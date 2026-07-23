Revelado: Por que Lionel Messi fez um discurso do tipo “acalmem-se, esqueçam tudo” aos companheiros da seleção argentina antes da final da Copa do Mundo - com uma fonte interna reagindo às teorias da conspiração

Para esclarecer a situação, Carlos Mac Allister, pai do meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister, entrou em contato com o filho para saber em primeira mão o que realmente aconteceu. Em entrevista à Rádio La Red, conforme citado pelo jornal La Nación, Carlos admitiu que até mesmo ele ficou preocupado com o tom do discurso. O ex-jogador do Boca Juniors revelou que seu filho rapidamente descartou qualquer especulação sobre controvérsia ou segundas intenções dentro do grupo. Segundo Alexis, Messi estava focado exclusivamente na execução tática necessária para superar a forte pressão da seleção espanhola.

“Mandei uma mensagem para o Alexis: ‘Ei, o que aconteceu no vestiário? Aconteceu alguma coisa?’ Eu estava tão preocupado quanto eles. Se eu estava preocupado, pensando que, se algo tivesse acontecido, meu filho teria me contado na hora, imagine como os outros se sentiram!”, revelou Carlos.

“Ele me disse que não, que estavam conversando sobre sair para jogar, no sentido futebolístico, sobre jogar, passar a bola, fazer rotações, criar triângulos, não chutar a bola alta, não perder a posse de bola. Era disso que estavam falando. Então, começaram a surgir muitas dúvidas. Nos últimos dias, também por causa daquela postagem que foi feita, muitas pessoas me escrevem e algumas já me disseram isso.”