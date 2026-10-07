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Revelado: por que Mikel Merino está "frustrado" apesar de suas atuações heroicas que decidiram o jogo pela Espanha, enquanto a estrela do Arsenal manda um recado direto para Luis de la Fuente e Mikel Arteta
Impacto decisivo saindo do banco de reservas
A Espanha se viu em desvantagem logo no início em Split, depois que Ivan Perisic abriu o placar para os donos da casa. Com sua equipe tendo dificuldades para furar a defesa de uma Croácia resiliente, apoiada por 32.000 torcedores barulhentos, o técnico Luis de la Fuente recorreu ao banco no intervalo, substituindo Alex Baena por Merino.
A substituição se mostrou uma decisão inspirada. O jogador de 30 anos virou o jogo, marcando duas vezes, incluindo o gol da vitória aos 88 minutos, para garantir os três pontos.
Essa nova intervenção dá sequência à sua notável sequência como substituto decisivo. Ela vem depois de gols cruciais saindo do banco contra Portugal, Bélgica e Chéquia em convocações anteriores, consolidando seu status como um jogador capaz de mudar partidas.
- AFP
Merino fala sobre frustrações por começar no banco
Apesar de seguir entregando quando é acionado, o meio-campista do Arsenal reconheceu abertamente a dificuldade de sua atual situação no elenco. Falando à TVE após o apito final, ele fez uma avaliação sincera de seu momento enquanto celebrava seu decisivo doblete.
"Estou muito feliz por poder ajudar a equipe, mais um jogo em que foi a minha vez de marcar saindo do banco", explicou Merino. "Vou entrar em campo com a melhor atitude possível, mesmo frustrado por não poder jogar mais... mas este time é uma família e isso sempre aparece."
O técnico da seleção foi rápido ao elogiar o herói da partida em resposta. De la Fuente insistiu que o versátil meio-campista merece um reconhecimento muito maior por suas atuações heroicas consistentes.
"É uma honra treinar um jogador assim", comentou o técnico da Espanha. "Ele deixou absolutamente claro por que eu o teria carregado nos braços até a Copa do Mundo. Em outro país ele seria mais valorizado; espero que isso mude."
Território hostil e recompensas pessoais
A vitória de virada ficou ainda mais impressionante por causa do ambiente intimidador ao redor do campo. Merino destacou a força mental necessária da seleção espanhola para superar tanto a desvantagem inicial quanto a torcida favorável ao time da casa em Split.
"Foi um jogo muito duro em um estádio muito difícil, com uma atmosfera inacreditável", continuou. "Sabíamos que vir aqui seria difícil e, obviamente, com eles marcando o primeiro gol e os torcedores realmente apoiando muito eles, foi complicado. Mas este time nunca desiste, luta até o fim e, felizmente para nós, conseguimos a vitória."
Além do triunfo coletivo, a atuação validou o comprometimento contínuo do meio-campista nos bastidores. Ele admitiu que finalmente ver seu esforço se transformar em gols foi um enorme alívio.
"Marcar gols importantes significa muito para mim. É uma grande recompensa por muito trabalho", acrescentou o espanhol. "Às vezes, esses momentos em que você trabalha duro não vêm com uma recompensa, e para mim agora ela está vindo na forma de gols. Estou muito feliz não só pelos gols, mas também pela ajuda que estou dando ao time."
- Every Second Media
A luta por minutos regulares continua
A briga por uma vaga regular entre os titulares segue sendo o principal desafio de Merino em seu retorno ao norte de Londres. Embora tenha participado dos cinco jogos do Arsenal na Premier League nesta temporada, todas as suas aparições na liga nacional aconteceram exclusivamente saindo do banco.
Mikel Arteta lhe deu oportunidades como titular nas competições de copa, o que resultou em um gol contra o Ipswich na Copa da Liga Inglesa e em uma atuação na Champions League diante do Napoli. No entanto, os mais recentes feitos de Merino pela seleção sem dúvida aumentarão a pressão sobre o técnico de seu clube para lhe dar um lugar permanente no time titular.
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