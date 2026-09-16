A colisão aconteceu com apenas cinco minutos de jogo na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, em 6 de setembro. Durante uma disputa caótica dentro da área, a chuteira de Gabriel acertou a cabeça de Martinez, fazendo com que o argentino precisasse de atendimento médico imediato.

O árbitro Chris Kavanagh optou por não expulsar o zagueiro brasileiro, com a visão encoberta por vários jogadores na área lotada. A equipe do VAR revisou o lance, mas optou por não recomendar uma checagem no monitor à beira do campo, permitindo que o jogo prosseguisse apesar dos protestos do elenco do Chelsea.

O Painel de Incidentes-Chave de Partida (KMI) da Premier League agora revisou o choque. Os cinco membros votaram para apoiar a decisão da arbitragem em campo, isentando o defensor do Arsenal de conduta violenta.



