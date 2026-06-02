Getty
Traduzido por
Revelado: O Real Madrid agora terá que pagar MAIS por José Mourinho, já que a cláusula de rescisão do Benfica expirou
A demora do Real Madrid faz subir o preço de Mourinho
O Real Madrid continua em vias de contratar Mourinho para uma segunda passagem pelo clube, mas a operação ficou consideravelmente mais cara, segundo o The Athletic. Espera-se que o técnico português substitua Álvaro Arbeloa com um contrato de três anos. Uma cláusula de rescisão no contrato de Mourinho com o Benfica permitia que os clubes garantissem seus serviços por aproximadamente € 6 milhões durante 10 dias úteis após o término da temporada portuguesa.
Essa cláusula expirou em 29 de maio, deixando o Real Madrid diante de um possível pacote de indenização no valor de até € 15 milhões. O aumento no custo decorre de atrasos relacionados ao processo de eleição presidencial do clube. Embora Florentino Pérez tenha liderado a contratação de Mourinho, a conclusão formal do acordo foi adiada por acontecimentos fora de campo.
- Getty Images
O processo eleitoral complica a nomeação
No entanto, Pérez abordou publicamente a situação política no Real Madrid após convocar eleições presidenciais, apesar de ter um mandato até 2029. Durante uma coletiva de imprensa, ele alegou que havia uma campanha por parte de pessoas que agiam “nas sombras” para destituí-lo do cargo.
O surgimento do empresário Enrique Riquelme como adversário impediu a confirmação automática da presidência de Pérez e atrasou as medidas administrativas necessárias para finalizar a contratação de Mourinho antes que a cláusula de rescisão mais baixa expirasse.
Chegou-se a um acordo, apesar do aumento dos custos
Apesar de várias complicações, o Real Madrid e Mourinho teriam chegado a um acordo total. O acordo foi fechado na semana seguinte a 16 de maio, com o ex-técnico do Chelsea e da Inter assinando um contrato de três anos.
O Madrid havia inicialmente planejado apresentar Mourinho antes do final de maio. Esses planos mudaram quando Riquelme entrou na disputa pela presidência em 23 de maio, criando incerteza em torno do momento das decisões oficiais do clube.
Mesmo assim, o clube continua a funcionar normalmente. Antonio Rudiger assinou recentemente uma extensão de contrato, enquanto, segundo relatos, os trabalhos continuam nos bastidores para definir a comissão técnica de Mourinho e possíveis alvos para a janela de transferências de verão, após duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante.
- AFP
Esperando o resultado das eleições para oficializar a decisão
O Real Madrid precisa agora superar a eleição presidencial marcada para 7 de junho antes de formalizar o retorno de Mourinho. Embora o vencimento da cláusula do Benfica tenha aumentado o custo financeiro da negociação, não se espera que isso altere os planos do clube. Mourinho continua sendo o candidato preferido de Pérez, e o clube parece determinado a seguir em frente com essa reunião, com o objetivo de restaurar o sucesso na Espanha e na Europa.
No entanto, o retorno de Mourinho ao Santiago Bernabéu pode estar condenado ao fracasso se Riquelme, surpreendentemente, vencer a eleição e se tornar presidente do clube, já que ele insistiu anteriormente que o novo técnico do Los Blancos nunca treinou o gigante espanhol antes.