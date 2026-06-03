O Atlético de Madrid surgiu como o principal candidato à contratação de Cucurella, considerando o jogador de 27 anos uma aquisição prioritária para reforçar suas opções defensivas. Espera-se que a equipe de Diego Simeone inicie negociações formais com o Chelsea nas próximas semanas, na esperança de fechar o negócio antes que outros interessados concretizem seus planos. O clube espanhol já iniciou contato por meio do diretor esportivo Mateu Alemany, na tentativa de se antecipar aos rivais.

Embora o Atlético esteja ansioso para agir rapidamente, ainda existe uma diferença significativa na avaliação entre os dois clubes. Relatos sugerem que o Atlético busca atualmente um acordo no valor inferior a £ 43 milhões (€ 50 milhões/$ 58 milhões). Enquanto isso, de acordo com a talkSPORT, o Chelsea está exigindo um valor próximo a £ 61 milhões (€ 70 milhões/$ 82 milhões), sabendo que o jogador ainda tem três anos restantes em seu contrato.



