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Revelado: o valor que o Arsenal aceitaria pelo Gabriel Jesus - o atacante brasileiro é uma das quatro grandes estrelas que os Gunners estão dispostos a vender na janela de transferências de verão
Jesus lidera a lista de possíveis saídas neste verão
De acordo com o Daily Mail, o Arsenal estabeleceu uma avaliação surpreendentemente baixa para Jesus, enquanto se prepara para uma grande reformulação do elenco. O atacante brasileiro, de 29 anos, que vem considerando a cidadania britânica, terá permissão para deixar o norte de Londres caso um clube interessado apresente uma oferta superior a 18 milhões de libras. Sua saída representaria uma grande mudança nas opções de ataque de Arteta, já que o clube busca reforços mais eficazes.
Não é apenas Jesus que pode estar de saída. Os jogadores de longa data Gabriel Martinelli, Leandro Trossard e Ben White também estão na lista de jogadores que podem sair caso cheguem ofertas significativas. Arteta está empenhado em evitar a estagnação e, com a receita do clube prevista para atingir quase 770 milhões de libras — impulsionada por mais de 300 milhões de libras em direitos de transmissão —, o técnico está pressionando a família Kroenke a investir ainda mais no elenco principal.
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Arteta exige uma campanha de contratações ambiciosa
Ao falar após a derrota para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, Arteta deixou claro que o clube não pode se dar ao luxo de ficar parado. “Começamos a tomar algumas decisões muito importantes se quisermos alcançar outro nível”, explicou o espanhol. “E vamos ter que demonstrar essa ambição, porque somos mais do que capazes de fazê-lo, mas isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”
O técnico do Arsenal estaria de olho em quatro áreas-chave para melhorias: o lado esquerdo do ataque, um novo camisa 9, um lateral-direito e mais profundidade no meio-campo central. O objetivo é seguir o velho mantra do Liverpool de “consertar o telhado enquanto o sol brilha”, garantindo que o elenco permaneça competitivo mesmo enquanto os rivais nacionais iniciam seus próprios projetos de reconstrução.
Em busca de novos talentos na Espanha e na Premier League
O Arsenal está ampliando sua busca por talentos, com o zagueiro Victor Valdepeñas, de 19 anos, do Real Madrid, surgindo como um alvo sério para a defesa. Mais perto de casa, o clube discutiu a contratação da dupla do Newcastle, Tino Livramento e Sandro Tonali, embora ambos os jogadores exijam valores altíssimos. Morgan Rogers, do Aston Villa, e Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, também estão sendo considerados pela equipe de recrutamento.
Há também a situação intrigante envolvendo Marcus Rashford no Barcelona. Enquanto o atacante deseja permanecer sob o comando de Hansi Flick, sua comitiva acredita, segundo relatos, que o Arsenal seria o destino ideal caso restrições financeiras forcem a saída do jogador da seleção inglesa. Enquanto isso, o clube enfrenta uma disputa com o Manchester United por Mateus Fernandes, do West Ham, e Jeremy Monga, a sensação de 16 anos do Leicester City.
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Jesus busca transferência para a Inglaterra
Jesus está aberto a continuar sua carreira na Premier League na próxima temporada, não descartando uma transferência para outro clube da primeira divisão inglesa em busca de mais tempo de jogo na equipe titular. Após uma temporada com poucas oportunidades, o ex-atacante do Manchester City, de 29 anos, está priorizando uma função em que possa voltar a ser o principal ponto de referência do ataque. Um dos principais motivos por trás de seu desejo de permanecer na Inglaterra é a oportunidade histórica de superar o recorde de 82 gols do ex-ícone do Liverpool, Roberto Firmino; Jesus está atualmente a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro brasileiro de todos os tempos na história da Premier League.
Além dos méritos esportivos, permanecer no Reino Unido oferece benefícios administrativos significativos, já que ficar na Inglaterra garante que o atacante receba sua cidadania britânica ainda este ano. Esse marco tem um peso imenso tanto para o jogador quanto para seus potenciais pretendentes; garantir a cidadania permitiria que Jesus fosse registrado como jogador formado no país nas futuras listas de elenco. Esse status é altamente valioso para os departamentos de recrutamento da Premier League, que lidam com regras rígidas de registro de elenco, adicionando mais um incentivo lucrativo para que Jesus encontre um novo projeto dentro da liga, em vez de se transferir para o exterior.