Fernandes teve um início extenuante na nova temporada, atuando em cada um dos minutos dos quatro primeiros jogos do Manchester United. O jogador de 32 anos segue como peça fundamental para o time de Carrick, marcando quatro gols nesse período, incluindo um gol vital na recente vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK pela Champions League em Old Trafford. No entanto, essa carga de trabalho prolongada parece ter cobrado um preço imediato, com imagens virais do pós-jogo mostrando o capitão mancando bastante ao lado da equipe médica enquanto deixava o estádio.

Carrick admitiu que, embora pretendesse rodar o elenco, o andamento do jogo contra o Sabah fez com que Fernandes tivesse de permanecer em campo até o apito final. O treinador tem plena consciência das exigências físicas impostas ao seu capitão talismânico, mas insistiu que a decisão de mantê-lo em campo foi uma questão de necessidade durante a partida.



