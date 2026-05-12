Revelado o salário recorde de Lionel Messi na MLS, enquanto Son Heung-Min fica em segundo lugar, bem atrás da estrela do Inter Miami

Son, o atacante estrela do LAFC, foi o segundo jogador mais bem pago da liga, segundo a MLSPA. Ele vai ganhar pouco mais de US$ 11 milhões este ano. De Paul e Lozano não ficam muito atrás, porém, com o argentino embolsando US$ 9,7 milhões e o mexicano ganhando pouco mais de US$ 9 milhões.

Outros jogadores com os maiores salários incluem Miguel Almiron, do Atlanta (US$ 7,8 milhões), Emil Forsberg, do New York Red Bulls (US$ 6,0 milhões), e Sam Surridge, do Nashville (US$ 5,9 milhões). Riqui Puig, do LA Galaxy, receberá US$ 5,8 milhões, apesar de ter perdido toda a temporada após passar por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) em dois anos.