Revelado: por que Carlo Ancelotti DISSE NÃO à Itália para ficar no Brasil

Ancelotti surgiu como o principal alvo da FIGC após mais uma reformulação de alto nível na estrutura da seleção nacional. No entanto, o ex-treinador do Real Madrid recusou a oportunidade de comandar seu país natal, optando em vez disso por permanecer à frente do Brasil.

O diretor técnico da Itália, Paolo Maldini, confirmou recentemente que Ancelotti e Pep Guardiola eram as principais escolhas da FIGC para a vaga. No fim, as negociações por um treinador terminaram em caos, levando à renúncia de Maldini antes de Claudio Ranieri ser nomeado diretor técnico e Roberto Mancini ser nomeado técnico.