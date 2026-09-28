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Revelado: por que estrelas da República da Irlanda se recusaram a apertar as mãos na vitória sobre Israel
Irlanda faz declaração poderosa antes da partida
A Irlanda garantiu uma vitória por 3 a 0 sobre Israel pela Liga das Nações da Uefa no domingo, após uma preparação cercada de tensão. A partida enfrentou forte oposição na Irlanda devido às ações em curso de Israel em Gaza. Antes do pontapé inicial em Debrecen, na Hungria, os jogadores irlandeses olharam para o gramado com as mãos para trás durante o hino nacional de Israel.
O capitão da Irlanda, Dara O'Shea, manteve essa postura durante o sorteio. Ele cumprimentou os oficiais da partida, mas chamou atenção ao passar direto pelo capitão de Israel, Manor Solomon, dando o tom de uma noite tensa.
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Hallgrimsson reflete sobre dias difíceis
O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, abordou as circunstâncias difíceis em torno da partida após o apito final. O jogo foi disputado em um estádio quase vazio, com o goleiro reserva Gavin Bazunu optando por boicotar o confronto por causa de suas crenças pessoais em relação ao conflito.
"Ao jogar, estamos deixando algumas pessoas infelizes", disse Hallgrimsson, como citado pela ESPN. "Ao jogar, estamos deixando outras felizes. Acho que vencer provavelmente agrada a todos, mas ainda haverá pessoas irritadas porque jogamos a partida."
Deixando o futebol falar por si só
Apesar das distrações fora de campo, a Irlanda assumiu o controle da partida imediatamente. Um pequeno grupo de torcedores irlandeses, que manteve seus ingressos apesar dos cancelamentos anteriores, comemorou quando Troy Parrott abriu o placar aos 13 minutos.
Adam Idah ampliou a vantagem apenas três minutos depois, antes de Jack Moylan marcar o terceiro aos 25 minutos. Moylan celebrou o gol beijando com emoção sua braçadeira preta e depois o escudo do time.
"Mas não se trata de mim", explicou Hallgrimsson ao elogiar seu elenco. "Acho que o jogo, a vontade que os jogadores mostraram de dar uma resposta em campo, eles são jogadores de futebol, queriam mostrar em campo, falar com os pés."
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Tensões se acirram no segundo tempo
Com a partida praticamente decidida nos 30 minutos iniciais, Israel buscou uma resposta após o intervalo. A Irlanda contou com Caoimhin Kelleher, que esteve em sua melhor forma para preservar o jogo sem sofrer gols.
A tensão latente finalmente transbordou na marca de uma hora de jogo. Um choque entre Idah e Raz Shlomo fez os ânimos se exaltarem, resultando em cartões amarelos para ambos os jogadores dados pelo árbitro alemão Harm Osmers.
A Irlanda agora tentará se reorganizar e focar exclusivamente no futebol à medida que segue em sua campanha na Liga das Nações. A equipe espera aproveitar esta vitória convincente quando voltar a campo na próxima Data Fifa.
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