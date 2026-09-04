Após o fechamento da janela de transferências de verão, o United oficialmente enviou seu elenco principal à Premier League para a temporada 2026-27. O regulamento da liga determina de forma rigorosa que os elencos não podem exceder 25 jogadores seniores. Além disso, os clubes podem ter no máximo 17 jogadores que não se enquadrem nas regras estabelecidas de “homegrown”.

Para se qualificar como homegrown, um jogador precisa ter sido registrado por um clube da Inglaterra ou do País de Gales por três temporadas completas antes de completar 21 anos. O Manchester United conseguiu inscrever oito jogadores homegrown, incluindo Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw e Mason Mount, além de 15 que não atendem aos critérios para completar o elenco sénior de Michael Carrick.