Revelado: Por que Deco está “relutante” em renovar o contrato de Ferran Torres com o Barcelona, enquanto o PSG continua sendo associado a uma possível contratação

A relutância da diretoria do Barcelona em oferecer a Torres uma nova extensão de contrato foi oficialmente atribuída a uma cláusula onerosa incluída em sua transferência inicial do Manchester City. De acordo com o The Athletic, a relutância em garantir o futuro de Torres a longo prazo está ligada a uma cláusula específica inserida no contrato quando ele chegou do City, em janeiro de 2022.

O gigante catalão havia concordado inicialmente em pagar uma quantia inicial de 55 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus relacionados ao desempenho. Embora essas metas já tenham sido atingidas e pagas, surgiu um novo detalhe: o Barcelona seria obrigado a pagar ao campeão da Premier League um valor adicional entre 7 milhões e 8 milhões de euros caso concordasse com uma prorrogação formal do contrato com o jogador.



