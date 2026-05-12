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Revelado o salário recorde de Lionel Messi na MLS, enquanto Son Heung-Min fica em segundo lugar, bem atrás da estrela do Inter Miami
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Miami lidera a lista de liberação salarial
Como era de se esperar, os gastos do Miami superaram em muito os de muitos clubes da MLS. O time conta com três jogadores entre os mais bem pagos da liga, com o novo jogador designado German Berterame embolsando US$ 3,8 milhões após uma transferência milionária da Liga MX. A folha salarial do Herons chega a US$ 54,6 milhões, cerca de US$ 20 milhões a mais do que a do LAFC, o segundo clube que mais gastou.
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Outros grandes nomes também estão presentes
Son, o atacante estrela do LAFC, foi o segundo jogador mais bem pago da liga, segundo a MLSPA. Ele vai ganhar pouco mais de US$ 11 milhões este ano. De Paul e Lozano não ficam muito atrás, porém, com o argentino embolsando US$ 9,7 milhões e o mexicano ganhando pouco mais de US$ 9 milhões.
Outros jogadores com os maiores salários incluem Miguel Almiron, do Atlanta (US$ 7,8 milhões), Emil Forsberg, do New York Red Bulls (US$ 6,0 milhões), e Sam Surridge, do Nashville (US$ 5,9 milhões). Riqui Puig, do LA Galaxy, receberá US$ 5,8 milhões, apesar de ter perdido toda a temporada após passar por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) em dois anos.
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Filadélfia está na última posição da lista de gastos
Alguns clubes, no entanto, foram bem mais moderados em seus gastos. O tradicionalmente econômico Philadelphia Union ficou em último lugar no ranking de gastos da liga, com uma folha salarial total de apenas US$ 11,7 milhões. O Sporting Kansas City (US$ 12,4 milhões) e o CF Montreal (US$ 13,4 milhões) ficaram em uma faixa semelhante. O Orlando City está gastando apenas US$ 13,7 milhões, embora se espere que isso mude com a chegada de Antoine Griezmann, contratado como Jogador Designado neste verão.
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Ambição inegável
Alguns clubes, porém, foram bem mais ambiciosos em seus gastos. O Vancouver Whitecaps, que costuma gastar pouco, catapultou-se para o top 5 — em grande parte graças ao generoso salário concedido ao lendário jogador alemão Thomas Müller. O Atlanta United também não poupou gastos e tem uma folha salarial total de US$ 27,9 milhões, dos quais cerca de um quarto vai para Almiron.