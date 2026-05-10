Em uma revelação que deixará os torcedores do Tottenham imaginando o que poderia ter acontecido, Rosenthal contou em detalhes como tentou trazer o jovem Ronaldo para White Hart Lane. Muito antes de o ícone português se tornar um astro mundial no Manchester United e no Real Madrid, ele já havia percebido seu talento explosivo durante os primeiros anos do jogador no Sporting CP.

Falando sobre o histórico erro de contratação do clube, Rosenthal disse ao Flashscore: “Eu vi Cristiano em seu segundo ou terceiro jogo pela equipe principal do Sporting e imediatamente alertei o Tottenham, mas eles não deram continuidade.” A oportunidade perdida de contratar aquele que é indiscutivelmente o maior jogador da história do futebol é um trago amargo para os torcedores do Spurs, especialmente agora que o clube se encontra em uma posição precária, perto da zona de rebaixamento. “Eu já tinha percebido que a velocidade seria o nome do jogo. É por isso que descobri jogadores como Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang e muitos outros, porque estava procurando os melhores velocistas do futebol.”