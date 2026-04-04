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Revelado: o valor da transferência de Enzo Fernández que o Chelsea teria de exigir para não ter prejuízo com o meio-campista de 107 milhões de libras, em meio a rumores sobre o Real Madrid
Custo de uma separação definitiva
O Chelsea teria que fixar um preço altíssimo por Fernández, já que busca equilibrar as contas antes de uma possível saída no meio do ano. Segundo o The Times, o clube precisaria garantir uma quantia de pelo menos 80 milhões de libras (106 milhões de dólares) apenas para evitar registrar prejuízo com a venda do meio-campista. O argentino chegou a Stamford Bridge vindo do Benfica em janeiro de 2023 por 107 milhões de libras (131 milhões de dólares na época), um recorde britânico na época. Devido à duração do seu contrato, seu valor amortizado permanece alto no balanço patrimonial, tornando qualquer saída por um preço reduzido uma impossibilidade financeira para o clube do oeste de Londres.
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Rosenior se posiciona
O futuro do meio-campista ficou em dúvida após um desentendimento disciplinar com Rosenior. Depois que Fernández deu a entender que gostaria de se transferir para o Real Madrid, Rosenior tomou a decisão ousada de suspender o vice-capitão por dois jogos.
“Um limite foi ultrapassado em relação à nossa cultura e ao que queremos construir”, explicou Rosenior. “A porta não está fechada para o Enzo. É uma sanção. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado. Mesmo no Everton, não faltou comprometimento em seu desempenho. Quanto a falar por ele, o que ele quer e seu futuro, não me cabe a mim falar sobre isso.”
No entanto, a equipe do jogador reagiu com fúria. O agente Javier Pastore afirmou que a punição é “completamente injusta”, acrescentando que seu cliente “merece muito mais” do que seu salário atual.
Vestiário dividido
A tensão em torno de Fernández parece fazer parte de uma tendência mais ampla de inquietação no clube. Moisés Caicedo declarou recentemente ao AS: “Tenho contrato, mas vamos ver o que o futuro nos reserva”, enquanto Marc Cucurella admitiu que o elenco se sentiu “desanimado” após a eliminação da Liga dos Campeões.
Apesar do atrito, a diretoria continua empenhada em proteger seu investimento. Embora Fernández tenha flertado com o Real Madrid, o gigante espanhol ainda não deu sinais de que está disposto a fazer uma oferta pelo jogador.
- AFP
E agora?
O Chelsea está se preparando para enfrentar o Port Vale nas quartas de final da FA Cup. Em seguida, o time enfrentará o Manchester City na Premier League, onde ocupa a sexta posição na tabela, com 48 pontos em 31 partidas, sete pontos atrás dos três primeiros colocados.