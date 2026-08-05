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imago-sport-1080703757.jpgAnadolu Agency
Muhammad Zaki

Traduzido por

Revelado: por que Mohamed Salah escolheu um número de camisa surpreendente após concluir transferência chocante para o Trabzonspor depois da saída do Liverpool

M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Premier League
Campeonato Turco

Mohamed Salah encerrou oficialmente as especulações sobre seu futuro ao acertar uma transferência sensacional para o Trabzonspor, da Super Lig turca. O ícone egípcio, que se despediu de forma emocionante do Liverpool no fim da última temporada, foi visto usando um novo número de camisa que deixou muitos torcedores intrigados com seu significado cultural.

  • Mudança surpreendente para a Super Lig

    Em uma transferência que pegou o mundo do futebol de surpresa, Salah enfim está prestes a voltar aos gramados após acertar um contrato de dois anos para se juntar ao Trabzonspor, da Super Lig turca.

    O caminho até esse acordo não foi sem obstáculos, já que vários clubes da Europa e do Oriente Médio monitoraram a situação do ex-ponta do Liverpool. O Besiktas era anteriormente considerado o favorito para contratar o ex-astro da Roma, mas o negócio acabou ruindo por restrições financeiras. O Trabzonspor, porém, conseguiu garantir a lenda ao oferecer um pacote lucrativo no valor de € 17 milhões por ano, tornando-o o jogador mais bem pago da Super Lig.


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  • Mohamed-Salah-trabzonsporTrabzonspor - X

    Por que Salah escolheu a camisa 61

    Na chegada, surgiram imagens de Salah vestindo suas novas cores, mas foi o número em suas costas que causou mais repercussão. Depois de se tornar sinônimo da camisa 11 no Liverpool e da 10 pelo Egito, Salah foi visto usando a camisa 61 em sua nova casa.

    De acordo com a talkSPORT, essa escolha está profundamente enraizada na cultura local de Trabzon, onde 61 é o código de área da região. O número tem tanta importância que os torcedores tradicionalmente transformam o 61º minuto de cada partida em um espetáculo vibrante, enchendo o estádio com fogos de artifício, confetes e cantos apaixonados.

    Salah é o mais recente de uma lista de jogadores a assumir essa responsabilidade específica, seguindo os passos de Cihan Canak, Yusuf Yazici e Abdulkadir Parmak. Ao vestir esses dígitos, o Rei Egípcio imediatamente se insere no tecido da identidade do clube.

    No entanto, ainda não está confirmado se 61 será seu número oficial no elenco para a temporada. Ele pode simplesmente ter usado a camisa cerimonial durante sua apresentação para celebrar a transferência.

  • Confirmação oficial e chegada

    O Trabzonspor foi transparente durante toda a fase final da negociação, mantendo seus torcedores atualizados por meio das redes sociais. Em comunicado oficial, o clube detalhou o cronograma para a chegada dele: "O jogador profissional Mohamed Salah, com quem iniciamos negociações de transferência, estará no Terminal de Aviação Geral do Aeroporto Atatürk de Istambul às 12h de quarta-feira, 5 de agosto.

    "O jogador tem chegada prevista a Trabzon no mesmo dia, no período da noite. O horário e outros detalhes sobre o programa de recepção em Trabzon serão compartilhados com o público por meio dos canais oficiais de comunicação do nosso clube ao longo do dia."

    A empolgação em torno do acordo atingiu o auge quando um vídeo-teaser com uma pirâmide egípcia foi divulgado, seguido por imagens de Salah com a camisa do Trabzonspor pela primeira vez.


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  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    A mensagem de Salah para os torcedores

    Quebrando o silêncio sobre a transferência, Salah falou diretamente com os torcedores enquanto viajava para concluir os exames médicos e as formalidades da assinatura. Em um curto vídeo compartilhado pelo clube, o atacante pareceu animado com o novo desafio. "Trabzon, vocês estão prontos?", disse. "Posso ouvir vocês. Vejo vocês muito em breve. Bize Her Yer Trabzon! (Em todo lugar é Trabzon para nós!)"

    Depois de quase uma década de domínio na Premier League, onde quebrou numerosos recordes e conquistou todos os principais troféus disponíveis, essa transferência marca um novo capítulo significativo na carreira de Salah. Espera-se que o veterano ponta lidere o ataque enquanto o Trabzonspor busca melhorar o terceiro lugar da temporada passada.

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