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Revelado: o salário semanal que Sandro Tonali acordou com o Tottenham, à medida que a última oferta se aproxima da exorbitante quantia exigida pelo Newcastle como taxa de transferência
O Spurs prepara uma oferta que deve quebrar recordes
O Tottenham está cada vez mais confiante em fechar a contratação de Tonali, com o clube se aproximando da valorização significativa estabelecida pelo Newcastle United. Os Magpies mantêm-se firmes em sua posição, mas a Sky Sportda Itália sugere que o Spurs agora está pronto para oferecer uma quantia mais próxima do preço pedido, que se aproxima de £100 milhões.
Embora o Newcastle tenha rejeitado anteriormente uma proposta inicial de 80 milhões de libras, a perspectiva de um lucro enorme com um jogador que foi contratado por 60 milhões de libras do AC Milan em 2023 está se mostrando difícil de ignorar. O time do norte de Londres, comandado por Roberto De Zerbi, identificou Tonali como a prioridade para o meio-campo na próxima temporada da Premier League.
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Termos pessoais e estrutura salarial acordados
Apesar das negociações em andamento entre os dois clubes, a parte do jogador no acordo parece estar acertada. Tonali concordou com um contrato de seis anos no Tottenham Hotspur Stadium, que lhe renderia um salário semanal de 275.000 libras.
O acordo também envolve custos secundários significativos, com sua agência, a GR Sports, prevista para receber uma comissão de 10% sobre o valor final da transferência. Esse investimento substancial é uma prova do desejo de De Zerbi de trabalhar com seu compatriota, já que acredita-se que o técnico tenha uma relação próxima com o representante de Tonali, Giuseppe Riso.
O Manchester City entra na disputa
No entanto, o caminho do Spurs para contratar o meio-campista não está mais livre de obstáculos. O Manchester City entrou oficialmente na disputa, com o novo técnico Enzo Maresca ansioso para injetar dinamismo em seu elenco, que conquistou a dobradinha da FA Cup e da Copa da Liga. O Chronicle Liveinforma que o City é um candidato sério, possivelmente considerando Tonali como um substituto de longo prazo para Bernardo Silva — que recentemente se transferiu para o Real Madrid — ou como um reforço essencial para Rodri.
O poder financeiro do City é bem conhecido e, tendo já gasto 116 milhões de libras com Elliot Anderson neste verão, o clube tem capacidade para igualar qualquer oferta que o Spurs apresente. Tonali está na mira do Etihad desde a era de Pep Guardiola, e a perspectiva de jogar pelo gigante da Premier League ainda pode fazer o italiano mudar de ideia.
- AFP
A posição de Riso e do Newcastle sobre uma saída
O agente de Tonali nunca teve receio de falar sobre uma possível saída. Em março, ao se referir a uma transferência para um clube europeu de primeira linha, Riso disse: “Exatamente, esse era o objetivo desde o momento em que ele foi para a Inglaterra — tentar transformá-lo em um jogador de destaque. Acho que ele é um dos jogadores italianos com maior valor de mercado no mundo. O negócio se concretizou porque um clube como o Newcastle, com recursos financeiros ilimitados, decidiu investir no Sandro. Consideramos a ideia de que o jogador atuasse em uma liga de nível superior.”
O CEO do Newcastle, David Hopkinson, também abordou a possibilidade de saídas de estrelas no início deste ano. Ele afirmou: “Nós refletimos sobre o que os jogadores podem ou não querer fazer neste verão. Mas se um cenário semelhante ao de Isak se repetir, qualquer jogador sob contrato sairá nos nossos termos e vamos maximizar a oportunidade que isso possa representar para o clube.”