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Revelado: por que Carlo Ancelotti DISSE NÃO à Itália para ficar no Brasil
Ancelotti rejeita investida da Itália
Ancelotti surgiu como o principal alvo da FIGC após mais uma reformulação de alto nível na estrutura da seleção nacional. No entanto, o ex-treinador do Real Madrid recusou a oportunidade de comandar seu país natal, optando em vez disso por permanecer à frente do Brasil.
O diretor técnico da Itália, Paolo Maldini, confirmou recentemente que Ancelotti e Pep Guardiola eram as principais escolhas da FIGC para a vaga. No fim, as negociações por um treinador terminaram em caos, levando à renúncia de Maldini antes de Claudio Ranieri ser nomeado diretor técnico e Roberto Mancini ser nomeado técnico.
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Lealdade ao projeto do Brasil
Tendo iniciado sua carreira como treinador como assistente da Itália sob o comando de Arrigo Sacchi entre 1992 e 1995, assumir o cargo da Itália teria representado um momento emocional de ciclo completo para Ancelotti. No entanto, o lendário treinador insistiu que sua lealdade está inteiramente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Falando a ESPN, Pedro Ivo Almeida, Ancelotti esclareceu sua posição: "Não é uma questão contratual; esse não é o motivo. É porque tenho um compromisso com a CBF e com este país, porque este país me recebeu tão calorosamente durante este primeiro ano. Quero ficar aqui."
Gratidão à Federação Italiana
Embora Ancelotti tenha recusado a oferta com educação, fez questão de expressar sua gratidão à FIGC pelo interesse. Ele enfatizou que permanecer na América do Sul era a única decisão certa, dado o apoio que recebeu desde que assumiu a Seleção.
"E eu agradeci à Federação Italiana, claro, mas quero ficar aqui porque acredito que é certo e justo permanecer em um país que me acolheu tão calorosamente, em uma instituição que me deu a oportunidade de trabalhar", acrescentou.
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Futuro de longo prazo garantido até 2030
A decisão de Ancelotti o mantém firmemente enraizado na América do Sul a longo prazo. O técnico italiano assinou uma renovação de contrato com a CBF antes da Copa do Mundo de 2026, vinculando-o à seleção brasileira até junho de 2030.
Esse compromisso de longo prazo garante que Ancelotti comandará a transição do Brasil para a era pós-Neymar. Seu foco principal agora será guiar a seleção brasileira nas próximas Eliminatórias da Copa do Mundo da CONMEBOL, na Copa América de 2028 e na preparação para a Copa do Mundo de 2030.
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