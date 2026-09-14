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Revelado: por que a sensação do Barcelona Lamine Yamal "não estava feliz" na Copa do Mundo, apesar de garantir a glória mundial com a Espanha
Decepção persistente apesar da glória mundial
Yamal teve uma campanha espetacular por clube e seleção, consolidando seu status como um dos talentos mais brilhantes do futebol mundial. O jogador de 19 anos registrou 24 gols e 18 assistências pelo Barcelona na última temporada, conquistando La Liga e a Supercopa da Espanha no processo.
Sua maior conquista veio no cenário internacional, quando a Espanha ergueu a Copa do Mundo. No entanto, a sensação adolescente conseguiu apenas um gol e nenhuma assistência em oito partidas durante o torneio. Apesar de garantir o prêmio máximo para seu país, esses números ofensivos individuais discretos o deixaram profundamente insatisfeito.
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Yamal reflete sobre suas dificuldades individuais
Ao refletir sobre seu tempo no torneio, Yamal descartou a ideia de que uma lesão persistente fosse a principal razão para sua frustração. Em vez disso, o atacante apontou para seus próprios padrões extremamente elevados.
"Depois de ganhar a Copa do Mundo, eu não fiquei feliz. É verdade sobre a lesão, mas isso não tem nada a ver com isso", disse ele em entrevista ao Universo Valdano. "Eu sei que, se a Copa do Mundo acontecesse de novo, eu teria atuado tão bem quanto se não tivesse tido a lesão."
O internacional espanhol destacou sua importância tática, observando como frequentemente abria espaço para seus companheiros de equipe. "Eu fiz muitas coisas que as pessoas não viram. Por exemplo, acho incrível para um técnico ter um jogador que consegue atrair três defensores", acrescentou.
Apesar de reconhecer sua contribuição geral para a campanha do título, Yamal acabou sentindo que ficou abaixo do próprio potencial. "Eu não fiquei feliz com o meu desempenho porque sei que outro jogador atuando no meu nível teria feito uma grande Copa do Mundo", afirmou. "Mas, para mim, eu poderia ter feito mais. Eu ajudei a equipe, mas estou realmente ansioso pela próxima."
Uma fome incansável por história no futebol
Com apenas 19 anos, Yamal ostenta uma impressionante coleção de títulos que inclui uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, três títulos de La Liga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Ainda assim, esse sucesso precoce notável só intensificou seu desejo de deixar um legado duradouro.
Ao comparar sua trajetória com a dos maiores ícones do esporte, a estrela do Barcelona deixou claro que acomodação não é uma opção. "Houve grandes estrelas no futebol, como Leo [Messi], Cristiano [Ronaldo] ou Diego [Maradona] - que eu não pude ver jogar -, mas nunca tão cedo alguém ganhou tanto", observou Yamal. "Peguem o Pelé, por exemplo: ele ganhou muita coisa jovem, mas não tão recentemente."
Ele mandou um recado firme a qualquer crítico que duvide de sua motivação contínua. "Há pessoas que acham que, só porque ganhei coisas em algum momento, vou tirar o pé, mas eu sei que tenho mil coisas para fazer para entrar para a história do futebol", concluiu.
- Nicolo Campo
Consolidando seu legado pelo clube e pelo país
Yamal agora vai canalizar essa frustração para seus próximos compromissos com o Barcelona e a seleção espanhola. Com seu lugar entre a elite mundial já garantido, o desafio passa a ser manter sua produção incansável no cenário doméstico e levá-la para grandes jogos eliminatórios internacionais.
À medida que os adversários adaptam cada vez mais seus sistemas defensivos para pará-lo, o adolescente precisa seguir evoluindo seu jogo. Seu objetivo final continua claro: manter sua forma dominante no clube enquanto se prepara para entregar uma atuação sem concessões e capaz de definir sua carreira na próxima Copa do Mundo.
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