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Revelado o resultado do teste de bleep de Cole Palmer, enquanto o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, prioriza a preparação física após estatísticas de corrida desanimadoras na temporada 2025-26
Alonso exige uma revolução física em Cobham
O início da era Alonso no Chelsea tem sido marcado por uma mudança radical em direção ao jogo físico, com os primeiros treinos da pré-temporada gerando comparações com os métodos de alta intensidade do ex-técnico Mauricio Pochettino, segundo a BBC. Após uma temporada em que os Blues terminaram em 10º lugar e tiveram dificuldades para manter uma intensidade consistente, o novo técnico está determinado a garantir que seus jogadores não fiquem mais atrás dos adversários no quesito corrida.
Alonso integrou uma equipe de treinadores especializados para facilitar essa mudança, incluindo Ismael Camenforte López, encarregado de manter um ritmo implacavelmente alto durante os treinos. A mensagem inicial do técnico tem se concentrado em “alma, propósito e boa energia”, mas a carga de trabalho subjacente sugere que a preparação física pura é a prioridade imediata, antes que as sessões táticas assumam o protagonismo na próxima turnê global de pré-temporada do clube.
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Palmer se destaca nos resultados do teste de bleep
Apesar de ter lidado com um problema recorrente na virilha durante grande parte da temporada anterior, Palmer impressionou a comissão técnica ao terminar em segundo lugar no teste de bleep realizado com todo o elenco em Cobham. O jovem meio-campista Reggie Walsh ficou em primeiro lugar, enquanto a sensação brasileira Estevao Willian completou os três primeiros colocados, em uma demonstração da energia dos jogadores mais jovens do elenco.
Alonso tem sido franco sobre sua admiração pelo ex-jogador do Manchester City, afirmando: “Ele quer estar em forma. Ele quer deixar para trás os contratempos com lesões que teve de enfrentar no ano passado. Ele é especial e, se estiver se divertindo e com bom humor e ânimo, pode ser um jogador fundamental para nós. Até agora, tudo bem.” O técnico já deixou claro que pretende montar sua equipe em torno de Palmer para levar o clube de volta à Liga dos Campeões.
Nova hierarquia e poder gerencial
Ao contrário das contratações anteriores sob a atual diretoria, Alonso chegou com o título de “gerente”, em vez de “técnico principal”, o que indica uma mudança significativa em seu nível de influência sobre o projeto esportivo. Essa maior autoridade permite que ele trabalhe mais de perto com os cinco diretores esportivos do clube, uma estrutura colaborativa que, segundo ele, levará a ações mais decisivas no mercado de transferências.
O espanhol demonstrou confiança de que essa revolução tática em Stamford Bridge será apoiada pelas contratações certas. Ele já tem atuado nos bastidores, mantendo conversas com Enzo Fernández sobre seu futuro e entrando em contato com novas contratações, como Marco Palestra, para apresentar sua visão de longo prazo. Alonso observou que o elenco atual possui uma “base sólida”, mas insiste que reforços são necessários para enfrentar a liga mais competitiva do mundo.
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A turnê mundial apresenta o teste físico final
Alonso está se beneficiando do fato de ter um grande grupo de jogadores experientes à disposição desde cedo, já que muitas estrelas não chegaram às fases finais da Copa do Mundo. Esse tempo prolongado nos campos de treinamento será crucial, já que a intensidade atual em Cobham é apenas um prelúdio para uma agenda exigente de pré-temporada que levará o Chelsea a atravessar vários continentes. Com jogos agendados em Sydney, Hong Kong, Jacarta e Johor, os Blues devem enfrentar adversários de elite, como Tottenham, Juventus e AC Milan. Esse itinerário de viagens exaustivo servirá como um teste de resistência imediato às bases físicas que estão sendo construídas no oeste de Londres.
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