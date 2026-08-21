Em um verão que tem visto a capital espanhola agitada com o retorno do lendário técnico português, Mourinho não perdeu tempo para traçar as linhas de batalha. Apesar de Yamal ostentar impressionantes três títulos de La Liga em sua ainda curta carreira, além de títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo, o técnico do Real Madrid está convicto de que o jogador de 19 anos não tem lugar em seus planos.

Yamal registrou 42 participações em gols em 45 jogos na temporada passada, consolidando-se como um dos favoritos à Bola de Ouro de 2026. No entanto, quando foi questionado pelo El Chiringuito se gostaria de levar a sensação do Barcelona ao Bernabéu, Mourinho foi direto: "Não. Ele é um grande jogador, sem dúvida, um jogador jovem com um potencial inacreditável. Ser campeão europeu e mundial na idade dele não é normal, mas temos um elenco de altíssimo nível aqui; eu não abriria espaço para ninguém. Estes são os meus rapazes agora. E meus jogadores são os melhores."



