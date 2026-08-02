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Revelado: por que Mateus Fernandes rejeitou o Manchester United enquanto a estrela de £ 85 milhões do Tottenham detalha como Roberto De Zerbi garantiu a transferência com uma promessa familiar única
O toque pessoal de De Zerbi sela o acordo
Fernandes detalhou como a perseguição incansável de Roberto De Zerbi o convenceu a escolher o Tottenham em vez de uma possível transferência para o Manchester United. O jogador de 22 anos, que chegou em um acordo no impressionante valor de £ 85 milhões, explicou que o comprometimento do técnico com sua família foi um fator decisivo. O meio-campista português destacou que a conexão emocional criada durante essas conversas pesou mais do que outras ofertas que estavam na mesa.
"A forma como ele [De Zerbi] falou comigo e com a minha família foi muito importante para mim", disse Fernandes em entrevista ao The Athletic. "Ele me ligava todos os dias, então estou muito feliz por trabalhar com ele e espero que possamos fazer grandes coisas.
"Foi mais uma questão de [criar uma] conexão, porque meu pai e minha mãe não falam inglês muito bem. Foi mais uma questão de sentimento. Ele disse que cuidaria de mim, que seria meu segundo pai na Inglaterra. Estou muito feliz por trabalhar com ele."
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Investida noturna de Porro por reforços
Enquanto o técnico oferecia a segurança emocional, o vencedor da Copa do Mundo Pedro Porro atuou como um chefe de observação não oficial. Porro e Fernandes já haviam jogado juntos no Sporting CP, e o defensor estava determinado a se reunir com o amigo. Fernandes relembrou uma troca bem-humorada em que perdeu uma ligação do internacional espanhol porque estava dormindo, apenas para encontrar uma mensagem insistente esperando por ele quando finalmente acordou.
Fernandes revelou o conteúdo dessa mensagem: "Ele me ligou um dia, eu não atendi porque estava dormindo. Ele disse, em português: 'Vamos, Mateus, você precisa jogar com a gente, nós queremos você. Fui eu que disse ao técnico para te trazer.' Depois, quando estava tudo resolvido, falei um pouco com ele sobre o clube, a mentalidade do time e também sobre os companheiros. Ele é um jogador importante. É um dos melhores laterais-direitos do mundo. É um cara incrível."
Impacto imediato e heroísmo na pré-temporada
O investimento já dá sinais de ter valido a pena depois de Fernandes ter vivido uma estreia dos sonhos contra o MK Dons. O meio-campista marcou um voleio sensacional em sua primeira partida, que depois descreveu como o gol mais bonito de sua carreira. "Foi ótimo, não? Foi disparado o meu gol favorito da minha carreira", comentou. "O segundo foi na temporada passada. Preciso fazer isso mais vezes, chutar de fora da área. Sei que posso fazer isso."
Apesar do heroísmo inicial de Fernandes, De Zerbi tem sido cauteloso com a condição física de sua nova estrela durante o restante da turnê de pré-temporada. Depois de ficar fora da vitória sobre o Chelsea, o técnico tratou rapidamente de minimizar qualquer temor de lesão. "Mateus Fernandes pode estar disponível para jogar agora, mas não queremos correr nenhum risco com ele", confirmou De Zerbi.
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Aquele que escapou do Real Madrid
A investida bem-sucedida do Tottenham é ainda mais impressionante diante do nível de concorrência por sua contratação no início da janela. Surgiu agora a informação de que o Real Madrid desistiu de Fernandes depois de Jorge Mendes ter inicialmente chegado a um acordo com o gigante espanhol.
Isso abriu a porta para o Spurs fechar o negócio, com o clube disposto a se reconstruir após uma campanha doméstica desastrosa. O Tottenham terminou em 17º na última temporada, com De Zerbi garantindo a permanência na rodada final diretamente às custas do ex-clube de Fernandes, o West Ham. Tendo agora sofrido rebaixamentos consecutivos com os Hammers e o Southampton, o meio-campista estará desesperado para ajudar seu novo técnico a subir na tabela e finalmente encontrar alguma estabilidade no norte de Londres.
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