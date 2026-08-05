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Revelado: por que Mohamed Salah escolheu um número de camisa surpreendente após concluir transferência chocante para o Trabzonspor depois da saída do Liverpool
Mudança surpreendente para a Super Lig
Em uma transferência que pegou o mundo do futebol de surpresa, Salah enfim está prestes a voltar aos gramados após acertar um contrato de dois anos para se juntar ao Trabzonspor, da Super Lig turca.
O caminho até esse acordo não foi sem obstáculos, já que vários clubes da Europa e do Oriente Médio monitoraram a situação do ex-ponta do Liverpool. O Besiktas era anteriormente considerado o favorito para contratar o ex-astro da Roma, mas o negócio acabou ruindo por restrições financeiras. O Trabzonspor, porém, conseguiu garantir a lenda ao oferecer um pacote lucrativo no valor de € 17 milhões por ano, tornando-o o jogador mais bem pago da Super Lig.
- Trabzonspor - X
Por que Salah escolheu a camisa 61
Na chegada, surgiram imagens de Salah vestindo suas novas cores, mas foi o número em suas costas que causou mais repercussão. Depois de se tornar sinônimo da camisa 11 no Liverpool e da 10 pelo Egito, Salah foi visto usando a camisa 61 em sua nova casa.
De acordo com a talkSPORT, essa escolha está profundamente enraizada na cultura local de Trabzon, onde 61 é o código de área da região. O número tem tanta importância que os torcedores tradicionalmente transformam o 61º minuto de cada partida em um espetáculo vibrante, enchendo o estádio com fogos de artifício, confetes e cantos apaixonados.
Salah é o mais recente de uma lista de jogadores a assumir essa responsabilidade específica, seguindo os passos de Cihan Canak, Yusuf Yazici e Abdulkadir Parmak. Ao vestir esses dígitos, o Rei Egípcio imediatamente se insere no tecido da identidade do clube.
No entanto, ainda não está confirmado se 61 será seu número oficial no elenco para a temporada. Ele pode simplesmente ter usado a camisa cerimonial durante sua apresentação para celebrar a transferência.
Confirmação oficial e chegada
O Trabzonspor foi transparente durante toda a fase final da negociação, mantendo seus torcedores atualizados por meio das redes sociais. Em comunicado oficial, o clube detalhou o cronograma para a chegada dele: "O jogador profissional Mohamed Salah, com quem iniciamos negociações de transferência, estará no Terminal de Aviação Geral do Aeroporto Atatürk de Istambul às 12h de quarta-feira, 5 de agosto.
"O jogador tem chegada prevista a Trabzon no mesmo dia, no período da noite. O horário e outros detalhes sobre o programa de recepção em Trabzon serão compartilhados com o público por meio dos canais oficiais de comunicação do nosso clube ao longo do dia."
A empolgação em torno do acordo atingiu o auge quando um vídeo-teaser com uma pirâmide egípcia foi divulgado, seguido por imagens de Salah com a camisa do Trabzonspor pela primeira vez.
- Getty Images Sport
A mensagem de Salah para os torcedores
Quebrando o silêncio sobre a transferência, Salah falou diretamente com os torcedores enquanto viajava para concluir os exames médicos e as formalidades da assinatura. Em um curto vídeo compartilhado pelo clube, o atacante pareceu animado com o novo desafio. "Trabzon, vocês estão prontos?", disse. "Posso ouvir vocês. Vejo vocês muito em breve. Bize Her Yer Trabzon! (Em todo lugar é Trabzon para nós!)"
Depois de quase uma década de domínio na Premier League, onde quebrou numerosos recordes e conquistou todos os principais troféus disponíveis, essa transferência marca um novo capítulo significativo na carreira de Salah. Espera-se que o veterano ponta lidere o ataque enquanto o Trabzonspor busca melhorar o terceiro lugar da temporada passada.
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