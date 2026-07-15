Revelado o resultado do teste de bleep de Cole Palmer, enquanto o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, prioriza a preparação física após estatísticas de corrida desanimadoras na temporada 2025-26

O início da era Alonso no Chelsea tem sido marcado por uma mudança radical em direção ao jogo físico, com os primeiros treinos da pré-temporada gerando comparações com os métodos de alta intensidade do ex-técnico Mauricio Pochettino, segundo a BBC. Após uma temporada em que os Blues terminaram em 10º lugar e tiveram dificuldades para manter uma intensidade consistente, o novo técnico está determinado a garantir que seus jogadores não fiquem mais atrás dos adversários no quesito corrida.

Alonso integrou uma equipe de treinadores especializados para facilitar essa mudança, incluindo Ismael Camenforte López, encarregado de manter um ritmo implacavelmente alto durante os treinos. A mensagem inicial do técnico tem se concentrado em “alma, propósito e boa energia”, mas a carga de trabalho subjacente sugere que a preparação física pura é a prioridade imediata, antes que as sessões táticas assumam o protagonismo na próxima turnê global de pré-temporada do clube.



