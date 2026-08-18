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Revelado: Pep Guardiola teve papel secreto ao convencer Rodri a rejeitar o Real Madrid para se transferir para o Barcelona
Guardiola convence Rodri a se juntar ao Barcelona
Rodri chegou à Catalunha para finalizar uma grande transferência para o Barcelona neste verão, após rejeitar o interesse do Real Madrid. O meio-campista foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e segue entre os principais candidatos à Bola de Ouro deste ano. Apesar de recentes problemas físicos, o astro da Espanha despertou o interesse de vários dos principais clubes europeus após suas atuações internacionais de destaque.
Uma ida para o Santiago Bernabéu parecia próxima, mas o meio-campista acabou optando pelo gigante catalão. Uma conversa crucial com Guardiola foi decisiva para mudar a opinião de Rodri. O ex-técnico do City o convenceu de que seu estilo de jogo se encaixava muito melhor no Barcelona.
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Por dentro da conversa que virou o jogo
Detalhes da intervenção de Guardiola foram revelados no programa de televisão espanhol El Chiringuito. O repórter Juanfe Sanz revelou que Rodri buscou a opinião pessoal de Guardiola antes de definir seu próximo clube, devido à relação próxima entre os dois fora do futebol.
Guardiola aconselhou o meio-campista a escolher o Barcelona, enfatizando que a abordagem tática do clube catalão permitiria que ele se adaptasse sem dificuldades. Sua orientação foi decisiva para convencer Rodri a mudar de rumo. Sentindo que o Barcelona oferecia um ambiente tático semelhante ao que ele vivenciou sob o comando de Guardiola em Manchester, o internacional espanhol decidiu comprometer seu futuro com o time do Camp Nou.
O estilo do Real Madrid levantou grandes preocupações
O conselho de Guardiola reforçou as dúvidas que Rodri já tinha em relação a uma mudança para o Real Madrid. O astro espanhol tinha reservas sobre como se encaixaria no sistema tático de Jose Mourinho na capital. As tensões em torno da Bola de Ouro e sua possível relação com Vinicius Junior também pesaram em sua decisão após acontecimentos anteriores entre os dois. No fim, o Barcelona ofereceu um estilo de jogo muito mais alinhado à filosofia de Guardiola no Manchester City, tornando a decisão muito mais clara para o meio-campista.
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Futuro dourado pela frente no Camp Nou
Depois de escolher o Barcelona em vez de seus maiores rivais, Rodri agora deve passar por exames médicos antes de finalizar os detalhes de sua transferência. Na sequência, ele será oficialmente apresentado como novo jogador do Barça e iniciará um novo capítulo de sua carreira em seu país natal.
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