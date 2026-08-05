Na chegada, surgiram imagens de Salah vestindo suas novas cores, mas foi o número em suas costas que causou mais repercussão. Depois de se tornar sinônimo da camisa 11 no Liverpool e da 10 pelo Egito, Salah foi visto usando a camisa 61 em sua nova casa.

De acordo com a talkSPORT, essa escolha está profundamente enraizada na cultura local de Trabzon, onde 61 é o código de área da região. O número tem tanta importância que os torcedores tradicionalmente transformam o 61º minuto de cada partida em um espetáculo vibrante, enchendo o estádio com fogos de artifício, confetes e cantos apaixonados.

Salah é o mais recente de uma lista de jogadores a assumir essa responsabilidade específica, seguindo os passos de Cihan Canak, Yusuf Yazici e Abdulkadir Parmak. Ao vestir esses dígitos, o Rei Egípcio imediatamente se insere no tecido da identidade do clube.

No entanto, ainda não está confirmado se 61 será seu número oficial no elenco para a temporada. Ele pode simplesmente ter usado a camisa cerimonial durante sua apresentação para celebrar a transferência.