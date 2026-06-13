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Revelado: o salário impressionante que será oferecido a Bruno Fernandes no novo contrato com o Manchester United - com os Red Devils desesperados para manter o capitão recordista em Old Trafford
Os Red Devils preparam uma oferta milionária
O United está preparando um pacote financeiro generoso para recompensar seu capitão inspirador após uma temporada individual extraordinária. De acordo com uma reportagem do SportsBoom, o clube vai responder ao grande interesse de transferência por parte de clubes sauditas abastados e gigantes do continente, acelerando as negociações contratuais. O acordo proposto vai acabar de vez com qualquer especulação sobre um atraso nas negociações, garantindo que o meia português continue sendo o ponto central do elenco.
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A Talisman tem como alvo os sistemas legados modernos
Fontes próximas ao processo de negociação indicaram que o craque português não tem intenção de deixar Old Trafford, apesar do interesse lucrativo vindo do exterior. O jogador de 31 anos, que se adaptou perfeitamente à vida em Alderley Edge, continua totalmente comprometido com suas responsabilidades como figura de referência no vestiário. Ele estaria determinado a consolidar seu legado como um dos maiores jogadores da era moderna, demonstrando imensa confiança de que o clube está finalmente no caminho certo para recuperar sua antiga glória.
O Carrick aposta no jogador premiado
Os novos e lucrativos termos representam um merecido aumento de 50% em relação ao seu salário atual de 250 mil libras por semana, complementado por bônus substanciais vinculados ao desempenho em caso de sucesso na Premier League e na Liga dos Campeões. O novo técnico Michael Carrick vê o experiente meia como o coração da equipe. Essa confiança vem após uma temporada sensacional, na qual Fernandes conquistou o prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Premier League e o título de Jogador do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol, após quebrar o recorde histórico de assistências da Premier League com 21 gols criados.
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A Copa do Mundo antecede a finalização do contrato
O United continua tranquilo, já que Fernandes tem contrato até junho do ano que vem, além de uma opção do clube para mais 12 meses. No entanto, a diretoria está confiante de que essa oferta milionária convencerá o capitão a dedicar seus anos de auge restantes ao Old Trafford, por meio de um novo contrato de quatro ou cinco anos.
Com seu foco imediato agora voltado para a campanha de Portugal na Copa do Mundo nos Estados Unidos, espera-se que a assinatura formal ocorra assim que ele retornar, proporcionando a Carrick um elenco definido antes do exigente retorno às competições europeias.