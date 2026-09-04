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Revelado: por que Kobbie Mainoo ficou fora da lista do Manchester United para a Premier League 2026-27
United envia elenco oficial
Após o fechamento da janela de transferências de verão, o United oficialmente enviou seu elenco principal à Premier League para a temporada 2026-27. O regulamento da liga determina de forma rigorosa que os elencos não podem exceder 25 jogadores seniores. Além disso, os clubes podem ter no máximo 17 jogadores que não se enquadrem nas regras estabelecidas de “homegrown”.
Para se qualificar como homegrown, um jogador precisa ter sido registrado por um clube da Inglaterra ou do País de Gales por três temporadas completas antes de completar 21 anos. O Manchester United conseguiu inscrever oito jogadores homegrown, incluindo Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw e Mason Mount, além de 15 que não atendem aos critérios para completar o elenco sénior de Michael Carrick.
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Explicada a ausência de Mainoo
Apesar da quantidade de talento apresentada, um nome esteve conspicuamente ausente da lista oficial do elenco: Mainoo. O meio-campista passou por sua cota de contratempos recentemente, tendo sido empurrado para a periferia por Ruben Amorim durante a primeira metade da última temporada, antes de Carrick devolvê-lo a um papel de destaque.
No entanto, não há absolutamente nada de suspeito por trás da ausência de Mainoo. Como ele nasceu depois do início de 2005, é oficialmente classificado como jogador sub-21 para esta temporada. Jogadores nessa faixa etária não precisam ser inscritos no grupo padrão de 25 atletas e estão automaticamente aptos a atuar na Premier League. Leny Yoro, que completa 21 anos em novembro, se enquadra na mesma regra e também está ausente da lista principal, sem que isso afete sua disponibilidade.
Próxima geração pronta
Com Mainoo e Yoro seguramente elegíveis, uma série de talentos jovens também aparece na lista do sub-21, com perspectivas variadas em relação ao time principal. Ayden Heaven, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Harry Amass e o reforço de verão Tynan Thompson são todos tecnicamente do sub-21 e estão disponíveis para serem selecionados.
Os torcedores também estarão na expectativa para ver o lateral-esquerdo paraguaio Diego Leon dar esse passo, enquanto o recém-chegado Cristian Orozco é outra promessa muito bem avaliada para ficar de olho. Curiosamente, Kai Rooney, filho do ícone de Old Trafford Wayne Rooney, é classificado como jogador do sub-21 pela primeira vez após se tornar bolsista de primeiro ano durante o verão. O próprio filho de Carrick, Jacey, se junta a ele na fase inicial do programa de formação.
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Elenco do Manchester United na Premier League
Goleiros: Karl Darlow*, Tom Heaton*, Senne Lammens, Dermot Mee*
Zagueiros: Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*
Meio-campistas: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte
Atacantes: Amad Diallo*, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford*, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee
* - classificado como formado em casa
Elenco sub-21:
Goleiros: Cameron Byrne-Hughes, Jake Ford, Charlie Hardy, Elyh Harrison**, Fred Heath, Solomon Honor**, Kit Margetson, Will Murdock, Zachary Watson
Zagueiros: Harry Amass, Dan Armer, Harley Emsden-James, Idris Fabiyi, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Gazimagamed Ibragimov, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Connor Laurie, Diego Leon, Rafe McCormack, Albert Mills, Reece Munro, Jayden Ngwashi, Samuel O’Brien, James Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro
Meio-campistas: Nathaniel Junior Brown, Jaume Camacho Sidos, Jacey Carrick, Edson De Jonge-Seiros, Jacob Devaney**, Jayce Fitzgerald**, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Amir Ibragimov, Sekou Kone**, Kobbie Mainoo, Finley McAllister, Jay McEvoy, Harlem McLaughlin, Jack Moorhouse**, Jodie Nganga, Cristian Orozco, Jariyah Shah, Pharell Silvester, Jim Thwaites, Emmanuel Ziro
Atacantes: Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biancheri, Enzo Kana Biyik, Shea Lacey, Samuel Lusale, Bendito Mantato, Ashton Missin, Camron Mpofu, Victor Musa, Chido Obi**, Kai Rooney, Tynan Thompson, Ethan Wheatley**
**- atualmente emprestado
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