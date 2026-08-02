Revelado: por que Mateus Fernandes rejeitou o Manchester United enquanto a estrela de £ 85 milhões do Tottenham detalha como Roberto De Zerbi garantiu a transferência com uma promessa familiar única

Fernandes detalhou como a perseguição incansável de Roberto De Zerbi o convenceu a escolher o Tottenham em vez de uma possível transferência para o Manchester United. O jogador de 22 anos, que chegou em um acordo no impressionante valor de £ 85 milhões, explicou que o comprometimento do técnico com sua família foi um fator decisivo. O meio-campista português destacou que a conexão emocional criada durante essas conversas pesou mais do que outras ofertas que estavam na mesa.

"A forma como ele [De Zerbi] falou comigo e com a minha família foi muito importante para mim", disse Fernandes em entrevista ao The Athletic. "Ele me ligava todos os dias, então estou muito feliz por trabalhar com ele e espero que possamos fazer grandes coisas.

"Foi mais uma questão de [criar uma] conexão, porque meu pai e minha mãe não falam inglês muito bem. Foi mais uma questão de sentimento. Ele disse que cuidaria de mim, que seria meu segundo pai na Inglaterra. Estou muito feliz por trabalhar com ele."







