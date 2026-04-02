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Revelado o salário surpreendentemente baixo de Paul Pogba no Mônaco; ex-jogador do Manchester United e da Juventus não figura entre os 10 jogadores mais bem pagos do time da Ligue 1
Grande redução salarial para o campeão da Copa do Mundo
Quando o francês chegou ao Mônaco no meio do ano, surgiram muitas dúvidas sobre o salário que ele receberia após seu afastamento do futebol. Após o término de sua suspensão por doping, o jogador de 33 anos levou algum tempo para avaliar várias opções antes de decidir por sua primeira passagem pela Ligue 1. No entanto, parece que ele priorizou o relançamento de sua carreira em detrimento de um último contrato milionário.
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Pogba fica de fora do top 10 do Mônaco
De acordo com uma reportagem do L’Equipe, o francês recusou ofertas mais lucrativas de outros clubes para se juntar ao Mônaco, onde seu salário semanal é atualmente inferior a 44 mil libras. Para se ter uma ideia, trata-se de uma queda impressionante em relação às 290 mil libras por semana que ele supostamente recebia durante sua segunda passagem por Old Trafford. Embora seu contrato atual inclua bônus significativos relacionados ao desempenho, sua falta de tempo de jogo significa que é improvável que ele atinja essas metas tão cedo. Na verdade, ele disputou apenas 30 minutos em três partidas como reserva na Ligue 1 nesta temporada devido a persistentes problemas com lesões.
O salário atual de Pogba é tão modesto para os padrões das superestrelas modernas que ele nem sequer figura entre os 10 maiores ganhadores do Stade Louis II. A lista é liderada atualmente por Denis Zakaria e pelo ex-zagueiro do Tottenham Eric Dier, que lideram com ganhos semanais de cerca de £ 72.000. Até mesmo Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona, está confortavelmente acima de Pogba, ganhando £ 55.000 por mês, apesar de o gigante catalão arcar com metade de sua folha salarial.
Sinais de qualidade em meio às dificuldades na preparação física
Embora seus minutos em campo tenham sido escassos, houve um lampejo do antigo Pogba durante uma recente pausa no meio da temporada. Em um amistoso, Pogba finalmente marcou seu primeiro gol pelo Mônaco com um chute de longa distância característico. Avançando do meio-campo, ele soltou um chute fulminante de pé direito que serviu como um lembrete oportuno do talento que ainda há em suas chuteiras. Esse gol contra o Brentford proporcionou um impulso psicológico, mas o objetivo principal continua sendo construir a forma física necessária para os rigores da Ligue 1.
- AFP
O que o futuro reserva para Pogba
Apesar de ainda restarem 18 meses de contrato, já circularam rumores de que o Mônaco poderia rescindir o contrato caso sua forma física não melhore. O CEO Thiago Scuro foi transparente sobre a situação, afirmando: “Paul, antes de tudo, era uma questão de desempenho. Trata-se de desempenho, esse é o primeiro passo. Paul é um jogador muito talentoso, de um nível diferente do que estamos acostumados a ter na Ligue 1. Ele está voltando após dois anos sem jogar — sabíamos que o desafio de trazê-lo de volta seria grande.”
Scuro acrescentou: “Considerando o que está acontecendo, teremos uma conversa aberta no verão — se Paul ainda estiver disposto a continuar enfrentando esse processo, e também do nosso lado, no momento certo, teremos essa conversa. Eu diria hoje que ambas as possibilidades podem acontecer, tanto por parte do Paul quanto do clube. Agora estamos focados em dar a ele a oportunidade de estar mais em campo e mostrar que ainda é capaz de jogar por mais algumas temporadas.”