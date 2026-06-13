O United continua tranquilo, já que Fernandes tem contrato até junho do ano que vem, além de uma opção do clube para mais 12 meses. No entanto, a diretoria está confiante de que essa oferta milionária convencerá o capitão a dedicar seus anos de auge restantes ao Old Trafford, por meio de um novo contrato de quatro ou cinco anos.

Com seu foco imediato agora voltado para a campanha de Portugal na Copa do Mundo nos Estados Unidos, espera-se que a assinatura formal ocorra assim que ele retornar, proporcionando a Carrick um elenco definido antes do exigente retorno às competições europeias.