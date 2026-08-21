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Revelado: por que Jose Mourinho diz que NUNCA contrataria a sensação do Barcelona Lamine Yamal para o Real Madrid
Mourinho ignora a joia de ouro do Barcelona
Em um verão que tem visto a capital espanhola agitada com o retorno do lendário técnico português, Mourinho não perdeu tempo para traçar as linhas de batalha. Apesar de Yamal ostentar impressionantes três títulos de La Liga em sua ainda curta carreira, além de títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo, o técnico do Real Madrid está convicto de que o jogador de 19 anos não tem lugar em seus planos.
Yamal registrou 42 participações em gols em 45 jogos na temporada passada, consolidando-se como um dos favoritos à Bola de Ouro de 2026. No entanto, quando foi questionado pelo El Chiringuito se gostaria de levar a sensação do Barcelona ao Bernabéu, Mourinho foi direto: "Não. Ele é um grande jogador, sem dúvida, um jogador jovem com um potencial inacreditável. Ser campeão europeu e mundial na idade dele não é normal, mas temos um elenco de altíssimo nível aqui; eu não abriria espaço para ninguém. Estes são os meus rapazes agora. E meus jogadores são os melhores."
- Laci Perenyi
A ascensão de Yan Diomande
Parte da confiança de Mourinho vem do enorme investimento de verão feito pelo próprio clube. O Real Madrid garantiu recentemente a contratação de Yan Diomande junto ao RB Leipzig por uma taxa que pode chegar a um recorde de € 140 milhões. O internacional marfinense deve ocupar a ponta direita nesta temporada, enquanto Vinicius Junior segue dominando o lado oposto depois de rejeitar uma lucrativa transferência para o Arsenal.
Ao falar sobre a ex-promessa do RB Leipzig, Mourinho explicou: "Encontrar um jogador de lado [como Diomande] que seja rápido, agressivo e possa atuar pelos dois lados não é fácil, é incrivelmente difícil. Além disso, ele é jovem, tem margem para evoluir e tem muitos anos pela frente no Real Madrid... Eu analiso o perfil do jogador e o que ele pode trazer para o meu time e, com base nisso, disse: 'Sim, eu o quero'."
A mudança tática de Flick no Barcelona
Enquanto Mourinho prepara seus Galácticos, o Barcelona lida com uma troca de comando sob Hansi Flick. Após as saídas de peso de Robert Lewandowski para o Chicago Fire e Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, espera-se que Yamal assuma ainda mais responsabilidade.
Apesar da rivalidade feroz, Mourinho ofereceu um raro momento de elogio ao trabalho que vem sendo feito no Barcelona. Ao ser questionado sobre o estado atual do time de Flick, o ex-técnico de Chelsea e Manchester United admitiu: "Sim, eu gosto [deles]. Estão fazendo um trabalho brilhante. Flick, Deco e, obviamente, os jogadores... Gosto do que estou vendo."
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Batalha pela supremacia em La Liga
A próxima campanha tem tudo para ser uma das mais competitivas da memória recente, com Yamal e Diomande representando a próxima geração de ícones globais. O Real Madrid está desesperado para tirar o Barcelona do topo depois de Flick ter levado o clube a títulos nacionais consecutivos.
Com o início da temporada 2026-27, a pressão estará sobre Diomande para justificar seu enorme preço e provar que Mourinho estava certo ao ignorar o adolescente mais valioso do mundo. Para Yamal, o desafio será dar continuidade à sua trajetória histórica e mostrar ao técnico do Real Madrid exatamente o que ele está perdendo.
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