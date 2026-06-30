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Revelado: os termos da oferta recorde do Real Madrid por Michael Olise - a tentativa de contratar o ponta francês do Bayern de Munique deve superar a histórica transferência de Neymar, no valor de €222m
Uma proposta recorde no valor de 223 milhões de euros
Em uma jogada que causaria grande comoção no mercado global de futebol, o Real Madrid estaria preparando uma proposta para Olise que totaliza a incrível quantia de €223 milhões (£192 milhões/$255 milhões). De acordo com uma reportagem do SPORT, a proposta consiste em um valor fixo de €190 milhões (£164 milhões/$217 milhões), complementado por €33 milhões (£28 milhões/$38 milhões) em variáveis relacionadas ao desempenho.
Essa quantia astronômica superaria os €222 milhões que o PSG pagou ao Barcelona por Neymar em 2017, tornando o francês o jogador mais caro da história. O negócio representa uma escalada significativa na estratégia de transferências de Pérez.
Durante uma recente campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid teria afirmado: “Vou fazer a maior oferta que o Real Madrid já fez por um jogador de futebol a um time europeu”, uma promessa que ele agora parece determinado a cumprir.
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O Bayern de Munique mantém-se firme em relação ao astro francês
Apesar das especulações crescentes, o Bayern de Munique não demonstrou publicamente qualquer intenção de se desfazer de seu jogador mais valioso. O ponta de 24 anos tornou-se uma figura central na Allianz Arena e tem contrato válido até 2029.
O presidente do Bayern, Herbert Hainer, tem se manifestado abertamente sobre a posição do clube, tentando acabar com os rumores que circulam na capital espanhola.
Ao se pronunciar sobre o assunto, Hainer insistiu que o Real Madrid “pode poupar-se do esforço, pois o Bayern não quer vender Michael”. Ele acrescentou ainda: “Temos um ótimo relacionamento com o Real Madrid; eles entraram em contato comigo para informar que não têm absolutamente nenhum contato com Olise e que não querem essas especulações constantes na mídia.”
Olise busca clareza sobre seu futuro
Após uma campanha brilhante e uma Copa do Mundo de 2026 produtiva ao lado de Kylian Mbappé, o valor de mercado de Olise nunca esteve tão alto. Relatos sugerem que o ponta solicitou uma reunião com dirigentes do Bayern para entender a posição do clube e determinar se este estaria disposto a negociar caso surgisse uma oferta “escandalosa”.
O interesse do Santiago Bernabéu não é o único fator em jogo, já que Olise está ciente de que vários clubes de elite estão acompanhando sua situação.
No entanto, a tentação de se juntar a Mbappé em Madri e fazer parte do “Time dos Sonhos” de muitos torcedores pode ser grande demais para ser ignorada. Com o jogador agora buscando ativamente um diálogo com seus atuais empregadores, a pressão está recaindo sobre a diretoria do Bayern para que tome uma decisão definitiva sobre sua avaliação.
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O verão de transformações do Real Madrid
O Real Madrid já tem se mostrado bastante ativo nesta janela de transferências, garantindo quatro novas contratações em busca de recuperação após duas temporadas que ficaram aquém de suas elevadas expectativas. A contratação de Olise é vista como a peça final do quebra-cabeça para garantir o domínio tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
O clube já teve que emitir um comunicado oficial negando as negociações para manter sua relação profissional com o gigante alemão, mas a intensidade das últimas notícias sugere que uma transferência está sendo preparada.
Caso a negociação seja concretizada, isso marcaria um momento histórico no esporte, encerrando oficialmente o reinado de nove anos de Neymar como o jogador mais caro do mundo.