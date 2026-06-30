Em uma jogada que causaria grande comoção no mercado global de futebol, o Real Madrid estaria preparando uma proposta para Olise que totaliza a incrível quantia de €223 milhões (£192 milhões/$255 milhões). De acordo com uma reportagem do SPORT, a proposta consiste em um valor fixo de €190 milhões (£164 milhões/$217 milhões), complementado por €33 milhões (£28 milhões/$38 milhões) em variáveis relacionadas ao desempenho.

Essa quantia astronômica superaria os €222 milhões que o PSG pagou ao Barcelona por Neymar em 2017, tornando o francês o jogador mais caro da história. O negócio representa uma escalada significativa na estratégia de transferências de Pérez.

Durante uma recente campanha eleitoral, o presidente do Real Madrid teria afirmado: “Vou fazer a maior oferta que o Real Madrid já fez por um jogador de futebol a um time europeu”, uma promessa que ele agora parece determinado a cumprir.







