Revelado: por que o Barcelona cancelou a homenagem da Copa do Mundo para as estrelas da Espanha

O Barcelona estava programado para homenagear os oito membros de seu elenco que ajudaram a Espanha a conquistar a Copa do Mundo em Nova Jersey no mês passado. A celebração estava marcada para quinta-feira, antes do confronto pela La Liga contra o Athletic Club, no Camp Nou. Em toda a Espanha, outras equipes da primeira divisão já reconheceram suas estrelas vitoriosas da seleção durante as estreias em casa nas últimas semanas.

No entanto, o gigante catalão cancelou abruptamente seus planos devido ao aumento da tensão. As consequências decorrem da vitória por 5 a 0 sobre o Elche no domingo, quando torcedores visitantes teriam sido agredidos e tido suas bandeiras pró-independência Estelada apreendidas pelas autoridades. Essa resposta truculenta obrigou a diretoria do clube a intervir e ajustar a programação do dia do jogo.



