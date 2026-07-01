Revelado: o salário semanal que Sandro Tonali acordou com o Tottenham, à medida que a última oferta se aproxima da exorbitante quantia exigida pelo Newcastle como taxa de transferência

O Tottenham está cada vez mais confiante em fechar a contratação de Tonali, com o clube se aproximando da valorização significativa estabelecida pelo Newcastle United. Os Magpies mantêm-se firmes em sua posição, mas a Sky Sportda Itália sugere que o Spurs agora está pronto para oferecer uma quantia mais próxima do preço pedido, que se aproxima de £100 milhões.

Embora o Newcastle tenha rejeitado anteriormente uma proposta inicial de 80 milhões de libras, a perspectiva de um lucro enorme com um jogador que foi contratado por 60 milhões de libras do AC Milan em 2023 está se mostrando difícil de ignorar. O time do norte de Londres, comandado por Roberto De Zerbi, identificou Tonali como a prioridade para o meio-campo na próxima temporada da Premier League.



