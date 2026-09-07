Getty Images Sport
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Revelado: por que o crucial gol de empate de Riccardo Calafiori pelo Arsenal foi anulado pelo VAR contra o Chelsea
Arsenal se recupera de gol precoce e surpreendente do Chelsea
O Arsenal se recuperou de um início desastroso para garantir uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em um eletrizante clássico londrino da Premier League. O Arsenal se viu em desvantagem antes dos dois minutos no Emirates Stadium.
Rogers, do Chelsea, surpreendeu a torcida da casa com um voleio magnífico para abrir o placar. Os visitantes aproveitaram depois que o Arsenal não conseguiu afastar adequadamente uma cobrança de falta alçada na área pelo capitão do Chelsea, Reece James. A sobra acabou caindo perfeitamente para Rogers na entrada da área. Mesmo sem acertar a bola em cheio, o homem de £117 milhões viu seu voleio passar por David Raya e morrer no canto inferior.
- Getty Images Sport
Aspas ou contexto adicional aqui
O Arsenal pressionou imediatamente e achou que havia empatado apenas 12 minutos depois do início do duelo franco. Calafiori empurrou a bola para a rede de perto e deu início a comemorações efusivas.
O caos começou quando Joao Pedro não conseguiu afastar uma cobrança de falta inicial de Declan Rice, o que levou jogadores do Arsenal a se amontoarem dentro da pequena área. Ezri Konsa desviou uma finalização na trave antes de o goleiro do Chelsea, Emi Martinez, sair rapidamente para abafar o rebote.
Calafiori acabou conseguindo mandar a bola para o fundo da rede, mas o VAR interveio rapidamente. A arbitragem determinou que Konsa estava em impedimento quando o defensor italiano finalizou, deixando o estádio em incredulidade momentânea, enquanto os replays confirmavam a decisão correta.
Havertz marca contra seu ex-clube
Apesar da amarga frustração com o VAR, os torcedores do Arsenal não precisaram esperar muito por um motivo legítimo para comemorar. Havertz apareceu para empatar a partida aos 25 minutos, com uma finalização brilhante contra seu ex-clube.
O atacante alemão cronometrado na seleção temporizou sua corrida com perfeição, mantendo-se em posição legal por pouco ao receber a bola pelo lado direito. Havertz então conduziu com objetividade pela entrada da área para criar a abertura.
Ele soltou uma poderosa finalização de pé esquerdo, que passou raspando pelas pontas dos dedos de Martinez, recolocando o Arsenal no jogo e devolvendo o embalo da equipe antes do intervalo.
- Getty Images Sport
Odegaard garante vitória do Arsenal no dérbi
Embalado pelo empate conquistado com muita luta, o Arsenal voltou forte para o segundo tempo e virou completamente o clássico. Odegaard deu o golpe decisivo aos 50 minutos para completar a virada. O influente armador balançou as redes para selar uma enorme vitória por 2 a 1, garantindo que os mandantes ficassem com os três pontos em um confronto caótico e exigente.
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