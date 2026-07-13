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Revelado: Por que Deco está “relutante” em renovar o contrato de Ferran Torres com o Barcelona, enquanto o PSG continua sendo associado a uma possível contratação
A cláusula secreta do Manchester City
A relutância da diretoria do Barcelona em oferecer a Torres uma nova extensão de contrato foi oficialmente atribuída a uma cláusula onerosa incluída em sua transferência inicial do Manchester City. De acordo com o The Athletic, a relutância em garantir o futuro de Torres a longo prazo está ligada a uma cláusula específica inserida no contrato quando ele chegou do City, em janeiro de 2022.
O gigante catalão havia concordado inicialmente em pagar uma quantia inicial de 55 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus relacionados ao desempenho. Embora essas metas já tenham sido atingidas e pagas, surgiu um novo detalhe: o Barcelona seria obrigado a pagar ao campeão da Premier League um valor adicional entre 7 milhões e 8 milhões de euros caso concordasse com uma prorrogação formal do contrato com o jogador.
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Custos crescentes para os Blaugrana
Caso o Barcelona decida renovar o contrato, a cláusula adicional elevaria o custo total da contratação de Torres para aproximadamente 73 milhões de euros — um valor considerável para um clube que ainda administra suas finanças com cautela após ter concluído a contratação de Karim Adeyemi. Essa realidade financeira deixou os dirigentes do clube cada vez mais convencidos de que autorizar uma venda neste verão representa o caminho mais sensato a seguir, em vez de comprometer mais recursos para renovar o contrato de um jogador que continua sendo, na melhor das hipóteses, uma opção importante no elenco, mas não um titular garantido sob o comando de Hansi Flick.
Ao se desfazer de Torres agora, o Barcelona evitaria completamente o pagamento adicional ao Manchester City e, ao mesmo tempo, garantiria uma boa quantia pela transferência, evitando o risco de o atacante chegar ao fim do contrato e sair de graça.
O PSG está acompanhando a situação
Enquanto o debate interno sobre o futuro de Torres continua, o Paris Saint-Germain surgiu como um destino concreto para o ex-jogador do Valência. Os campeões da Ligue 1 vêm acompanhando o mercado em busca de reforços versáteis para o ataque, e a incerteza em torno da situação do espanhol na Catalunha colocou a equipe de Luis Enrique em alerta máximo.
Embora o time francês ainda não tenha apresentado uma proposta inicial formal ao Barcelona, o interesse parece ser concreto. De acordo com o Mundo Deportivo, o ponta já pode ter dado “luz verde” a uma possível transferência para o Parc des Princes, especialmente porque a chegada de outros alvos ao Barça poderia reduzir significativamente seu tempo de jogo na próxima temporada.
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Os números de Torres
Torres teve grande participação no desempenho ofensivo do Barcelona na última temporada, registrando 24 contribuições para gols (21 gols e 3 assistências) em 49 partidas em todas as competições. O atacante foi titular em 31 partidas e entrou como reserva em 18 ocasiões. Apesar de ser um ponta natural, Torres demonstrou uma versatilidade impressionante ao atuar como centroavante em 38 dessas partidas.
Nesta Copa do Mundo, seu papel na seleção espanhola tem sido predominantemente o de um reserva decisivo. Depois de ser titular apenas uma vez – contra Cabo Verde –, ele saiu do banco nas cinco partidas seguintes, dando a assistência crucial para o gol da vitória da La Roja contra Portugal nas oitavas de final.
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