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Revelado: Por que a proposta de transferência de Mohamed Salah para o Beşiktaş deve fracassar
Exigências financeiras atrasam as negociações com Salah
A tentativa do Besiktas, grande clube turco, de contratar Salah chegou a um impasse significativo, com a diretoria do clube confirmando a suspensão das negociações. O jogador da seleção egípcia, que ficou sem contrato após o término de seu vínculo com o Liverpool em 30 de junho, parecia estar prestes a se transferir para Istambul, com o clube disposto a pagar um salário anual de impressionantes 12,5 milhões de euros para garantir sua contratação.
Novas complicações surgiram em relação aos direitos comerciais e às comissões de representação, que o Beşiktaş não está disposto a arcar. Especificamente, a participação na receita proveniente da venda de camisas e a comissão solicitada pelo agente de Salah revelaram-se os obstáculos finais.
O diretor esportivo do Beşiktaş, Onder Ozen, abordou recentemente a situação, afirmando: “Há algum tempo, as especulações sobre Mohamed Salah têm aumentado. O assunto foi discutido sob todos os ângulos. Há pontos que queremos esclarecer a respeito. Entramos em contato com Salah. Isso também incluiu um modelo para financiar a transação.”
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Dirigentes do Beşiktaş confirmam a retirada temporária
A ruptura na comunicação parece estar profundamente enraizada na recusa do clube em ultrapassar seus limites legais e financeiros pré-estabelecidos. Ozen explicou ainda que o clima das negociações mudou drasticamente à medida que se aproximava o prazo final para o início da nova temporada.
Ele observou: “Quando as discussões sobre a parte financeira começaram, aquela fluidez que havia desde o primeiro dia começou a diminuir a partir de 21 de julho. Passaram a chegar solicitações que levariam o fluxo de informações e a parte financeira a um beco sem saída.”
O diretor esportivo destacou que o clube não se arriscaria a pagar comissões ilegais ou assumir compromissos financeiros insustentáveis, mesmo por um jogador do calibre de Salah. ‘Trabalhar na área de gestão de jogadores é legal, e há um valor legal para a comissão; ultrapassá-lo pode envolver uma situação ilegal’, acrescentou Ozen. “No que diz respeito ao Beşiktaş, não se envolver em tal situação também faz parte dos requisitos para pertencer ao clube. O presidente tomou uma decisão impopular e decidiu se retirar temporariamente da mesa de negociações na transação envolvendo Salah.”
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O Beşiktaş volta sua atenção para Leão, do AC Milan
Com a negociação envolvendo Salah por um fio, o Beşiktaş não perdeu tempo e identificou um alvo alternativo de igual prestígio. De acordo com o Football Italia, o clube turco abriu oficialmente um canal de comunicação com o AC Milan a respeito da disponibilidade do ponta português Leão.
Embora Leão ocupe uma função semelhante nas laterais, seu perfil de jogador mais jovem e explosivo oferece uma dinâmica diferente para o esquema tático de Italiano.
A transição de um jogador sem contrato, como Salah, para uma estrela sob contrato, como Leão, traz desafios financeiros distintos. Para o Milan, a postura permanece firme: o clube não está interessado em soluções temporárias. Os Rossoneri teriam informado às partes interessadas que só considerarão uma venda à vista, em vez de um acordo de empréstimo com opção de compra.
O valor de transferência do ex-Jogador do Ano da Série A está estimado entre € 50 milhões e € 60 milhões.
Exigências e posição dos jogadores em relação à transferência para a Turquia
Para garantir a contratação de Leão, não bastará apenas atender às exigências do Milan quanto ao valor da transferência. O próprio jogador tem grandes expectativas em relação a qualquer transferência que o leve para fora da Europa, com interesse em um dos cinco principais campeonatos tradicionais do continente.
Notícias sugerem que Leão não considerará uma transferência para a Super Lig turca a menos que suas exigências salariais sejam atendidas integralmente. Especificamente, diz-se que o jogador da seleção portuguesa busca um salário de pelo menos 8 milhões de euros por temporada, complementado por bônus relacionados ao desempenho. Isso representa um compromisso significativo para qualquer clube turco, mas o Beşiktaş parece não se intimidar com os valores envolvidos, já que busca uma figura emblemática.
O interesse em Leão não se limita ao Besiktas, já que tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe foram associados ao jogador de 27 anos nas últimas semanas. No entanto, as “Águias Negras” esperam que sua abordagem formal ao Milan lhes dê vantagem na disputa.
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