, a Premier League eliminou completamente o horário das 12h30, optando por concentrar dois jogos de destaque simultaneamente no horário noturno. O confronto decisivo do Arsenal contra o Everton e a batalha do Chelsea contra o Newcastle United terão início às 17h30 GMT.

Essa reorganização logística é uma consequência direta do calendário europeu congestionado. Com vários clubes ingleses avançados nas fases eliminatórias das competições continentais, a liga foi forçada a priorizar os tempos de recuperação em detrimento do fluxo habitual de transmissões. Isso significa que os torcedores terão de esperar até o fim do blackout das 15h para ter o primeiro gostinho da ação da primeira divisão hoje.