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Revelado: por que Emiliano Martinez recusou ofertas rivais para concluir transferência de £ 7,5 milhões para o Chelsea em meio a ligações com a Juventus
Chelsea fecha contratação por valor baixo de campeão da Copa do Mundo
O Chelsea reforçou rapidamente seu setor de goleiros ao contratar Martinez, do Aston Villa, por £ 7,5 milhões em um acordo abaixo do valor de mercado. O jogador de 33 anos vinha forçando uma saída durante toda a janela de verão, o que levou o Villa a autorizar sua transferência após a chegada de Zion Suzuki, do Parma.
O Chelsea inicialmente planejava manter Robert Sanchez como seu principal goleiro. No entanto, a atuação pouco convincente do espanhol na estreia da Premier League contra o Fulham fez a diretoria do clube mudar de ideia, acelerando a busca por um camisa 1 confiável.
Apesar de ter ficado perto de se transferir para a gigante italiana Juventus no início da janela, Martinez deixou outras ofertas de lado. De acordo com o The Guardian, o ex-jogador do Arsenal estava determinado a se mudar para o oeste de Londres, muito influenciado pela oportunidade de atuar no esquema tático de Alonso.
- Getty Images Sport
Martinez detalha ambições no Stamford Bridge
Em entrevista ao site oficial do Chelsea, o experiente goleiro expressou sua enorme satisfação por concluir a transferência. "Estou muito feliz por estar neste clube", declarou Martinez. "Vir para o Chelsea, para mim e minha família, foi uma decisão fácil de tomar e estou nas nuvens. Mal posso esperar para começar."
O argentino também destacou seu forte espírito competitivo, deixando claro que espera brigar por grandes títulos sob o comando de Alonso. "Quero ter sucesso aqui. Sou alguém que quer vencer em tudo o que faz e quero trazer isso para este clube, porque é um clube que conquista títulos, então acho que combina bem."
Um rebaixamento brutal para Sanchez
A chegada de Martinez com um contrato de três anos muda imediatamente a hierarquia em Stamford Bridge. A expectativa é de que ele entre direto no time titular, alterando completamente o cenário para os goleiros que já estavam no clube.
Sanchez agora enfrenta um futuro desanimador no oeste de Londres. O ex-jogador do Brighton foi, na prática, rebaixado à condição de terceira opção, com o jovem belga Mike Penders posicionado para ser o principal reserva de Martinez.
O Chelsea busca uma enorme melhora após uma decepcionante 10ª colocação na última temporada. Com Alonso agora no comando, a diretoria do clube espera que este elenco reformulado faça uma campanha forte na briga por vaga na Liga dos Campeões.
- AFP
Sanchez caminha para a saída
Com Martinez assumindo o gol, o Chelsea voltará seu foco para definir o futuro imediato de Sanchez. O espanhol foi completamente afastado e precisa encontrar um novo clube antes de a janela de transferências se fechar. A reportagem do Guardian acrescenta que seus representantes já estão lidando com o interesse de equipes da Inglaterra, da Europa continental e da Arábia Saudita.
Em campo, Alonso pode dar estreia imediata ao seu novo reforço de £7,5 milhões. Martinez foi inscrito antes do prazo de sexta-feira, segundo o jornalista do Daily Mail Kieran Gill, o que o deixa na disputa por um lugar no jogo de domingo contra o Brighton.
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