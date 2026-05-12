Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Revelado o salário recorde de Lionel Messi na MLS, enquanto Son Heung-Min fica em segundo lugar, bem atrás da estrela do Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
H. Son
Los Angeles FC

Lionel Messi deve receber este ano a quantia recorde de US$ 28,3 milhões na liga, um valor superior à folha salarial total de todos os clubes da MLS, com exceção de dois, conforme revelou a MLSPA na divulgação dos dados salariais na tarde desta terça-feira. A remuneração do astro do Inter Miami aumentou quase 40% em relação ao ano passado. Entre os outros jogadores mais bem pagos estão Son Heung-Min, do LAFC, Rodrigo De Paul, do Miami, e Chucky Lozano, do San Diego.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Miami lidera a lista de liberação salarial

    Como era de se esperar, os gastos do Miami superaram em muito os de muitos clubes da MLS. O time conta com três jogadores entre os mais bem pagos da liga, com o novo jogador designado German Berterame embolsando US$ 3,8 milhões após uma transferência milionária da Liga MX. A folha salarial do Herons chega a US$ 54,6 milhões, cerca de US$ 20 milhões a mais do que a do LAFC, o segundo clube que mais gastou.

    • Publicidade
  • Son Heung MinGetty

    Outros grandes nomes também estão presentes

    Son, o atacante estrela do LAFC, foi o segundo jogador mais bem pago da liga, segundo a MLSPA. Ele vai ganhar pouco mais de US$ 11 milhões este ano. De Paul e Lozano não ficam muito atrás, porém, com o argentino embolsando US$ 9,7 milhões e o mexicano ganhando pouco mais de US$ 9 milhões.

    Outros jogadores com os maiores salários incluem Miguel Almiron, do Atlanta (US$ 7,8 milhões), Emil Forsberg, do New York Red Bulls (US$ 6,0 milhões), e Sam Surridge, do Nashville (US$ 5,9 milhões). Riqui Puig, do LA Galaxy, receberá US$ 5,8 milhões, apesar de ter perdido toda a temporada após passar por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) em dois anos.

  • Philadelphia Union v New York City FCGetty Images Sport

    Filadélfia está na última posição da lista de gastos

    Alguns clubes, no entanto, foram bem mais moderados em seus gastos. O tradicionalmente econômico Philadelphia Union ficou em último lugar no ranking de gastos da liga, com uma folha salarial total de apenas US$ 11,7 milhões. O Sporting Kansas City (US$ 12,4 milhões) e o CF Montreal (US$ 13,4 milhões) ficaram em uma faixa semelhante. O Orlando City está gastando apenas US$ 13,7 milhões, embora se espere que isso mude com a chegada de Antoine Griezmann, contratado como Jogador Designado neste verão.

  • Miguel Almiron Getty

    Ambição inegável

    Alguns clubes, porém, foram bem mais ambiciosos em seus gastos. O Vancouver Whitecaps, que costuma gastar pouco, catapultou-se para o top 5 — em grande parte graças ao generoso salário concedido ao lendário jogador alemão Thomas Müller. O Atlanta United também não poupou gastos e tem uma folha salarial total de US$ 27,9 milhões, dos quais cerca de um quarto vai para Almiron.

Major League Soccer
FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Major League Soccer
St. Louis City crest
St. Louis City
STL
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF