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Revelado: Por que Antoine Griezmann virou as costas ao hino da Liga dos Campeões ao fazer uma GRANDE promessa de "eu vou" antes da partida de volta contra o Arsenal
Uma despedida emocionante do Metropolitano
Naquela que foi sua última noite europeia sob as luzes do Metropolitano, Griezmann garantiu que fosse um espetáculo inesquecível. Enquanto a música icônica tocava alto antes do pontapé inicial, o francês foi visto ignorando as câmeras e voltando-se para a torcida, explicando mais tarde que queria absorver a atmosfera de seu último jogo em casa na competição. Foi uma noite de pura emoção para um jogador que se tornou uma lenda viva com a camisa listrada de vermelho e branco.
Refletindo sobre as imagens e os sons da noite, Griezmann admitiu que um momento específico da cerimônia pré-jogo ficaria para sempre em sua memória. “Acima de tudo, lembro-me da nossa entrada em campo, que foi incrível. E não é apenas porque são nossos torcedores, mas foi inacreditável ver todos aqueles rolos de papel chovendo sobre o gramado. É uma imagem que ficou gravada na minha mente... no meu coração”, disse o atacante à mídia oficial do Atlético de Madrid.
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Griezmann promete marcar gols na partida de volta
Apesar de ter sido eleito o melhor em campo, Griezmann ficou frustrado com a falta de eficiência na finalização, depois de acertar a trave e ver seus chutes serem bloqueados. No entanto, o jogador de 35 anos está longe de estar desanimado, já que a disputa segue para o Emirates Stadium para a decisiva partida de volta. Ele continua confiante de que sua sorte na frente do gol está prestes a mudar no momento perfeito para a equipe de Diego Simeone.
Após o empate, o francês lançou um aviso aos Gunners. “Tive três chances, mas não consegui marcar. Tenho certeza de que vou marcar na segunda partida”, disse ele. “Todos nós fizemos um ótimo trabalho e é importante vencer a segunda partida para chegarmos lá.”
Ajustes táticos viram o jogo para o Atlético
A partida foi dividida em dois tempos distintos, com o Atlético enfrentando dificuldades no início, mas encontrando seu ritmo após o intervalo. Griezmann destacou que os ajustes táticos feitos pela comissão técnica foram fundamentais para virar o jogo contra os adversários de Mikel Arteta, que disputam o título da Premier League. O craque considerou que a intensidade do segundo tempo mostrou exatamente como o gigante espanhol precisa abordar a partida de volta em Londres.
Ele acrescentou: “Acho que nosso segundo tempo foi muito melhor em termos de intensidade, nossa pressão foi mais bem posicionada, e é assim que temos que jogar lá. Vai ser uma grande partida, tanto para quem estiver em casa quanto para quem estiver no estádio, sofrendo com ela, mas essa é a beleza do futebol.”
- AFP
A atenção volta-se agora para o desafio no norte de Londres
Com a eliminatória empatada em 1 a 1, Griezmann não está deixando nada ao acaso em sua preparação. O sonho de levantar o troféu da Liga dos Campeões antes de deixar o clube continua sendo sua principal motivação. Tendo chegado perto no passado, o jogador da seleção francesa está determinado a conquistar o único título importante que ainda lhe escapou durante sua ilustre carreira em Madri.
Griezmann deixou claro que sua preparação pessoal tem sido intensa, já que ele busca levar seu time à glória. “Meu maior sonho é chegar à final. Me preparei muito para esta partida e para a segunda partida, e espero que possamos conseguir”, concluiu. Enquanto os torcedores do Atlético se preparam para a viagem à capital inglesa, eles depositarão suas esperanças no carismático número sete para que cumpra sua promessa e silencie a torcida do Emirates.