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Revelado: por que Bruno Fernandes foi obrigado a jogar os 90 minutos contra o Sabah, enquanto o capitão do Manchester United foi visto mancando antes do clássico de Manchester
O fator fadiga para o capitão do Manchester United
Fernandes teve um início extenuante na nova temporada, atuando em cada um dos minutos dos quatro primeiros jogos do Manchester United. O jogador de 32 anos segue como peça fundamental para o time de Carrick, marcando quatro gols nesse período, incluindo um gol vital na recente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK pela Champions League em Old Trafford. No entanto, essa carga de trabalho prolongada parece ter cobrado um preço imediato, com imagens virais do pós-jogo mostrando o capitão mancando bastante ao lado da equipe médica enquanto deixava o estádio.
Carrick admitiu que, embora pretendesse rodar o elenco, o andamento do jogo contra o Sabah fez com que Fernandes tivesse de permanecer em campo até o apito final. O treinador tem plena consciência das exigências físicas impostas ao seu capitão talismânico, mas insistiu que a decisão de mantê-lo em campo foi uma questão de necessidade durante a partida.
- Getty Images Sport
Carrick explica dilema com substituição
Ao abordar a decisão de deixar Fernandes em campo enquanto outros foram substituídos, Carrick apontou para as limitações das regras atuais de substituição e para as necessidades táticas do time durante o segundo tempo. "Só tínhamos cinco substituições! Tivemos que tomar certas decisões sobre como isso seria", disse Carrick. "Mas, claro, ele é como qualquer outro. Ele jogou muitas vezes, mas acho que estamos desenvolvendo o grupo e o elenco para conseguir acomodar isso de maneiras diferentes."
O técnico do United tratou de fazer uma promessa ao jogador, reconhecendo que um descanso é necessário para garantir longevidade ao longo de uma temporada cheia. Carrick detalhou a situação específica contra o Sabah, acrescentando: "Esta noite foi apenas uma dessas situações, havia decisões a serem tomadas e ele acabou permanecendo em campo."
Preocupações defensivas e a situação de Shaw
Fernandes não é a única dor de cabeça de seleção para Carrick antes do confronto de alto risco de domingo contra o Manchester City. Luke Shaw foi uma ausência notável no elenco que enfrentou o Sabah, levantando dúvidas sobre sua condição para o clássico. Carrick foi cauteloso ao dar uma atualização sobre a condição do internacional inglês, afirmando: "Vamos ter que ver. Nós apenas cuidamos um pouco dele antes desta noite. Ele não estava 100% pronto para isso, então não arriscamos. Vamos ver como ele estará nos próximos dias."
A possível ausência de Shaw seria um golpe significativo para o Manchester United enquanto a equipe se prepara para enfrentar um time do City que tem sido cirúrgico no terço final. Carrick está equilibrando a necessidade de solidez defensiva com a realidade das condições físicas de seus jogadores.
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Gerenciando a carga de Rashford e Sesko
Embora as lesões sejam uma preocupação, Carrick conseguiu dar uma atualização mais positiva sobre Marcus Rashford, que também ficou fora da ação no meio da semana. O treinador confirmou que a ausência de Rashford foi puramente tática, para garantir que ele siga no auge da condição física para o fim de semana. "Um pouco disso, sim, e também tentando dividir um pouco a carga, até certo ponto", explicou Carrick ao ser questionado se a decisão foi por precaução.
Carrick destacou a importância de integrar novos talentos como Benjamin Sesko, que se beneficiou da rotação contra o Sabah. "Temos boas opções, então estamos tentando manter todo mundo descansado, mas com um ponto em que Ben pode ter bons minutos esta noite e colocá-lo no ritmo", concluiu o treinador.
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