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Revelado o salário de Lionel Messi no Inter Miami - o vencedor da MLS Cup ganha mais do que o dobro do que Son Heung-min, ex-jogador do Tottenham que agora joga pelo LAFC
Messi, o rei indiscutível da MLS
Novos dados que destacam a remuneração garantida dos jogadores da Major League Soccer confirmaram que Messi continua sendo o jogador mais bem pago da história da liga.
O capitão do Inter Miami, que levou seu time à conquista da MLS Cup na última temporada e conquistou as honras de Chuteira de Ouro e MVP, está atualmente recebendo um salário anual impressionante que supera em muito o da concorrência.
O salário-base da lenda argentina é complementado por uma série de acordos comerciais, mas mesmo os valores garantidos fornecidos pela Associação de Jogadores da MLS mostram a enorme diferença entre o campeão da Copa do Mundo e o restante dos jogadores designados da liga.
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Grande diferença entre Messi e Son
A disparidade salarial é mais notável quando comparada a outras contratações de destaque da liga, como Son Heung-min. O ex-ponta do Tottenham, que se juntou ao LAFC em uma transferência histórica para o time da Conferência Oeste, ganha significativamente menos do que o jogador do sul da Flórida — que agora recebe US$ 28,3 milhões (21 milhões de libras).
Registros oficiais indicam que Messi está ganhando atualmente mais do que o dobro do valor do jogador da seleção sul-coreana.
Son continua sendo um dos maiores talentos da liga e um componente vital do ataque do time de Los Angeles, mas sua remuneração destaca a “Exceção Messi” que existe dentro da estrutura de teto salarial da MLS.
Embora Son esteja entre os cinco maiores ganhadores da liga, ele ainda fica atrás da remuneração total garantida de Messi, ganhando US$ 11,1 milhões (8 milhões de libras) com seu próprio contrato.
Hierarquia financeira da primeira divisão americana
Atrás de Messi, a lista dos jogadores mais bem pagos inclui vários nomes conhecidos do futebol europeu que deram o salto para o outro lado do Atlântico. O companheiro de equipe no Inter Miami e também campeão da Copa do Mundo, Rodrigo De Paul, ocupa o terceiro lugar na tabela salarial, com Miguel Almirón e Hirving Lozano completando os cinco primeiros.
Clubes como o LAFC e o Galaxy têm sido tradicionalmente os que mais gastam na liga, mas a chegada de Messi forçou uma reavaliação do que é considerado um contrato de “superestrela” nos Estados Unidos.
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O impacto do ciclo da Copa do Mundo de 2026
Enquanto os Estados Unidos se preparam para sediar a Copa do Mundo de 2026, esses valores salariais destacam a ambição da liga de atrair ícones mundiais, seja no auge de suas carreiras ou na fase final delas.
Com a expectativa de que mais estrelas se juntem à liga após o término da temporada europeia, a folha salarial da Major League Soccer deve aumentar ainda mais.
No entanto, no futuro próximo, o contrato de Messi continuará sendo a referência que todos os outros jogadores designados — incluindo vencedores da Liga dos Campeões e ícones da Premier League — só poderão admirar à distância.