Ao refletir sobre seu tempo no torneio, Yamal descartou a ideia de que uma lesão persistente fosse a principal razão para sua frustração. Em vez disso, o atacante apontou para seus próprios padrões extremamente elevados.

"Depois de ganhar a Copa do Mundo, eu não fiquei feliz. É verdade sobre a lesão, mas isso não tem nada a ver com isso", disse ele em entrevista ao Universo Valdano. "Eu sei que, se a Copa do Mundo acontecesse de novo, eu teria atuado tão bem quanto se não tivesse tido a lesão."

O internacional espanhol destacou sua importância tática, observando como frequentemente abria espaço para seus companheiros de equipe. "Eu fiz muitas coisas que as pessoas não viram. Por exemplo, acho incrível para um técnico ter um jogador que consegue atrair três defensores", acrescentou.

Apesar de reconhecer sua contribuição geral para a campanha do título, Yamal acabou sentindo que ficou abaixo do próprio potencial. "Eu não fiquei feliz com o meu desempenho porque sei que outro jogador atuando no meu nível teria feito uma grande Copa do Mundo", afirmou. "Mas, para mim, eu poderia ter feito mais. Eu ajudei a equipe, mas estou realmente ansioso pela próxima."



