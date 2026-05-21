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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Revelado: Por que Emi Martinez quase desistiu da final da Liga Europa após um infeliz incidente durante o aquecimento

E. Martinez
Aston Villa
Liga Europa
Freiburg
Freiburg x Aston Villa
Premier League

Emiliano Martínez revelou que sua participação na histórica vitória do Aston Villa na final da Liga Europa quase foi prejudicada por uma lesão dolorosa poucos minutos antes do início da partida. O goleiro argentino conseguiu superar a dor em Istambul para ajudar o time a encerrar uma espera de 30 anos por um título importante.

  • Drama com lesões na pré-temporada em Istambul

    Martinez revelou que enfrentou uma lesão secreta que quase lhe custou a vaga na equipe titular contra o Freiburg. O campeão da Copa do Mundo, de 33 anos, revelou que fraturou um dedo durante o aquecimento pré-jogo, precisando de atendimento imediato da equipe médica do clube antes de poder entrar em campo na Turquia.

    Apesar do grande desconforto, Martinez completou os 90 minutos, enquanto o Villa conquistava uma vitória fácil por 3 a 0. Refletindo sobre o incidente, o goleiro admitiu que foi a primeira vez que isso aconteceu com ele, afirmando: “Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento e, para mim, toda coisa ruim traz algo de bom. Fiz isso a vida toda e vou continuar fazendo. Devo me preocupar? Bem, nunca tinha quebrado um dedo antes. Sempre que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. Mas essas são coisas pelas quais a gente tem que passar, e estou orgulhoso de defender o Aston Villa.”



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    Fez história apesar da dor

    Enquanto os gols de Youri Tielemans, Emi Buendia e Morgan Rogers causavam estragos no outro lado do campo, Martinez continuou confiável sempre que necessário, realizando duas defesas para manter o gol invicto. A vitória garantiu ao Villa o primeiro troféu europeu desde 1982 e o primeiro título importante em três décadas, consolidando o status de Unai Emery como especialista nesta competição.

    A vitória histórica provocou comemorações frenéticas, nas quais o goleiro ergueu seu técnico no ar. “O que conquistamos esta noite foi lindo. Sinto-me orgulhoso e essa sensação só cresce a cada partida”, disse Martinez após o apito final. “Hoje, tentei colocar toda a minha experiência em jogo, e todos aqueles treinos que ninguém nunca vê finalmente deram frutos.”




  • Reivindicação após especulações sobre transferência

    Para Martinez, essa vitória marca o ponto alto de uma trajetória que quase tomou um rumo diferente no verão passado. Ele foi fortemente associado a uma saída do Villa Park, com o Manchester United supostamente demonstrando grande interesse durante uma janela de transferências caótica, na qual ele chegou a ser temporariamente deixado de fora do elenco.

    No entanto, em declarações antes da final, o ex-jogador do Arsenal deixou claro que não se arrepende de ter se comprometido com o projeto do Villa. Refletindo sobre o interesse anterior de Old Trafford, ele afirmou: “Sou campeão da Copa do Mundo com o Aston Villa, ganhei duas Luvas de Ouro com o Aston Villa. Sempre amarei este clube... Estou muito orgulhoso de ter ficado — fiz a escolha certa.” Com uma medalha europeia agora em seu nome, essa decisão foi amplamente justificada.


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    Todos os olhos voltados para a Copa do Mundo

    Embora a fratura no dedo tenha causado preocupação imediata aos torcedores do Villa, Martinez minimizou a gravidade do problema no que diz respeito às suas obrigações com a seleção. Com a Argentina prestes a defender seu título mundial na América do Norte no mês que vem, o goleiro está confiante de que estará pronto para liderar a defesa mais uma vez.

    “Estou muito feliz. Agora é hora de comemorar com os rapazes”, disse ele. “Algo que este time não tinha a chance de fazer há muito tempo. Depois, meu foco se voltará para a Copa do Mundo.” Com um palmarés que agora inclui a Copa do Mundo, duas Copas América e a Liga Europa, Martinez consolidou seu status de vencedor invicto, ostentando um histórico impecável de nunca ter perdido uma única final em que disputou.

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