Revelado: Por que Antoine Griezmann virou as costas ao hino da Liga dos Campeões ao fazer uma GRANDE promessa de "eu vou" antes da partida de volta contra o Arsenal

Naquela que foi sua última noite europeia sob as luzes do Metropolitano, Griezmann garantiu que fosse um espetáculo inesquecível. Enquanto a música icônica tocava alto antes do pontapé inicial, o francês foi visto ignorando as câmeras e voltando-se para a torcida, explicando mais tarde que queria absorver a atmosfera de seu último jogo em casa na competição. Foi uma noite de pura emoção para um jogador que se tornou uma lenda viva com a camisa listrada de vermelho e branco.

Refletindo sobre as imagens e os sons da noite, Griezmann admitiu que um momento específico da cerimônia pré-jogo ficaria para sempre em sua memória. “Acima de tudo, lembro-me da nossa entrada em campo, que foi incrível. E não é apenas porque são nossos torcedores, mas foi inacreditável ver todos aqueles rolos de papel chovendo sobre o gramado. É uma imagem que ficou gravada na minha mente... no meu coração”, disse o atacante à mídia oficial do Atlético de Madrid.















