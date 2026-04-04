Revelado: o valor da transferência de Enzo Fernández que o Chelsea teria de exigir para não ter prejuízo com o meio-campista de 107 milhões de libras, em meio a rumores sobre o Real Madrid

O futuro do meio-campista ficou em dúvida após um desentendimento disciplinar com Rosenior. Depois que Fernández deu a entender que gostaria de se transferir para o Real Madrid, Rosenior tomou a decisão ousada de suspender o vice-capitão por dois jogos.

“Um limite foi ultrapassado em relação à nossa cultura e ao que queremos construir”, explicou Rosenior. “A porta não está fechada para o Enzo. É uma sanção. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado. Mesmo no Everton, não faltou comprometimento em seu desempenho. Quanto a falar por ele, o que ele quer e seu futuro, não me cabe a mim falar sobre isso.”

No entanto, a equipe do jogador reagiu com fúria. O agente Javier Pastore afirmou que a punição é “completamente injusta”, acrescentando que seu cliente “merece muito mais” do que seu salário atual.