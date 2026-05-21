Revelado: Por que Emi Martinez quase desistiu da final da Liga Europa após um infeliz incidente durante o aquecimento

Martinez revelou que enfrentou uma lesão secreta que quase lhe custou a vaga na equipe titular contra o Freiburg. O campeão da Copa do Mundo, de 33 anos, revelou que fraturou um dedo durante o aquecimento pré-jogo, precisando de atendimento imediato da equipe médica do clube antes de poder entrar em campo na Turquia.

Apesar do grande desconforto, Martinez completou os 90 minutos, enquanto o Villa conquistava uma vitória fácil por 3 a 0. Refletindo sobre o incidente, o goleiro admitiu que foi a primeira vez que isso aconteceu com ele, afirmando: “Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento e, para mim, toda coisa ruim traz algo de bom. Fiz isso a vida toda e vou continuar fazendo. Devo me preocupar? Bem, nunca tinha quebrado um dedo antes. Sempre que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. Mas essas são coisas pelas quais a gente tem que passar, e estou orgulhoso de defender o Aston Villa.”







