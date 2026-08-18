Rodri chegou à Catalunha para finalizar uma grande transferência para o Barcelona neste verão, após rejeitar o interesse do Real Madrid. O meio-campista foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e segue entre os principais candidatos à Bola de Ouro deste ano. Apesar de recentes problemas físicos, o astro da Espanha despertou o interesse de vários dos principais clubes europeus após suas atuações internacionais de destaque.

Uma ida para o Santiago Bernabéu parecia próxima, mas o meio-campista acabou optando pelo gigante catalão. Uma conversa crucial com Guardiola foi decisiva para mudar a opinião de Rodri. O ex-técnico do City o convenceu de que seu estilo de jogo se encaixava muito melhor no Barcelona.