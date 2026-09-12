Falando com os torcedores do Vasco por meio de um vídeo pessoal no Instagram, Richarlison explicou que rejeitou outras abordagens para priorizar uma transferência para o Rio de Janeiro. No entanto, afirmou que a negociação melou por causa de seus atuais empregadores.

"Recebi outras ofertas, mas deixei muito claro que queria me juntar ao Vasco até dezembro", afirmou Richarlison. "Infelizmente, o Tottenham estabeleceu um limite para o empréstimo, e por isso não deu certo. Acho que estarei em São Januário (estádio do Vasco) em breve, e na Barreira, e vocês sabem o carinho que tenho por todos vocês.

"Um dia vou realizar esse sonho; é o meu sonho, o sonho do meu avô e o sonho da minha família. Estou falando de coração aqui porque eu realmente queria jogar pelo Vasco."



