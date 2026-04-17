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Revelado o sucessor de Andoni Iraola, com o Bournemouth prestes a contratar o ex-técnico da Bundesliga
Rose surge como principal alvo
Conforme noticiado inicialmente pela ESPN, o Bournemouth está agindo rapidamente para garantir seu próximo treinador, tendo Rose agora sido identificado como o principal alvo. Embora o técnico do Ipswich Town, Kieran McKenna, também estivesse sendo considerado pela diretoria do Cherries, a disponibilidade e o perfil tático de Rose o colocaram no topo da lista de candidatos. O alemão está atualmente sem clube após deixar o RB Leipzig no ano passado, tornando uma possível contratação mais simples do que tentar contratar McKenna, que permanece sob contrato no Portman Road até 2028. Acredita-se que as negociações relativas aos termos pessoais já estejam bem avançadas.
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Manter a identidade tática
Um dos principais fatores por trás da contratação de Rose é sua filosofia tática, que se alinha perfeitamente com os alicerces estabelecidos por Iraola. O ex-técnico do Borussia Mönchengladbach é conhecido por implementar um sistema de pressão de alta intensidade, um estilo que se tornou sinônimo do recente sucesso do Bournemouth na primeira divisão. A diretoria do clube está empenhada em manter essa identidade, em vez de mudar para um perfil diferente. Ele traz uma vasta experiência para a costa sul, tendo treinado no mais alto nível da Europa, incluindo várias campanhas na Liga dos Campeões, o que é visto como um trunfo significativo.
Iraola vai deixar o clube após três temporadas
A busca por um novo técnico foi motivada pela decisão de Iraola de deixar o clube após três anos marcantes. Apesar do sucesso, o técnico de 43 anos não tem outro emprego garantido e descreveu a decisão de se afastar como uma escolha pessoal.
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Olhando para a transição de verão
Se o acordo for concretizado, Rose se tornará o mais recente treinador estrangeiro de renome a colocar-se à prova na Premier League. A diretoria do Bournemouth espera que sua abordagem tática agressiva eleve o nível do time. Com as negociações avançando rapidamente, o clube está otimista quanto a fazer um anúncio oficial antes do término oficial da temporada atual.