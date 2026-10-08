Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: o que o Manchester City disse a Gianluigi Donnarumma após veredicto de culpa em caso de violação financeira, enquanto agente quebra o silêncio
City dá garantias em meio às consequências financeiras
Recentemente, o Manchester City foi considerado culpado de violar 114 regras financeiras por um painel independente. A decisão causou ondas de choque no futebol inglês, lançando dúvidas sobre o futuro de várias estrelas de destaque no Etihad Stadium. No entanto, o clube sustenta sua inocência e já apresentou oficialmente um recurso contra a decisão.
O momento do veredito coincidiu com o início da pausa internacional, protegendo momentaneamente o elenco de um intenso escrutínio da mídia. Sem entrevistas coletivas ou jogos programados nas últimas duas semanas, o futebol doméstico agora volta ao centro das atenções enquanto o gigante de Manchester lida com essa situação sem precedentes fora de campo.
- Getty Images Sport
Raiola insiste que nada muda para Donnarumma
Apesar da incerteza em torno do status do City na elite, o representante de Donnarumma, Enzo Raiola, insiste que o goleiro permanece totalmente tranquilo. O arqueiro chegou a Manchester no verão passado e já falou diretamente com a cúpula do clube.
"O caos no Manchester City vai mudar alguma coisa? Não, nada vai mudar para nós nem para Gigio", disse Raiola à Radio Napoli Centrale. "Notícias saem periodicamente. O clube falou com Gigio e todos estão calmos."
Raiola acrescentou que o foco imediato segue sendo as questões dentro de campo, afirmando: "Agora há jogos importantes contra Liverpool e PSG, depois a justiça esportiva seguirá seu curso. Mas Gigio recebeu garantias do Manchester City."
Rivais rondam enquanto o City mantém a inocência
O clima dentro do Etihad segue desafiador. O presidente Khaldoon Al Mubarak pediu ao elenco que foque apenas nos próximos compromissos, enquanto o CEO Ferran Soriano reiterou publicamente que o clube é completamente inocente e está preparado para contestar as acusações. No entanto, uma nuvem sombria continua pairando sobre as conquistas do City desde o seu primeiro título da Premier League, em 2012.
Os clubes rivais já estão preparando suas próprias respostas. De acordo com o The Telegraph, Liverpool, Manchester United, Arsenal e Tottenham foram todos informados do veredito de culpa antes do restante da liga. Esses quatro clubes já notificaram o City judicialmente, resguardando seu direito de buscar compensação financeira.
- Getty Images Sport
Uma recepção hostil aguarda em Anfield
O time de Enzo Maresca lidera atualmente a Premier League com um aproveitamento perfeito de 100%, mas seu embalo enfrentará um teste duríssimo. O primeiro compromisso doméstico do City desde o veredito é uma viagem complicada a Anfield para enfrentar o Liverpool, onde é esperada uma atmosfera incrivelmente hostil.
Maresca também aguarda com apreensão por notícias sobre a condição física de Erling Haaland, que foi poupado de compromissos com a imprensa norueguesa no mês passado. O artilheiro pediu para ser substituído durante o último compromisso internacional da Noruega e retornou imediatamente a Manchester, aumentando uma nova preocupação por lesão antes de uma sequência crucial de jogos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.