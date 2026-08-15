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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Yosua Arya

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Revelado: por que Barcelona e Real Madrid estão fora da rodada de abertura da LaLiga

La Liga
Real Madrid
Barcelona

LaLiga volta neste fim de semana com uma rodada de abertura única, de seis jogos, mas o atual campeão Barcelona e o rival Real Madrid não estarão em campo. Um acordo obrigatório de descanso após as semifinais da Copa do Mundo forçou o reagendamento de quatro partidas para o fim de agosto.

  • Fim de semana de abertura dividido para a Liga

    La Liga volta neste fim de semana com um formato incomum, com apenas seis partidas na rodada de abertura. É importante destacar que os gigantes da primeira divisão espanhola Barcelona e Madrid não entrarão em campo. O Deportivo Alaves recebe o Getafe no jogo de abertura, no sábado à noite, seguido por Sevilla x Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna e Atletico Madrid também jogarão em uma programação de estreia escalonada.

    O fim de semana de abertura incomum é resultado de um acordo entre a La Liga e o sindicato de jogadores da Espanha, a AFE. O acordo determina uma pausa obrigatória para jogadores cujas seleções chegaram às semifinais da Copa do Mundo.

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    Acordo sindical força ajuste no calendário

    A La Liga inicialmente insistiu em iniciar a temporada 2026-27 em 15 de agosto, apesar de outras grandes ligas europeias começarem mais tarde. No entanto, a AFE se opôs para proteger os direitos de descanso dos jogadores em seu acordo coletivo de trabalho, segundo o The Athletic.

    A vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, significou que astros como Lamine Yamal, do Barcelona, e Marc Cucurella, do Real Madrid, precisavam de mais tempo para se recuperar. Após meses de debate, os clubes da La Liga concordaram por unanimidade, em 9 de junho, em dividir a rodada de abertura. A federação espanhola de futebol aprovou o calendário em 30 de junho, embora o Real Madrid não tenha enviado representantes a nenhuma das duas reuniões.

  • Estrelas da Copa do Mundo recebem período estendido de recuperação

    Várias estrelas importantes só retornaram recentemente aos treinos de pré-temporada após seus compromissos internacionais no verão. O quarteto do Barcelona formado por Yamal, Pedri, Dani Olmo e Pau Cubarsi só retomou os treinos na quarta-feira.

    A situação é idêntica em Madri. Cucurella ficou fora da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Deportivo em amistoso, na noite de quarta-feira, ao lado de Jude Bellingham, Kylian Mbappe e Aurelien Tchouameni.

    Esse descanso extra dá ao Barcelona mais tempo de preparação antes de iniciar a defesa do título contra o Elche no domingo, 23 de agosto. Jose Mourinho fará sua estreia em sua segunda passagem como técnico do Real Madrid contra o Espanyol no sábado, 22 de agosto.

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    Calendário cheio em agosto pela frente

    As partidas adiadas dos dois gigantes foram remarcadas para o fim de agosto. O Barcelona receberá o Athletic Club no Camp Nou na quinta-feira, 27 de agosto, enquanto o Madrid receberá a Real Sociedad no Bernabéu na quarta-feira, 26 de agosto. O início escalonado garante que haverá jogos da Liga em quase todos os dias entre 15 e 31 de agosto.

    Distribuir os jogos ao longo do fim de agosto também ajuda na programação em função do clima local. As altas temperaturas em muitas cidades espanholas tornam essenciais os pontapés iniciais à noite para a saúde e a segurança dos jogadores.

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