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Revelado: o valor pedido por Marc Cucurella, enquanto o Chelsea define o preço em meio ao interesse do Real Madrid e do Barcelona
O Atlético de Madrid lidera a corrida pelo título espanhol
O Atlético de Madrid surgiu como o principal candidato à contratação de Cucurella, considerando o jogador de 27 anos uma aquisição prioritária para reforçar suas opções defensivas. Espera-se que a equipe de Diego Simeone inicie negociações formais com o Chelsea nas próximas semanas, na esperança de fechar o negócio antes que outros interessados concretizem seus planos. O clube espanhol já iniciou contato por meio do diretor esportivo Mateu Alemany, na tentativa de se antecipar aos rivais.
Embora o Atlético esteja ansioso para agir rapidamente, ainda existe uma diferença significativa na avaliação entre os dois clubes. Relatos sugerem que o Atlético busca atualmente um acordo no valor inferior a £ 43 milhões (€ 50 milhões/$ 58 milhões). Enquanto isso, de acordo com a talkSPORT, o Chelsea está exigindo um valor próximo a £ 61 milhões (€ 70 milhões/$ 82 milhões), sabendo que o jogador ainda tem três anos restantes em seu contrato.
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Barcelona e Real Madrid em alerta
A disputa por Cucurella não se limita ao Metropolitano, já que tanto o Barcelona quanto o Real Madrid estão de olho na sua disponibilidade. Um retorno à Catalunha teria um valor sentimental para o zagueiro, que se formou na famosa academia La Masia. O próprio jogador admitiu abertamente que seria “difícil recusar” uma oferta do clube da sua infância, embora as restrições financeiras do Barça signifiquem que o clube talvez precise se desfazer de alguns jogadores antes de fazer uma proposta formal.
O Real Madrid também tem sido associado ao lateral-esquerdo, embora sua prioridade atual continue sendo um novo zagueiro central, após ter trazido um concorrente para Trent Alexander-Arnold na lateral oposta. No entanto, o apelo da energia e do perfil técnico de Cucurella o torna uma alternativa atraente para os Blancos. Com sua reputação em alta após a consistência no campeonato nacional e o sucesso internacional, o Chelsea se encontra em uma posição forte para exigir uma quantia elevada por um jogador que superou um início difícil de vida em Londres.
Uma análise crítica da política de formação de jovens do Chelsea
Apesar de ser um jogador de desempenho consistente, Cucurella expressou recentemente certo desânimo em relação ao rumo do clube. Após a decepcionante eliminação por 5 a 2 da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o zagueiro pediu um melhor equilíbrio entre juventude e experiência. “Nos faltou experiência”, disse Cucurella ao The Athletic. “Para muitos jogadores, foi a primeira vez que disputaram uma partida desse nível, e pagamos o preço... Entendo que isso faz parte da política do clube e que eles querem seguir essa direção — contratando jogadores jovens e olhando para o futuro. Mas, para todos nós que ainda estamos aqui e queremos conquistar grandes títulos, momentos como esse nos deixam desanimados.”
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O futuro depende da avaliação
O Chelsea mantém a calma em relação à situação, protegido pela renovação de contrato que Cucurella assinou no ano passado. No entanto, a diretoria do clube não descarta uma venda, à medida que continua a aprimorar o elenco. No fim das contas, os Blues só autorizarão a saída se o preço pedido de £ 61 milhões for atingido. Tendo investido pesadamente para trazê-lo do Brighton em 2022, o clube está determinado a recuperar uma parte significativa desse valor. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima e a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, o desempenho de Cucurella no cenário internacional poderá ditar ainda mais o quão alta será a disputa pela contratação do astro espanhol.