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Revelado: o Tottenham ignorou a recomendação de contratar Cristiano Ronaldo e agora está pagando o preço por erros nas transferências
A revelação de Ronaldo que vai assombrar o Spurs
Em uma revelação que deixará os torcedores do Tottenham imaginando o que poderia ter acontecido, Rosenthal contou em detalhes como tentou trazer o jovem Ronaldo para White Hart Lane. Muito antes de o ícone português se tornar um astro mundial no Manchester United e no Real Madrid, ele já havia percebido seu talento explosivo durante os primeiros anos do jogador no Sporting CP.
Falando sobre o histórico erro de contratação do clube, Rosenthal disse ao Flashscore: “Eu vi Cristiano em seu segundo ou terceiro jogo pela equipe principal do Sporting e imediatamente alertei o Tottenham, mas eles não deram continuidade.” A oportunidade perdida de contratar aquele que é indiscutivelmente o maior jogador da história do futebol é um trago amargo para os torcedores do Spurs, especialmente agora que o clube se encontra em uma posição precária, perto da zona de rebaixamento. “Eu já tinha percebido que a velocidade seria o nome do jogo. É por isso que descobri jogadores como Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang e muitos outros, porque estava procurando os melhores velocistas do futebol.”
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Falhas táticas e falta de velocidade
A incapacidade de contratar talentos de nível mundial assombra o clube até hoje. Rosenthal acredita que o elenco atual carece das qualidades explosivas necessárias para competir na Premier League moderna, especialmente após a saída de Son Heung-min. Embora o ex-técnico Ange Postecoglou tenha implementado um estilo atraente, a falta de velocidade decisiva nas laterais deixou a equipe vulnerável e ineficaz no ataque.
“O Tottenham não tem velocidade suficiente no time”, observou Rosenthal. “Sob o comando de Postecoglou, eles jogavam um futebol fantástico e incrível, com boas combinações, mas não se esqueça: Son estava lá, e ele não está mais. Então, temos algo um pouco semelhante à situação que se aproxima com Salah no Liverpool. O Tottenham não tem alas nem jogadores com velocidade eletrizante, e é exatamente disso que eles precisam.”
Uma batalha desesperada contra o rebaixamento
As consequências dessas falhas no recrutamento resultaram em uma temporada 2025-26 de pesadelo, com o Spurs atualmente envolvido em uma disputa acirrada contra o rebaixamento ao lado do West Ham. Apesar do prestígio do clube, a ameaça da segunda divisão é real, embora uma vitória recente sobre o Aston Villa tenha oferecido um vislumbre de esperança para a equipe de Roberto De Zerbi, que se aproxima de uma reta final crucial.
Avaliando o perigo, Rosenthal disse: “É claro que é uma situação louca para o Tottenham, mas depois da última vitória contra o Villa, acho que eles têm talvez 40% de chance de cair e 60% de permanecer na primeira divisão. Obviamente, eles precisam vencer o Leeds para ter alguma chance e torcer para que o West Ham não vença. Ainda há uma chance de eles esquecerem esta temporada horrível. Acho que o jogo contra o Villa foi um possível ponto de virada. Parece-me que, taticamente, o novo técnico entende o lado defensivo do jogo, porque sabe que não tem um time de ponta e que não consegue matar os jogos.”
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A revolução de De Zerbi e o caminho de volta
Se o Tottenham conseguir evitar o rebaixamento, a tarefa de reconstrução que De Zerbi terá pela frente será gigantesca. Rosenthal argumenta que o elenco está atualmente sobrecarregado com jogadores “medíocres” e precisa de uma injeção significativa de talentos de ponta para voltar a figurar entre os seis primeiros. Embora alguns jogadores, como Micky van de Ven e James Maddison, sejam considerados essenciais, a qualidade geral continua insuficiente para um clube com as ambições do Spurs.
“Ainda é cedo”, acrescentou Rosenthal sobre o impacto de De Zerbi. “Há muita expectativa de que o Tottenham precise estar sempre entre os seis primeiros, então ele precisará trazer quatro novos jogadores, mas estrelas de primeira linha, de verdade. Ele já tem os principais jogadores lá: Van de Ven... [Djed] Spence é importante, Maddison é importante e [Mohamed] Kudus, mas há muitos jogadores medíocres. Trata-se apenas de adicionar qualidade... Vai ser muito difícil e muito caro.”