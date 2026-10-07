A Espanha se viu em desvantagem logo no início em Split, depois que Ivan Perisic abriu o placar para os donos da casa. Com sua equipe tendo dificuldades para furar a defesa de uma Croácia resiliente, apoiada por 32.000 torcedores barulhentos, o técnico Luis de la Fuente recorreu ao banco no intervalo, substituindo Alex Baena por Merino.

A substituição se mostrou uma decisão inspirada. O jogador de 30 anos virou o jogo, marcando duas vezes, incluindo o gol da vitória aos 88 minutos, para garantir os três pontos.

Essa nova intervenção dá sequência à sua notável sequência como substituto decisivo. Ela vem depois de gols cruciais saindo do banco contra Portugal, Bélgica e Chéquia em convocações anteriores, consolidando seu status como um jogador capaz de mudar partidas.



