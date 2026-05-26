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Revelado: Por que a surpreendente transferência de Bruno Fernandes para o Tottenham não deu certo
O Spurs esteve perto de contratar Fernandes
Fernandes admitiu que o Tottenham estava prestes a contratá-lo antes que o Sporting impedisse a transferência. O Spurs tinha o meio-campista na mira em 2019, enquanto se preparava para a era pós-Christian Eriksen, que estava chegando ao fim de sua passagem pelo norte de Londres. O Manchester United acabou fechando um acordo de 67,6 milhões de libras por Fernandes em janeiro de 2020, mas o jogador da seleção portuguesa revelou que a situação poderia ter se desenrolado de maneira muito diferente apenas alguns meses antes.
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Fernandes explica o fracasso da transferência para o Tottenham e responde a Keane
Em entrevista ao podcast “The Diary Of A CEO”, Fernandes disse que as negociações com o Tottenham haviam avançado significativamente antes de o Sporting decidir mantê-lo no clube. O meio-campista também admitiu que estava ansioso para se transferir devido à sua ambição de longa data de jogar na Premier League.
“Sim, conversei com o Tottenham e estávamos muito perto de fechar um acordo”, admitiu Fernandes. “Então, nos dois últimos dias da janela de transferências, o Sporting simplesmente disse: ‘Não vamos vendê-lo. Vamos mantê-lo porque precisamos dele.
"Sim, porque eu queria jogar na Premier League, porque para mim é a melhor liga do mundo. É a mais competitiva. É aquela que, quando você cresce, sonha em jogar, sabe, com estádios lotados, grandes clubes, grandes jogadores.
"Obviamente, tive a sorte de que o clube dos meus sonhos para jogar na Inglaterra fosse o Man United, e, obviamente, o Tottenham na época era a opção que eu tinha, e fiquei muito, muito feliz por me juntar a eles porque me mostraram o processo pelo qual estavam passando."
Fernandes continua sendo uma figura central, apesar das críticas
Fernandes tornou-se um dos jogadores mais influentes do Manchester United desde que chegou vindo do Sporting. O meio-campista tem marcado gols e dado assistências com regularidade, apesar do desempenho irregular do clube na era pós-Sir Alex Ferguson. Seu estilo de liderança e sua abordagem emotiva continuam a dividir opiniões entre os comentaristas, sendo Keane um de seus críticos mais ferrenhos. Fernandes, no entanto, deixou claro que aceita as críticas, desde que sejam justas e precisas.
Ele disse: “Como sempre disse, não me importo com críticas. Sempre aceitei críticas de todos e de qualquer pessoa e nunca respondo a nada. As pessoas têm uma opinião, acham que é bom, ruim, seja lá o que for.
“O que eu não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas e, neste caso, o que você disse sobre Roy Keane é basicamente uma mentira porque... ou ele viu alguma outra entrevista ou não pode dizer que eu disse algo que simplesmente não disse e, para minha sorte, tudo está registrado.
"Aceito as críticas dele, aceito que ele possa gostar de mim como jogador ou não, gostar de mim como pessoa ou não. Mas o que não gosto é que ele coloque palavras na minha boca que não foram ditas. Essa é a única coisa de que não gosto."
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Fernandes busca liderar o United rumo ao sucesso
Fernandes continua sendo uma figura fundamental para os Red Devils, em um momento em que o clube busca se reconstruir e competir de forma mais consistente no mais alto nível, especialmente com a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. Espera-se que o jogador da seleção portuguesa continue assumindo grande parte da responsabilidade criativa no meio-campo. No entanto, antes de iniciar a pré-temporada com o United, o meia-atacante se concentrará primeiro na campanha de Portugal para a Copa do Mundo de 2026.