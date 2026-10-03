As dificuldades do ponta no cenário doméstico parecem estar profundamente ligadas a uma barreira mental persistente após a decepção internacional. Durante a recente vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália em amistoso, o meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes deu a Vinicius um pênalti aos 80 minutos para ajudar a levantar seu ânimo, um gesto que a estrela do Madrid valorizou profundamente.

Após a partida, o atacante falou com franqueza sobre seu estado mental frágil e agradeceu aos companheiros de seleção pela solidariedade.

"Bruno Guimaraes é o nosso cobrador de pênaltis quando Raphinha não joga, e eu achei que ele iria querer bater, mas ele sabe que eu preciso de um pouco de confiança agora, neste momento", explicou Vinicius. "Meus companheiros sabem que eu preciso de confiança agora. Perder uma Copa do Mundo é duro e difícil de aceitar, e a recuperação nunca é fácil."



