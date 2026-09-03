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Revelado: por que a transferência dos sonhos de Pablo Garcia para o Arsenal fracassou no último dia da janela, enquanto o Racing Santander entra em cena
Arsenal perde a chance no último dia da janela de transferências
O Arsenal por pouco não conseguiu contratar Garcia do Betis nos momentos finais da janela de transferências. O jogador de 20 anos estaria, segundo relatos, perto de se transferir para o norte de Londres antes de o Racing Santander concluir uma investida de £ 4,3 milhões.
O Arsenal planejava contratar o promissor atacante que atua pelo lado direito e imediatamente emprestá-lo para que ganhasse experiência no time principal. No entanto, o Racing Santander acabou fechando um acordo permanente de propriedade compartilhada.
- AFP
"As coisas mudaram"
O diretor esportivo do Racing Santander, Chema Aragon, confirmou o quão perto o Arsenal esteve de garantir a contratação de Garcia. Ele revelou que o clube da Premier League liderava a disputa até as últimas horas da janela.
"Parecia que estava tudo certo com o Arsenal, e depois nós também entramos com um empréstimo", explicou Aragon à imprensa. "Ontem as coisas mudaram, e o que parecia ser um empréstimo se transformou em um acordo de propriedade compartilhada.
"Eu descreveria Pablo Garcia como Raul Gonzalez Blanco. O que ele tem acima de tudo é faro de gol, esse instinto matador, e ele normalmente guarda. Minha maior preocupação era perder essa capacidade de fazer gols por um tempo depois da lesão de Andres Martin. Quando surgiu a oportunidade real de contratar aquele jogador (Garcia), não hesitamos por um segundo."
Deixando o clube de infância em lágrimas
A transferência põe um fim emocionante à ligação de 14 anos de Garcia com o Betis. O atacante chegou ao clube aos cinco anos, mas teve dificuldades para conseguir minutos com regularidade sob o comando de Manuel Pellegrini na última temporada.
Garcia conseguiu apenas duas partidas como titular em La Liga e uma na Liga Europa durante a campanha passada. Depois de deixar o centro de treinamento em lágrimas na terça-feira, ele escreveu uma emocionante carta aberta aos torcedores do Betis.
"Cheguei ao Betis quando tinha cinco anos. Estou saindo depois de quase catorze anos crescendo com essas treze listras", escreveu Garcia. "Aqui aprendi a jogar, a competir, a perder, a vencer e a sonhar. Passei por todas as categorias da base do Betis até realizar o sonho de estrear pelo time principal.
"Vivi gols e momentos especiais que sempre ficarão comigo. O Betis tem sido minha casa desde que eu era criança. E agora, embora seja hora de seguir em frente, há algo que não muda. Cheguei como torcedor do Betis e estou saindo como jogador de futebol."
- Getty Images Sport
Preenchendo o vazio no Santander
Para Garcia, a transferência oferece uma oportunidade crucial de garantir minutos regulares no time principal na Espanha. A expectativa é que ele cause impacto imediato em seu novo clube. Agora, o jogador de 20 anos buscará se adaptar rapidamente ao novo ambiente. Ele pode fazer sua estreia quando o Santander enfrentar o Rayo Vallecano na La Liga neste fim de semana.
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