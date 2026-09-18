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Revelado: por que o Barcelona recusou Carlos Espi antes da transferência de destaque do atacante para o Real Madrid
Fracasso do Barcelona no mercado de transferências
O Barcelona já pode estar lamentando uma grande decisão de transferência no verão após uma janela caótica. O clube catalão teria rejeitado a oportunidade de contratar o promissor atacante espanhol Espi quando ele foi colocado no mercado.
Em vez de garantir uma ida para o Camp Nou, o atacante de 21 anos acabou assinando com o histórico rival Madrid. Espi agora vive um início bastante animador sob os holofotes do Santiago Bernabéu.
De acordo com o veículo espanhol Cadena SER, o talentoso atacante foi oferecido explicitamente ao Barcelona antes de sua ida para o Madrid. No entanto, o Barça acabou optando por buscar em outro lugar seus reforços para o ataque enquanto fortalece o elenco.
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Valor pedido e tempo de jogo
Antes de a janela de verão abrir, Espi já havia impressionado profundamente os olheiros enquanto jogava pelo Levante. Ele balançou as redes 13 vezes em todas as competições, consolidando-se como um dos talentos nacionais mais promissores do país.
No entanto, o Barcelona rejeitou firmemente a avaliação de € 25 milhões feita pelo Levante para o jovem atacante. Com Raphinha assumindo um papel cada vez mais influente na equipe titular, a diretoria do clube entendeu que não poderia garantir a Espi a minutagem regular de que ele precisava.
Consequentemente, a diretoria decidiu não fazer um compromisso financeiro significativo por um jogador visto apenas como uma opção de rotação do elenco. Essa hesitação abriu imediatamente a porta para o Real Madrid agir e garantir a tão disputada assinatura dele.
A vida após Robert Lewandowski
O Barcelona estava vasculhando desesperadamente o mercado em busca de um novo camisa 9 após a saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, da MLS. Sua prioridade absoluta era Julian Alvarez, mas o Atlético de Madrid se recusou categoricamente a vender, apesar de uma oferta superior a € 100 milhões.
Forçado a avaliar opções alternativas em um mercado difícil, o Barcelona elaborou rapidamente uma lista curta de alvos secundários. Essa lista de reserva incluía, segundo relatos, Eli Junior Kroupi, Espi e o atacante do Arsenal Gabriel Jesus, que estava em baixa.
No fim, o Barcelona decidiu buscar a opção mais acessível disponível. O clube concluiu uma transferência de € 10 milhões por Jesus, encerrando definitivamente seu breve interesse no destaque de 21 anos do Levante.
- AFP
Causando impacto imediato
Embora o Barcelona tenha acabado ficando com Jesus, Espi não perdeu absolutamente nenhum tempo para provar seu valor na capital espanhola. Embora ainda não seja titular absoluto do Real Madrid, o jovem tem feito seus minutos limitados em campo valerem a pena.
Ele já marcou dois gols cruciais com suas famosas novas cores. Sua contribuição mais notável veio na última terça-feira, quando balançou as redes com um dramático gol da vitória nos acréscimos para garantir um emocionante triunfo por 3 a 2 sobre o Elche.
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