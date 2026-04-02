Revelado o salário surpreendentemente baixo de Paul Pogba no Mônaco; ex-jogador do Manchester United e da Juventus não figura entre os 10 jogadores mais bem pagos do time da Ligue 1

De acordo com uma reportagem do L’Equipe, o francês recusou ofertas mais lucrativas de outros clubes para se juntar ao Mônaco, onde seu salário semanal é atualmente inferior a 44 mil libras. Para se ter uma ideia, trata-se de uma queda impressionante em relação às 290 mil libras por semana que ele supostamente recebia durante sua segunda passagem por Old Trafford. Embora seu contrato atual inclua bônus significativos relacionados ao desempenho, sua falta de tempo de jogo significa que é improvável que ele atinja essas metas tão cedo. Na verdade, ele disputou apenas 30 minutos em três partidas como reserva na Ligue 1 nesta temporada devido a persistentes problemas com lesões.

O salário atual de Pogba é tão modesto para os padrões das superestrelas modernas que ele nem sequer figura entre os 10 maiores ganhadores do Stade Louis II. A lista é liderada atualmente por Denis Zakaria e pelo ex-zagueiro do Tottenham Eric Dier, que lideram com ganhos semanais de cerca de £ 72.000. Até mesmo Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona, está confortavelmente acima de Pogba, ganhando £ 55.000 por mês, apesar de o gigante catalão arcar com metade de sua folha salarial.