Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Michael OliseGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Revelado: os termos da oferta recorde do Real Madrid por Michael Olise - a tentativa de contratar o ponta francês do Bayern de Munique deve superar a histórica transferência de Neymar, no valor de €222m

M. Olise
Real Madrid
Bayern de Munique
Mercado da bola
La Liga
Bundesliga

O Real Madrid estaria preparando uma oferta sensacional de transferência, que bateria o recorde mundial, pelo craque do Bayern de Munique, Michael Olise, enquanto Florentino Pérez busca montar uma nova geração de Galácticos. O negócio proposto faria com que o gigante espanhol superasse o recorde de transferência atual, detido pelo Paris Saint-Germain.

  • Uma proposta recorde no valor de 223 milhões de euros

    Em uma jogada que causaria grande comoção no mercado global de futebol, o Real Madrid estaria preparando uma proposta para Olise que totaliza a incrível quantia de €223 milhões (£192 milhões/$255 milhões). De acordo com uma reportagem do SPORT, a proposta consiste em um valor fixo de €190 milhões (£164 milhões/$217 milhões), complementado por €33 milhões (£28 milhões/$38 milhões) em variáveis relacionadas ao desempenho.

    Essa quantia astronômica superaria os €222 milhões que o PSG pagou ao Barcelona por Neymar em 2017, tornando o francês o jogador mais caro da história. O negócio representa uma escalada significativa na estratégia de transferências de Pérez.

    Durante uma recente campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid teria afirmado: “Vou fazer a maior oferta que o Real Madrid já fez por um jogador de futebol a um time europeu”, uma promessa que ele agora parece determinado a cumprir.



    • Publicidade
  • Michael Olise France 2026Getty

    O Bayern de Munique mantém-se firme em relação ao astro francês

    Apesar das especulações crescentes, o Bayern de Munique não demonstrou publicamente qualquer intenção de se desfazer de seu jogador mais valioso. O ponta de 24 anos tornou-se uma figura central na Allianz Arena e tem contrato válido até 2029.

    O presidente do Bayern, Herbert Hainer, tem se manifestado abertamente sobre a posição do clube, tentando acabar com os rumores que circulam na capital espanhola.

    Ao se pronunciar sobre o assunto, Hainer insistiu que o Real Madrid “pode poupar-se do esforço, pois o Bayern não quer vender Michael”. Ele acrescentou ainda: “Temos um ótimo relacionamento com o Real Madrid; eles entraram em contato comigo para informar que não têm absolutamente nenhum contato com Olise e que não querem essas especulações constantes na mídia.”

  • Olise busca clareza sobre seu futuro

    Após uma campanha brilhante e uma Copa do Mundo de 2026 produtiva ao lado de Kylian Mbappé, o valor de mercado de Olise nunca esteve tão alto. Relatos sugerem que o ponta solicitou uma reunião com dirigentes do Bayern para entender a posição do clube e determinar se este estaria disposto a negociar caso surgisse uma oferta “escandalosa”.

    O interesse do Santiago Bernabéu não é o único fator em jogo, já que Olise está ciente de que vários clubes de elite estão acompanhando sua situação.

    No entanto, a tentação de se juntar a Mbappé em Madri e fazer parte do “Time dos Sonhos” de muitos torcedores pode ser grande demais para ser ignorada. Com o jogador agora buscando ativamente um diálogo com seus atuais empregadores, a pressão está recaindo sobre a diretoria do Bayern para que tome uma decisão definitiva sobre sua avaliação.


  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O verão de transformações do Real Madrid

    O Real Madrid já tem se mostrado bastante ativo nesta janela de transferências, garantindo quatro novas contratações em busca de recuperação após duas temporadas que ficaram aquém de suas elevadas expectativas. A contratação de Olise é vista como a peça final do quebra-cabeça para garantir o domínio tanto no campeonato nacional quanto na Europa.

    O clube já teve que emitir um comunicado oficial negando as negociações para manter sua relação profissional com o gigante alemão, mas a intensidade das últimas notícias sugere que uma transferência está sendo preparada.

    Caso a negociação seja concretizada, isso marcaria um momento histórico no esporte, encerrando oficialmente o reinado de nove anos de Neymar como o jogador mais caro do mundo.