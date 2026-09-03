Além do encaixe tático, o Arsenal também lidava com um cenário financeiro complexo. O Lyon estava disposto a vender o jovem por uma taxa na casa de £30 milhões para levantar fundos vitais após não conseguir se classificar para a Champions League. No entanto, o clube do norte de Londres só estava disposto a buscar um acordo por empréstimo para evitar a possibilidade de violar os rígidos limites de gastos da Uefa.

O impasse entre uma venda em definitivo e uma transferência temporária encerrou efetivamente o interesse do Arsenal. O clube já havia perdido alvos de alto perfil como Morgan Rogers e Vinicius Junior, enquanto uma tentativa ambiciosa de última hora por Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, também não se concretizou depois de o argentino demonstrar falta de desejo de retornar ao futebol inglês.



