La Liga volta neste fim de semana com um formato incomum, com apenas seis partidas na rodada de abertura. É importante destacar que os gigantes da primeira divisão espanhola Barcelona e Madrid não entrarão em campo. O Deportivo Alaves recebe o Getafe no jogo de abertura, no sábado à noite, seguido por Sevilla x Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna e Atletico Madrid também jogarão em uma programação de estreia escalonada.

O fim de semana de abertura incomum é resultado de um acordo entre a La Liga e o sindicato de jogadores da Espanha, a AFE. O acordo determina uma pausa obrigatória para jogadores cujas seleções chegaram às semifinais da Copa do Mundo.