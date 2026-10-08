Recentemente, o Manchester City foi considerado culpado de violar 114 regras financeiras por um painel independente. A decisão causou ondas de choque no futebol inglês, lançando dúvidas sobre o futuro de várias estrelas de destaque no Etihad Stadium. No entanto, o clube sustenta sua inocência e já apresentou oficialmente um recurso contra a decisão.

O momento do veredito coincidiu com o início da pausa internacional, protegendo momentaneamente o elenco de um intenso escrutínio da mídia. Sem entrevistas coletivas ou jogos programados nas últimas duas semanas, o futebol doméstico agora volta ao centro das atenções enquanto o gigante de Manchester lida com essa situação sem precedentes fora de campo.



