Revelado o salário de Lionel Messi no Inter Miami - o vencedor da MLS Cup ganha mais do que o dobro do que Son Heung-min, ex-jogador do Tottenham que agora joga pelo LAFC

Novos dados que destacam a remuneração garantida dos jogadores da Major League Soccer confirmaram que Messi continua sendo o jogador mais bem pago da história da liga.

O capitão do Inter Miami, que levou seu time à conquista da MLS Cup na última temporada e conquistou as honras de Chuteira de Ouro e MVP, está atualmente recebendo um salário anual impressionante que supera em muito o da concorrência.

O salário-base da lenda argentina é complementado por uma série de acordos comerciais, mas mesmo os valores garantidos fornecidos pela Associação de Jogadores da MLS mostram a enorme diferença entre o campeão da Copa do Mundo e o restante dos jogadores designados da liga.