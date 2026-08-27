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Revelado: por que o Barcelona cancelou a homenagem da Copa do Mundo para as estrelas da Espanha
A tensão aumenta no Camp Nou
O Barcelona estava programado para homenagear os oito membros de seu elenco que ajudaram a Espanha a conquistar a Copa do Mundo em Nova Jersey no mês passado. A celebração estava marcada para quinta-feira, antes do confronto pela La Liga contra o Athletic Club, no Camp Nou. Em toda a Espanha, outras equipes da primeira divisão já reconheceram suas estrelas vitoriosas da seleção durante as estreias em casa nas últimas semanas.
No entanto, o gigante catalão cancelou abruptamente seus planos devido ao aumento da tensão. As consequências decorrem da vitória por 5 a 0 sobre o Elche no domingo, quando torcedores visitantes teriam sido agredidos e tido suas bandeiras pró-independência Estelada apreendidas pelas autoridades. Essa resposta truculenta obrigou a diretoria do clube a intervir e ajustar a programação do dia do jogo.
- AFP
Laporta explica a ligação
Ao abordar a mudança repentina de planos na quarta-feira, o presidente do clube, Joan Laporta, confirmou que as festividades pré-jogo não aconteceriam mais. Ele insistiu que o clima atual tornava impossível justificar um evento comemorativo.
"A cerimônia para homenagear os campeões mundiais não vai acontecer", afirmou Laporta. "Não vai acontecer porque não está sendo realizada no contexto mais apropriado. [A Real Federação Espanhola de Futebol] entende a decisão."
O dirigente do Barcelona também defendeu o direito dos torcedores de exibirem a Estelada, um símbolo proeminente da independência catalã. "O futebol deve ser usado para unir, não para criar certos confrontos", acrescentou. "A Estelada representa a mentalidade de muitos torcedores do Barça e catalães. Faz parte da liberdade de expressão."
Condenando a ação policial contra os torcedores
A questão mais ampla está no tratamento dado a torcedores que exibem símbolos regionais, o que continua sendo um tema profundamente sensível na Espanha. Laporta não poupou críticas às autoridades, adotando uma postura firme contra a violência testemunhada ao longo do fim de semana.
"Condenamos e rejeitamos a ação desproporcional dos policiais nacionais que agrediram torcedores do Barça por portarem a Estelada antes do jogo contra o Elche", declarou Laporta. "Exigimos que essa ação, uma vez que os fatos tenham sido confirmados, receba a devida punição e as sanções apropriadas."
Ele concluiu com um forte apelo pela segurança dos torcedores daqui para a frente: "Esperamos que a punição adequada ajude a garantir que catalães e torcedores do Barça possam carregar a bandeira sem medo de dano físico ou estigmatização por parte das forças de segurança do Estado."
- Getty Images Sport
Foco volta para os compromissos domésticos
Apesar da controvérsia fora de campo ter ofuscado a preparação, o Barcelona agora volta sua atenção para o que acontece dentro de campo. O clube catalão receberá o Athletic Club na noite de quinta-feira sem a apresentação pré-jogo originalmente planejada.
A equipe buscará se apoiar na vitória dominante sobre o Elche e manter o embalo em sua campanha em La Liga, mesmo com questões políticas fora de campo continuando a dominar as manchetes.
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