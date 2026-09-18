O Barcelona já pode estar lamentando uma grande decisão de transferência no verão após uma janela caótica. O clube catalão teria rejeitado a oportunidade de contratar o promissor atacante espanhol Espi quando ele foi colocado no mercado.

Em vez de garantir uma ida para o Camp Nou, o atacante de 21 anos acabou assinando com o histórico rival Madrid. Espi agora vive um início bastante animador sob os holofotes do Santiago Bernabéu.

De acordo com o veículo espanhol Cadena SER, o talentoso atacante foi oferecido explicitamente ao Barcelona antes de sua ida para o Madrid. No entanto, o Barça acabou optando por buscar em outro lugar seus reforços para o ataque enquanto fortalece o elenco.