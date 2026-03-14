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Revelado: Por que o grande confronto da Premier League entre Arsenal e Everton e o jogo entre Chelsea e Newcastle começam AMBOS às 17h30 de hoje
Uma grande reformulação na programação de sábado
Os torcedores acostumados com os horários tradicionais escalonados de início dos jogos terão uma surpresa esta tarde. Em uma decisão incomum, a Premier League eliminou completamente o horário das 12h30, optando por concentrar dois jogos de destaque simultaneamente no horário noturno. O confronto decisivo do Arsenal contra o Everton e a batalha do Chelsea contra o Newcastle United terão início às 17h30 GMT.
Essa reorganização logística é uma consequência direta do calendário europeu congestionado. Com vários clubes ingleses avançados nas fases eliminatórias das competições continentais, a liga foi forçada a priorizar os tempos de recuperação em detrimento do fluxo habitual de transmissões. Isso significa que os torcedores terão de esperar até o fim do blackout das 15h para ter o primeiro gostinho da ação da primeira divisão hoje.
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Protegendo os jogadores
A dor de cabeça com a programação foi causada principalmente pela campanha do Arsenal na Liga dos Campeões. A equipe de Mikel Arteta viajou para a Alemanha na quarta-feira para um exaustivo empate em 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen. De acordo com as diretrizes da Premier League destinadas a proteger o bem-estar dos jogadores, os Gunners precisam de um período mínimo de recuperação de 72 horas entre as partidas.
A transferência da partida contra o Everton para a noite de sábado garante que esse prazo seja cumprido. Se a partida do Arsenal tivesse permanecido no horário original de domingo, o intervalo teria sido muito curto, considerando os compromissos do clube no meio da semana, forçando os dirigentes a encaixar a partida no horário tardio de sábado, ao lado da partida já marcada contra o Chelsea.
O efeito cascata da glória europeia
A necessidade de acomodar os participantes das competições continentais também alterou os planos do Manchester City. A equipe de Pep Guardiola, que enfrentou o Real Madrid na noite de quarta-feira, enfrentará o West Ham no sábado, com o jogo marcado para as 20h.
Com nove clubes ingleses ainda em atividade em várias competições europeias, esses desafios de programação estão se tornando cada vez mais comuns. Ao adiar jogos nacionais de grande destaque para o final do dia, a liga garante que as equipes que representam a Premier League no cenário europeu não sejam injustamente prejudicadas pela falta de descanso, mesmo que isso perturbe os hábitos tradicionais de assistir aos jogos dos torcedores em casa.
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A disputa pelas quatro primeiras posições da Premier League continua acirrada
Faltando nove semanas para o fim da temporada da Premier League, os próximos jogos serão cruciais para as equipes que disputam o título, bem como para as quatro primeiras colocações. O Arsenal lidera atualmente a tabela com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City, enquanto Manchester United, Aston Villa, Chelsea e Liverpool continuam disputando uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
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