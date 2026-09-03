AFP
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Revelado: os DOIS motivos pelos quais Mikel Arteta barrou a investida do Arsenal por Malick Fofana no último dia da janela antes da ida para o Sunderland
A preocupação de Arteta com a intensidade da Premier League
Embora o Arsenal estivesse desesperado para reforçar sua linha de ataque após as saídas de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, Arteta continuou não convencido pelo perfil de Fofana.
Segundo o The Athletic, Arteta tinha preocupações sobre a capacidade do ponta de 21 anos de se adaptar às extenuantes exigências físicas e à alta intensidade da Premier League. Apesar da inegável qualidade técnica e velocidade de Fofana, a comissão técnica temia que ele pudesse ter dificuldades para causar impacto imediato nos jogos da forma exigida por uma equipe que briga pelo título.
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Restrições financeiras e regulamentos da Uefa
Além do encaixe tático, o Arsenal também lidava com um cenário financeiro complexo. O Lyon estava disposto a vender o jovem por uma taxa na casa de £30 milhões para levantar fundos vitais após não conseguir se classificar para a Champions League. No entanto, o clube do norte de Londres só estava disposto a buscar um acordo por empréstimo para evitar a possibilidade de violar os rígidos limites de gastos da Uefa.
O impasse entre uma venda em definitivo e uma transferência temporária encerrou efetivamente o interesse do Arsenal. O clube já havia perdido alvos de alto perfil como Morgan Rogers e Vinicius Junior, enquanto uma tentativa ambiciosa de última hora por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, também não se concretizou depois de o argentino demonstrar falta de desejo de retornar ao futebol inglês.
Sunderland vence a disputa por joia belga
Enquanto o Arsenal recuou, uma notável disputa de transferências se desenrolou entre Sunderland e Crystal Palace pela contratação de Fofana. O Sunderland acabou vencendo a corrida de forma dramática, concluindo o processo com sucesso apesar de uma tentativa tardia de atravessar o negócio por parte do Crystal Palace. O time de Regis Le Bris conseguiu salvar o acordo ao oferecer uma comissão mais alta aos representantes do jogador, garantindo por fim o veloz ponta em um contrato abrangente de cinco anos.
A diretoria do Sunderland demonstrou enorme orgulho por garantir um jogador que anteriormente estava no radar de gigantes europeus como Liverpool e Chelsea. A transferência representa um golpe significativo para o clube de Wearside, dando a eles um talento de primeira linha que era considerado uma das perspectivas mais empolgantes da Ligue 1.
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Diretor de futebol exalta o potencial de Fofana
Refletindo sobre a contratação bem-sucedida, o diretor de futebol do Sunderland, Florent Ghisolfi, foi só elogios ao novo reforço. "Malick tem todos os atributos para prosperar na Premier League. Ele é um jogador com enorme potencial, e o Sunderland AFC vai lhe proporcionar o ambiente certo para continuar se desenvolvendo e prosperando", afirmou Ghisolfi durante a apresentação oficial.
Ghisolfi explicou ainda como o ponta se encaixa no esquema tático do elenco, dizendo: "Ele atua pela esquerda e vai complementar a versatilidade dos outros jogadores de lado que temos no clube, que podem atuar pelos dois flancos. Estamos muito felizes em receber Malick no clube e esperamos apoiá-lo enquanto ele dá os próximos passos em sua carreira."
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