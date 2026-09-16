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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Revelado: por que a estrela do Arsenal Gabriel escapou do cartão vermelho por CHUTAR A CABEÇA de Emi Martinez durante o duelo com o Chelsea, enquanto painel da Premier League chega a veredito "unânime"

Gabriel
Arsenal
E. Martinez
Chelsea
Premier League
Arsenal x Chelsea

O zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhaes foi oficialmente inocentado de qualquer irregularidade após um incidente controverso que fez o goleiro do Chelsea Emiliano Martinez precisar de atendimento médico. O defensor brasileiro pareceu atingir o rosto do ex-goleiro do Arsenal com a chuteira durante o acirrado clássico de Londres no Emirates Stadium.

  • Painel apoia árbitro após controvérsia no início do dérbi

    A colisão aconteceu com apenas cinco minutos de jogo na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, em 6 de setembro. Durante uma disputa caótica dentro da área, a chuteira de Gabriel acertou a cabeça de Martinez, fazendo com que o argentino precisasse de atendimento médico imediato.

    O árbitro Chris Kavanagh optou por não expulsar o zagueiro brasileiro, com a visão encoberta por vários jogadores na área lotada. A equipe do VAR revisou o lance, mas optou por não recomendar uma checagem no monitor à beira do campo, permitindo que o jogo prosseguisse apesar dos protestos do elenco do Chelsea.

    O Painel de Incidentes-Chave de Partida (KMI) da Premier League agora revisou o choque. Os cinco membros votaram para apoiar a decisão da arbitragem em campo, isentando o defensor do Arsenal de conduta violenta.


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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Decisão oficial destaca disputa por bola solta

    Ao explicar sua decisão unânime, o KMI apontou a área congestionada como o principal fator atenuante.

    "O painel apoiou por unanimidade a decisão do árbitro de não dar cartão vermelho", confirmou o painel por meio do site oficial da Premier League. "Havia vários jogadores no chão disputando e brigando pela bola solta, e a ação de Gabriel não foi considerada um ato de conduta violenta ou jogo brusco grave."

    A decisão preserva o histórico de Gabriel de nunca ter recebido um cartão vermelho direto em suas 265 partidas pelo Arsenal. Desde que chegou do Lille em 2020, ele acumulou 32 cartões amarelos e sofreu duas expulsões, ambas resultantes de um segundo cartão amarelo.


  • Comentaristas ficam atônitos com escape "sortudo"

    Apesar da liberação oficial, o ex-capitão do Manchester United Wayne Rooney condenou duramente a entrada no Match of the Day, da BBC. Ele argumentou que os replays em câmera lenta expuseram uma ação extremamente imprudente que passou sem punição.

    "Você realmente não vê isso à primeira vista, mas depois, quando vê o replay e eles colocam em câmera lenta", disse Rooney após o jogo. "Martinez está com a bola nas mãos e Gabriel o acerta na cabeça com um chute, ele levanta a perna e vai muito além do limite. Ele teve muita sorte de continuar em campo."

    O também comentarista Ashley Young compartilhou dessa incredulidade, questionando totalmente o processo de revisão do VAR. Young acrescentou: "Concordo. Quando a bola está no chão e Martinez a tem, Gabriel chuta muito alto. Não tenho certeza por que isso não foi para o VAR ou se eles analisaram direito, porque ele não está nem perto da bola. Dessa vez, ele se safou."


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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal mantém início perfeito, enquanto Chelsea sofre

    O alívio permitiu que a equipe de Mikel Arteta buscasse uma virada crucial e mantivesse o aproveitamento de 100 por cento no início da nova campanha. Depois que a contratação de £117 milhões Morgan Rogers surpreendeu o Emirates com menos de dois minutos, Kai Havertz empatou contra seu ex-clube antes de o capitão Martin Odegaard marcar o gol da vitória aos 50 minutos.

    Enquanto os atuais campeões seguem sua impecável arrancada pelo título com quatro vitórias em quatro partidas, o Chelsea de Xabi Alonso continua sofrendo com fragilidades defensivas. Os Blues já chegaram a 20 jogos consecutivos da Premier League sem não ser vazado, um recorde que precisam resolver com urgência.

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