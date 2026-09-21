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Revelado: por que a sensação de 15 anos JJ Gabriel quer deixar o Manchester United enquanto a família faz avaliação devastadora sobre o declínio do clube
Em busca de uma saída de Old Trafford
A sensação adolescente surpreendeu dirigentes do United ao apresentar recentemente um pedido formal para ser desregistrado. Gabriel, que está registrado no clube desde os 11 anos, quer que seu vínculo atual seja rescindido antes do vencimento, no fim da temporada. No entanto, o Manchester United rejeitou firmemente essa investida, na esperança de manter um jogador que impressionou durante a pré-temporada com a equipe principal.
As tensões teriam chegado ao limite após Gabriel ficar fora de jogos recentes do time principal. O jovem não foi relacionado para a vitória dominante por 4 a 0 sobre o Sabah, pela Champions League, nem para a decepcionante eliminação por 3 a 2 para o Brighton na Carabao Cup. Com seu aniversário de 16 anos se aproximando em 6 de outubro, a possibilidade de ele assinar um contrato de bolsa de estudos agora parece cada vez mais remota.
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Por que JJ Gabriel quer deixar o Manchester United?
O desejo de Gabriel de deixar o barco está profundamente enraizado na avaliação de seu estafe sobre a posição atual do United. Segundo o Daily Mail, a família dele entende que o clube de Manchester ficou muito para trás de times como Arsenal, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Eles estão determinados a fazer com que o atacante dê sequência à sua formação ao lado dos melhores do futebol.
Essa ambição rapidamente colocou alguns dos maiores clubes do continente em alerta. Segundo relatos, discussões preliminares já aconteceram com Barcelona e Real Madrid, com o passaporte irlandês da UE de Gabriel facilitando o caminho para uma possível transferência para a Espanha. O Bayern de Munique também acompanha de perto a situação, enquanto agentes correm para garantir a representação do cobiçado adolescente.
Caso o jovem prefira permanecer na Inglaterra, o Chelsea lidera atualmente a disputa no país. Uma transferência para Stamford Bridge seria complicada pela suspensão de nove meses dos Blues para registrar jogadores da base, o que significa que Gabriel seria forçado a esperar até janeiro para assinar oficialmente.
Um clube em transição
O veredito brutal da família sobre o declínio do United reflete as duras realidades enfrentadas pelo time principal em campo. O Manchester United não consegue conquistar um título da Premier League desde a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013. A atual campanha doméstica começou de forma desastrosa, aumentando a frustração de talentos emergentes que buscam um ambiente estável.
O United amarga a 12ª colocação após um recente empate por 1 a 1 com o Fulham, tendo conseguido apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas da liga. Somado à eliminação precoce na Carabao Cup, o clima geral em Old Trafford está longe do padrão de elite que o estafe de Gabriel espera.
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Carrick prega paciência
O United agora precisa administrar um impasse delicado com um de seus prospectos mais promissores, sabendo que uma disputa amarga pode facilmente se materializar no próximo mês. O técnico do Manchester United, Michael Carrick, pediu publicamente que a joia da base tenha paciência, ressaltando a necessidade de proteger o adolescente da imensa pressão externa.
"Acho que ele é um garoto, o JJ, e acho que é importante que certamente não exponhamos nada aqui", explicou Carrick recentemente. "Acho que a exposição, o escrutínio e tudo isso... é preciso ter cuidado, ser sensato e pensar nele acima de tudo."
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