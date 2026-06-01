Revelado: o valor que o Arsenal aceitaria pelo Gabriel Jesus - o atacante brasileiro é uma das quatro grandes estrelas que os Gunners estão dispostos a vender na janela de transferências de verão

Jesus está aberto a continuar sua carreira na Premier League na próxima temporada, não descartando uma transferência para outro clube da primeira divisão inglesa em busca de mais tempo de jogo na equipe titular. Após uma temporada com poucas oportunidades, o ex-atacante do Manchester City, de 29 anos, está priorizando uma função em que possa voltar a ser o principal ponto de referência do ataque. Um dos principais motivos por trás de seu desejo de permanecer na Inglaterra é a oportunidade histórica de superar o recorde de 82 gols do ex-ícone do Liverpool, Roberto Firmino; Jesus está atualmente a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro brasileiro de todos os tempos na história da Premier League.

Além dos méritos esportivos, permanecer no Reino Unido oferece benefícios administrativos significativos, já que ficar na Inglaterra garante que o atacante receba sua cidadania britânica ainda este ano. Esse marco tem um peso imenso tanto para o jogador quanto para seus potenciais pretendentes; garantir a cidadania permitiria que Jesus fosse registrado como jogador formado no país nas futuras listas de elenco. Esse status é altamente valioso para os departamentos de recrutamento da Premier League, que lidam com regras rígidas de registro de elenco, adicionando mais um incentivo lucrativo para que Jesus encontre um novo projeto dentro da liga, em vez de se transferir para o exterior.