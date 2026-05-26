Revelado: Por que a surpreendente transferência de Bruno Fernandes para o Tottenham não deu certo

Em entrevista ao podcast “The Diary Of A CEO”, Fernandes disse que as negociações com o Tottenham haviam avançado significativamente antes de o Sporting decidir mantê-lo no clube. O meio-campista também admitiu que estava ansioso para se transferir devido à sua ambição de longa data de jogar na Premier League.

“Sim, conversei com o Tottenham e estávamos muito perto de fechar um acordo”, admitiu Fernandes. “Então, nos dois últimos dias da janela de transferências, o Sporting simplesmente disse: ‘Não vamos vendê-lo. Vamos mantê-lo porque precisamos dele.

"Sim, porque eu queria jogar na Premier League, porque para mim é a melhor liga do mundo. É a mais competitiva. É aquela que, quando você cresce, sonha em jogar, sabe, com estádios lotados, grandes clubes, grandes jogadores.

"Obviamente, tive a sorte de que o clube dos meus sonhos para jogar na Inglaterra fosse o Man United, e, obviamente, o Tottenham na época era a opção que eu tinha, e fiquei muito, muito feliz por me juntar a eles porque me mostraram o processo pelo qual estavam passando."