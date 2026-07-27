Revelado: Por que a proposta de transferência de Mohamed Salah para o Beşiktaş deve fracassar

A tentativa do Besiktas, grande clube turco, de contratar Salah chegou a um impasse significativo, com a diretoria do clube confirmando a suspensão das negociações. O jogador da seleção egípcia, que ficou sem contrato após o término de seu vínculo com o Liverpool em 30 de junho, parecia estar prestes a se transferir para Istambul, com o clube disposto a pagar um salário anual de impressionantes 12,5 milhões de euros para garantir sua contratação.

Novas complicações surgiram em relação aos direitos comerciais e às comissões de representação, que o Beşiktaş não está disposto a arcar. Especificamente, a participação na receita proveniente da venda de camisas e a comissão solicitada pelo agente de Salah revelaram-se os obstáculos finais.

O diretor esportivo do Beşiktaş, Onder Ozen, abordou recentemente a situação, afirmando: “Há algum tempo, as especulações sobre Mohamed Salah têm aumentado. O assunto foi discutido sob todos os ângulos. Há pontos que queremos esclarecer a respeito. Entramos em contato com Salah. Isso também incluiu um modelo para financiar a transação.”