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Revelado: Por que Emi Martinez quase desistiu da final da Liga Europa após um infeliz incidente durante o aquecimento
Drama com lesões na pré-temporada em Istambul
Martinez revelou que enfrentou uma lesão secreta que quase lhe custou a vaga na equipe titular contra o Freiburg. O campeão da Copa do Mundo, de 33 anos, revelou que fraturou um dedo durante o aquecimento pré-jogo, precisando de atendimento imediato da equipe médica do clube antes de poder entrar em campo na Turquia.
Apesar do grande desconforto, Martinez completou os 90 minutos, enquanto o Villa conquistava uma vitória fácil por 3 a 0. Refletindo sobre o incidente, o goleiro admitiu que foi a primeira vez que isso aconteceu com ele, afirmando: “Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento e, para mim, toda coisa ruim traz algo de bom. Fiz isso a vida toda e vou continuar fazendo. Devo me preocupar? Bem, nunca tinha quebrado um dedo antes. Sempre que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. Mas essas são coisas pelas quais a gente tem que passar, e estou orgulhoso de defender o Aston Villa.”
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Fez história apesar da dor
Enquanto os gols de Youri Tielemans, Emi Buendia e Morgan Rogers causavam estragos no outro lado do campo, Martinez continuou confiável sempre que necessário, realizando duas defesas para manter o gol invicto. A vitória garantiu ao Villa o primeiro troféu europeu desde 1982 e o primeiro título importante em três décadas, consolidando o status de Unai Emery como especialista nesta competição.
A vitória histórica provocou comemorações frenéticas, nas quais o goleiro ergueu seu técnico no ar. “O que conquistamos esta noite foi lindo. Sinto-me orgulhoso e essa sensação só cresce a cada partida”, disse Martinez após o apito final. “Hoje, tentei colocar toda a minha experiência em jogo, e todos aqueles treinos que ninguém nunca vê finalmente deram frutos.”
Reivindicação após especulações sobre transferência
Para Martinez, essa vitória marca o ponto alto de uma trajetória que quase tomou um rumo diferente no verão passado. Ele foi fortemente associado a uma saída do Villa Park, com o Manchester United supostamente demonstrando grande interesse durante uma janela de transferências caótica, na qual ele chegou a ser temporariamente deixado de fora do elenco.
No entanto, em declarações antes da final, o ex-jogador do Arsenal deixou claro que não se arrepende de ter se comprometido com o projeto do Villa. Refletindo sobre o interesse anterior de Old Trafford, ele afirmou: “Sou campeão da Copa do Mundo com o Aston Villa, ganhei duas Luvas de Ouro com o Aston Villa. Sempre amarei este clube... Estou muito orgulhoso de ter ficado — fiz a escolha certa.” Com uma medalha europeia agora em seu nome, essa decisão foi amplamente justificada.
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Todos os olhos voltados para a Copa do Mundo
Embora a fratura no dedo tenha causado preocupação imediata aos torcedores do Villa, Martinez minimizou a gravidade do problema no que diz respeito às suas obrigações com a seleção. Com a Argentina prestes a defender seu título mundial na América do Norte no mês que vem, o goleiro está confiante de que estará pronto para liderar a defesa mais uma vez.
“Estou muito feliz. Agora é hora de comemorar com os rapazes”, disse ele. “Algo que este time não tinha a chance de fazer há muito tempo. Depois, meu foco se voltará para a Copa do Mundo.” Com um palmarés que agora inclui a Copa do Mundo, duas Copas América e a Liga Europa, Martinez consolidou seu status de vencedor invicto, ostentando um histórico impecável de nunca ter perdido uma única final em que disputou.