Revelado: por que a transferência dos sonhos de Pablo Garcia para o Arsenal fracassou no último dia da janela, enquanto o Racing Santander entra em cena

A transferência põe um fim emocionante à ligação de 14 anos de Garcia com o Betis. O atacante chegou ao clube aos cinco anos, mas teve dificuldades para conseguir minutos com regularidade sob o comando de Manuel Pellegrini na última temporada.

Garcia conseguiu apenas duas partidas como titular em La Liga e uma na Liga Europa durante a campanha passada. Depois de deixar o centro de treinamento em lágrimas na terça-feira, ele escreveu uma emocionante carta aberta aos torcedores do Betis.

"Cheguei ao Betis quando tinha cinco anos. Estou saindo depois de quase catorze anos crescendo com essas treze listras", escreveu Garcia. "Aqui aprendi a jogar, a competir, a perder, a vencer e a sonhar. Passei por todas as categorias da base do Betis até realizar o sonho de estrear pelo time principal.

"Vivi gols e momentos especiais que sempre ficarão comigo. O Betis tem sido minha casa desde que eu era criança. E agora, embora seja hora de seguir em frente, há algo que não muda. Cheguei como torcedor do Betis e estou saindo como jogador de futebol."