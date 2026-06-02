Revelado: O Real Madrid agora terá que pagar MAIS por José Mourinho, já que a cláusula de rescisão do Benfica expirou

O Real Madrid continua em vias de contratar Mourinho para uma segunda passagem pelo clube, mas a operação ficou consideravelmente mais cara, segundo o The Athletic. Espera-se que o técnico português substitua Álvaro Arbeloa com um contrato de três anos. Uma cláusula de rescisão no contrato de Mourinho com o Benfica permitia que os clubes garantissem seus serviços por aproximadamente € 6 milhões durante 10 dias úteis após o término da temporada portuguesa.

Essa cláusula expirou em 29 de maio, deixando o Real Madrid diante de um possível pacote de indenização no valor de até € 15 milhões. O aumento no custo decorre de atrasos relacionados ao processo de eleição presidencial do clube. Embora Florentino Pérez tenha liderado a contratação de Mourinho, a conclusão formal do acordo foi adiada por acontecimentos fora de campo.