O desejo de Gabriel de deixar o barco está profundamente enraizado na avaliação de seu estafe sobre a posição atual do United. Segundo o Daily Mail, a família dele entende que o clube de Manchester ficou muito para trás de times como Arsenal, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Eles estão determinados a fazer com que o atacante dê sequência à sua formação ao lado dos melhores do futebol.

Essa ambição rapidamente colocou alguns dos maiores clubes do continente em alerta. Segundo relatos, discussões preliminares já aconteceram com Barcelona e Real Madrid, com o passaporte irlandês da UE de Gabriel facilitando o caminho para uma possível transferência para a Espanha. O Bayern de Munique também acompanha de perto a situação, enquanto agentes correm para garantir a representação do cobiçado adolescente.

Caso o jovem prefira permanecer na Inglaterra, o Chelsea lidera atualmente a disputa no país. Uma transferência para Stamford Bridge seria complicada pela suspensão de nove meses dos Blues para registrar jogadores da base, o que significa que Gabriel seria forçado a esperar até janeiro para assinar oficialmente.



