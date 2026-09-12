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Richarlison Tottenham 2025-26Getty
Yosua Arya

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Revelado: por que a transferência dos sonhos de Richarlison para o Vasco da Gama desmoronou, enquanto o atacante do Tottenham se pronuncia sobre a negociação fracassada

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O atacante do Tottenham Hotspur, Richarlison, revelou que esteve incrivelmente perto de se transferir para o Vasco da Gama antes de o mercado fechar. O internacional brasileiro afirmou que a transferência dos sonhos fracassou no último obstáculo por causa dos limites de empréstimo estabelecidos pelo clube da Premier League.

  • Richarlison confirma transferência fracassada para o Vasco da Gama

    Richarlison admitiu que esteve à beira de se transferir para o Vasco da Gama antes de a janela de transferências brasileira fechar na sexta-feira. O jogador de 29 anos estava desesperado para voltar ao seu país em um empréstimo de curto prazo até dezembro. Uma volta ao Brasil agora está completamente fora de cogitação após o prazo final. O internacional brasileiro recorreu às redes sociais para falar diretamente com os torcedores e explicar a situação.

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  • Exigências do Tottenham impedem retorno dos sonhos ao Vasco

    Falando com os torcedores do Vasco por meio de um vídeo pessoal no Instagram, Richarlison explicou que rejeitou outras abordagens para priorizar uma transferência para o Rio de Janeiro. No entanto, afirmou que a negociação melou por causa de seus atuais empregadores.

    "Recebi outras ofertas, mas deixei muito claro que queria me juntar ao Vasco até dezembro", afirmou Richarlison. "Infelizmente, o Tottenham estabeleceu um limite para o empréstimo, e por isso não deu certo. Acho que estarei em São Januário (estádio do Vasco) em breve, e na Barreira, e vocês sabem o carinho que tenho por todos vocês.

    "Um dia vou realizar esse sonho; é o meu sonho, o sonho do meu avô e o sonho da minha família. Estou falando de coração aqui porque eu realmente queria jogar pelo Vasco."


  • Atacante escanteado do elenco do Tottenham

    A transferência frustrada deixa Richarlison em uma posição difícil no norte de Londres. O atacante foi o artilheiro do Tottenham na Premier League na temporada passada, marcando 11 gols para ajudar o clube a evitar um surpreendente rebaixamento. Apesar de suas contribuições cruciais na última temporada, ele foi completamente deixado fora do elenco do clube na Premier League para a atual campanha.

    A chegada de Omar Marmoush do Manchester City empurrou o brasileiro ainda mais para baixo na hierarquia. Como consequência, Richarlison atuou apenas uma vez na Premier League nesta temporada, na pesada derrota por 3 a 0 para o Brentford na rodada de abertura. Agora, ele entrou nos 12 meses finais do contrato de cinco anos que assinou ao se juntar ao Spurs vindo do Everton em 2022.

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  • RicharlisonGetty

    Transferência futura para o Brasil continua sendo provável

    Embora siga sendo jogador do Tottenham por enquanto, é amplamente esperado que Richarlison saia quando seu contrato expirar no próximo verão. Dada sua ausência da equipe, uma saída em definitivo na janela de transferências de janeiro também pode se concretizar.

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