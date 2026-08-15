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Revelado: por que Barcelona e Real Madrid estão fora da rodada de abertura da LaLiga
Fim de semana de abertura dividido para a Liga
La Liga volta neste fim de semana com um formato incomum, com apenas seis partidas na rodada de abertura. É importante destacar que os gigantes da primeira divisão espanhola Barcelona e Madrid não entrarão em campo. O Deportivo Alaves recebe o Getafe no jogo de abertura, no sábado à noite, seguido por Sevilla x Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna e Atletico Madrid também jogarão em uma programação de estreia escalonada.
O fim de semana de abertura incomum é resultado de um acordo entre a La Liga e o sindicato de jogadores da Espanha, a AFE. O acordo determina uma pausa obrigatória para jogadores cujas seleções chegaram às semifinais da Copa do Mundo.
- AFP
Acordo sindical força ajuste no calendário
A La Liga inicialmente insistiu em iniciar a temporada 2026-27 em 15 de agosto, apesar de outras grandes ligas europeias começarem mais tarde. No entanto, a AFE se opôs para proteger os direitos de descanso dos jogadores em seu acordo coletivo de trabalho, segundo o The Athletic.
A vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, significou que astros como Lamine Yamal, do Barcelona, e Marc Cucurella, do Real Madrid, precisavam de mais tempo para se recuperar. Após meses de debate, os clubes da La Liga concordaram por unanimidade, em 9 de junho, em dividir a rodada de abertura. A federação espanhola de futebol aprovou o calendário em 30 de junho, embora o Real Madrid não tenha enviado representantes a nenhuma das duas reuniões.
Estrelas da Copa do Mundo recebem período estendido de recuperação
Várias estrelas importantes só retornaram recentemente aos treinos de pré-temporada após seus compromissos internacionais no verão. O quarteto do Barcelona formado por Yamal, Pedri, Dani Olmo e Pau Cubarsi só retomou os treinos na quarta-feira.
A situação é idêntica em Madri. Cucurella ficou fora da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Deportivo em amistoso, na noite de quarta-feira, ao lado de Jude Bellingham, Kylian Mbappe e Aurelien Tchouameni.
Esse descanso extra dá ao Barcelona mais tempo de preparação antes de iniciar a defesa do título contra o Elche no domingo, 23 de agosto. Jose Mourinho fará sua estreia em sua segunda passagem como técnico do Real Madrid contra o Espanyol no sábado, 22 de agosto.
- AFP
Calendário cheio em agosto pela frente
As partidas adiadas dos dois gigantes foram remarcadas para o fim de agosto. O Barcelona receberá o Athletic Club no Camp Nou na quinta-feira, 27 de agosto, enquanto o Madrid receberá a Real Sociedad no Bernabéu na quarta-feira, 26 de agosto. O início escalonado garante que haverá jogos da Liga em quase todos os dias entre 15 e 31 de agosto.
Distribuir os jogos ao longo do fim de agosto também ajuda na programação em função do clima local. As altas temperaturas em muitas cidades espanholas tornam essenciais os pontapés iniciais à noite para a saúde e a segurança dos jogadores.
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