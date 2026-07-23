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Revelado: Por que Lionel Messi fez um discurso do tipo “acalmem-se, esqueçam tudo” aos companheiros da seleção argentina antes da final da Copa do Mundo - com uma fonte interna reagindo às teorias da conspiração
O momento viral no vestiário
Após a derrota por 1 a 0 da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, as redes sociais foram inundadas com imagens de Messi se dirigindo à sua equipe. O capitão foi filmado em um momento de intensa concentração, exortando seus companheiros a manterem a compostura. O craque do Inter Miami foi ouvido repetidamente dizendo ao time: “Vamos lá, rapazes. Acalmem-se, acalmar-se é o mais importante. Vamos manter a calma. Vamos pensar só em jogar, nada mais. Acalmem-se, vamos esquecer tudo.”
O apelo para “esquecer tudo” rapidamente gerou teorias da conspiração na internet, com alguns sugerindo que fatores externos ou dramas fora de campo estavam pesando sobre o time. Dada a magnitude do momento e a pressão de defender o título, a natureza enigmática das instruções de Messi deixou muitos se perguntando se havia mais por trás da história do que um simples lembrete tático.
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O pai de Mac Allister desmente os rumores
Para esclarecer a situação, Carlos Mac Allister, pai do meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister, entrou em contato com o filho para saber em primeira mão o que realmente aconteceu. Em entrevista à Rádio La Red, conforme citado pelo jornal La Nación, Carlos admitiu que até mesmo ele ficou preocupado com o tom do discurso. O ex-jogador do Boca Juniors revelou que seu filho rapidamente descartou qualquer especulação sobre controvérsia ou segundas intenções dentro do grupo. Segundo Alexis, Messi estava focado exclusivamente na execução tática necessária para superar a forte pressão da seleção espanhola.
“Mandei uma mensagem para o Alexis: ‘Ei, o que aconteceu no vestiário? Aconteceu alguma coisa?’ Eu estava tão preocupado quanto eles. Se eu estava preocupado, pensando que, se algo tivesse acontecido, meu filho teria me contado na hora, imagine como os outros se sentiram!”, revelou Carlos.
“Ele me disse que não, que estavam conversando sobre sair para jogar, no sentido futebolístico, sobre jogar, passar a bola, fazer rotações, criar triângulos, não chutar a bola alta, não perder a posse de bola. Era disso que estavam falando. Então, começaram a surgir muitas dúvidas. Nos últimos dias, também por causa daquela postagem que foi feita, muitas pessoas me escrevem e algumas já me disseram isso.”
Reconhecendo a superioridade da Espanha
Carlos explicou em detalhes as orientações específicas sobre futebol que Messi tentava transmitir por meio de seu mantra “acalmem-se”. Segundo Alexis, a mensagem do oito vezes vencedor da Bola de Ouro era estritamente profissional e totalmente focada nos aspectos esportivos da final. Messi estava orientando sua equipe a ignorar a atmosfera avassaladora e a se manter fiel à sua identidade tática.
“Você acaba se agarrando à ideia de ‘o que ele quis dizer?’, e isso acaba se espalhando”, disse ele. “Mas acho que todo mundo sabe e entende. Jogamos contra a Espanha e eles foram melhores. Vai doer por um tempo, mas é preciso entender que, às vezes, há alguém melhor do que você. Isso não significa que você não tenha dado o seu melhor; a equipe deu o seu melhor. E então a Espanha apareceu e estava em melhor forma do que nós.”
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Liderança dentro e fora de campo
Outras imagens do dia mostram que a serenidade de Messi vai além da reunião tática. Enquanto a equipe saía do vestiário em direção ao campo, Messi foi visto liderando o grupo, vestindo um casaco branco da Argentina, enquanto gritos de “Vamos, muchachos” ecoavam pelos corredores. Antes de as equipes entrarem em campo para os hinos nacionais, Messi também demonstrou seu lendário espírito esportivo ao cumprimentar seus adversários. Embora a final tenha terminado em decepção para os gigantes sul-americanos, esse vislumbre da liderança de Messi destaca sua evolução como capitão.
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