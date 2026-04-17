Revelado o sucessor de Andoni Iraola, com o Bournemouth prestes a contratar o ex-técnico da Bundesliga

Um dos principais fatores por trás da contratação de Rose é sua filosofia tática, que se alinha perfeitamente com os alicerces estabelecidos por Iraola. O ex-técnico do Borussia Mönchengladbach é conhecido por implementar um sistema de pressão de alta intensidade, um estilo que se tornou sinônimo do recente sucesso do Bournemouth na primeira divisão. A diretoria do clube está empenhada em manter essa identidade, em vez de mudar para um perfil diferente. Ele traz uma vasta experiência para a costa sul, tendo treinado no mais alto nível da Europa, incluindo várias campanhas na Liga dos Campeões, o que é visto como um trunfo significativo.