A Irlanda garantiu uma vitória por 3 a 0 sobre Israel pela Liga das Nações da Uefa no domingo, após uma preparação cercada de tensão. A partida enfrentou forte oposição na Irlanda devido às ações em curso de Israel em Gaza. Antes do pontapé inicial em Debrecen, na Hungria, os jogadores irlandeses olharam para o gramado com as mãos para trás durante o hino nacional de Israel.

O capitão da Irlanda, Dara O'Shea, manteve essa postura durante o sorteio. Ele cumprimentou os oficiais da partida, mas chamou atenção ao passar direto pelo capitão de Israel, Manor Solomon, dando o tom de uma noite tensa.