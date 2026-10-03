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Revelado: por que José Mourinho está pronto para barrar o astro do Real Madrid Vinicius Jr antes do crucial clássico El Clasico contra o Barcelona
Mourinho planeja descanso de curto prazo
Mourinho se prepara para tomar uma grande decisão de escalação para o próximo jogo do Real Madrid contra o Villarreal, em 10 de outubro. De acordo com Defensa Central, o técnico português vai tirar Vinicius Jr do time titular em uma tentativa deliberada de ajudar o brasileiro a reencontrar seu brilho devastador.
O atacante teve um início de temporada surpreendentemente frustrante, com dificuldade para ditar as partidas com sua habitual qualidade ofensiva. Seu drible no mano a mano, marca registrada, e seu envolvimento geral nas jogadas do Real Madrid no terço final caíram de forma perceptível. Como resultado, Mourinho está pronto para intervir antes que a situação atrapalhe completamente o ritmo do atacante.
- Action Plus
Ressaca da Copa do Mundo cobra seu preço
As dificuldades do ponta no cenário doméstico parecem estar profundamente ligadas a uma barreira mental persistente após a decepção internacional. Durante a recente vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália em amistoso, o meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes deu a Vinicius um pênalti aos 80 minutos para ajudar a levantar seu ânimo, um gesto que a estrela do Madrid valorizou profundamente.
Após a partida, o atacante falou com franqueza sobre seu estado mental frágil e agradeceu aos companheiros de seleção pela solidariedade.
"Bruno Guimaraes é o nosso cobrador de pênaltis quando Raphinha não joga, e eu achei que ele iria querer bater, mas ele sabe que eu preciso de um pouco de confiança agora, neste momento", explicou Vinicius. "Meus companheiros sabem que eu preciso de confiança agora. Perder uma Copa do Mundo é duro e difícil de aceitar, e a recuperação nunca é fácil."
Sem pânico no Real Madrid
Apesar do rebaixamento iminente contra o Villarreal e de sua admissão de uma crise de confiança, não há absolutamente nenhum pânico interno em relação ao status do ponta no Bernabéu. Mourinho continua vendo o atacante como um pilar indispensável de seu projeto esportivo e não tem intenção de deixá-lo de fora a longo prazo.
A comissão técnica do Madrid acredita firmemente que um período prolongado fora de ação só prejudicaria ainda mais a confiança do jogador. Em vez disso, trata essa próxima ausência como um ajuste muito específico e breve. A enorme profundidade ofensiva do clube permite executar essa rotação de luxo sem sacrificar de forma significativa seu poder de fogo no ataque.
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Rumo ao El Clasico
O objetivo principal por trás deste descanso temporário é garantir que o atacante esteja em plena forma para o primeiro El Clásico crucial da temporada contra o Barcelona, em 25 de outubro.
Após o confronto com o Villarreal, o plano é que o brasileiro retome imediatamente seu lugar na equipe titular. As esperadas escalações iniciais contra Roma, Sevilla e RB Leipzig servirão como passos essenciais para reconstruir adequadamente seu condicionamento de jogo, a repetição de ações em partida e sua confiança ofensiva antes de enfrentar seu feroz rival doméstico.
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